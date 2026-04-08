Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Σε μία από τις πιο κρίσιμες μάχες στην Ιστορία της ανθρωπότητας, το 480 π.Χ., μια θανάσιμη «αιολική τανάλια» συνέβαλε σημαντικά στη νίκη των Ελλήνων. Ο ευφυής νους του Θεμιστοκλή, ο οποίος γνώριζε καλά την κλιματολογία της περιοχής, «παρέσυρε» τον περσικό στόλο στα Στενά, όπου τα ελληνικά πλοία είχαν πλεονέκτημα λόγω μικρού μεγέθους, και τον παγίδευσε ανάμεσα σε δύο αέρια κύματα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες φυσούσε στην περιοχή βορειοδυτικό αεράκι, το οποίο μετά τις 10 π.μ. στρεφόταν σε νοτιοανατολικό, καθώς τότε επικρατούσε η θαλασσινή αύρα, και δυνάμωνε. Ετσι οι Πέρσες εγκλωβίστηκαν στα στενά ανάμεσα στα δύο αέρια κύματα: τον ΒΔ άνεμο που ώθησε αρχικά τον ελληνικό στόλο και το ΝΑ άνεμο που εγκλώβισε τον περσικό.

Επίθεση Μογγόλων κατά Ιαπωνίας. Οταν ο μογγόλος αυτοκράτορας Κουμπλάι Χαν, εγγονός του Τζένγκις Χαν, αποφάσισε να εισβάλει στην Ιαπωνία το 1274, ο υπερμεγέθης στόλος του παρατάχτηκε στα ανοιχτά του νησιού Κιούσου. Τότε, ένας τεράστιος τροπικός τυφώνας έπληξε τους Μογγόλους αποδεκατίζοντάς τους. Ο «καμικάζι» – ο θεϊκός άνεμος στα ιαπωνικά – απέκτησε θρυλικές διαστάσεις και αργότερα έδωσε το όνομά του στους πιλότους αυτοκτονίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η οθωμανική επέκταση ανακόπτεται. Το 1529 ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής βάδιζε προς τη Βιέννη έχοντας στραμμένο το βλέμμα του στην Κεντρική Ευρώπη. Οι ισχυρές φθινοπωρινές καταιγίδες μάστισαν τον στρατό του από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την αυστριακή πρωτεύουσα, προκαλώντας ασθένειες και επιδημίες και αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει το βαρύ πυροβολικό στη λάσπη της Βουλγαρίας. Τα οθωμανικά σχέδια ματαιώθηκαν διά παντός.

Ο Ναπολέων και ο ρωσικός χειμώνας. Η ιδέα του Ναπολέοντα να εισβάλει στη Ρωσία το 1812 κατέληξε σε ταπεινωτική ήττα εξαιτίας του «Στρατηγού Χειμώνα». Τα τρόφιμα ήταν λιγοστά, τα στρατεύματα απροετοίμαστα για το ακραίο ρωσικό ψύχος, την έλλειψη τροφής και εφοδίων. Μετά την υποχώρηση, από τους 500.000 άνδρες του Ναπολέοντα, μόλις μερικές δεκάδες χιλιάδες επέστρεψαν στο Παρίσι.

Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Τον Ιούνιο του 1941 ο Χίτλερ εισβάλλει στη Σοβιετική Ενωση περιμένοντας μια γρήγορη κατάρρευσή της. Παρά τις αρχικές νίκες της Βέρμαχτ, ο Κόκκινος Στρατός εξωθεί τους Γερμανούς σε έναν πόλεμο φθοράς για τον οποίο ήταν απροετοίμαστοι. Με την έλευση του χειμώνα, οι θερμοκρασίες πέφτουν κατακόρυφα, οι Γερμανοί δεν έχουν κατάλληλο ρουχισμό, τα καύσιμα για τα στρατιωτικά οχήματά τους παγώνουν και περιέρχονται σε δεινή κατάσταση. Η επιχείρηση αποτυγχάνει παταγωδώς και γίνεται σημείο καμπής για τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους για τη ναζιστική Γερμανία.