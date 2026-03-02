Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), που αφορά την πρόσληψη πέντε ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι θέσεις θα καλυφθούν μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών. Η προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο κάλυψης λειτουργικών αναγκών της Αρχής.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – 4 θέσεις

ΠΕ Πληροφορικής (Software / Hardware) – 1 θέση

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ και να το υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, Τ.Κ. 10559, Αθήνα. Απευθύνονται στο Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, υπόψη κ. Ε. Παπαγρηγοράκη (τηλ. 2111903413) και Γ. Καλογεράκη (τηλ. 2111903414).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες

Η πλήρης προκήρυξη είναι ΕΔΩ.