Υστερα από μια πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία διήρκεσε περισσότερο από έξι μήνες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες το πακέτο των μέτρων για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Τα μέτρα συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ που κλείδωσε η ελληνική κυβέρνηση για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις προβλέπουν 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για πέντε έτη για μείωση του ενεργειακού κόστους και 200 εκατ. ευρώ σε πράσινες δράσεις.

Οπως είπαν κατά την ειδίκευση των μέτρων ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος η μείωση του κόστους ενέργειας της βιομηχανίας βασίζεται σε δύο πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την άμεση μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας κατά 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο που θα επιτυγχάνεται μέσω του νέου συντελεστή για την αντιστάθμιση εκπομπών CO 2 (περίπου 75 εκατ. ευρώ τον χρόνο) καθώς και την κατά 50% μείωση στις χρεώσεις ΥΚΩ για τη βιομηχανία (26 εκατ. ευρώ κατ’ έτος). Ειδικότερα ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος είπε πως για περίπου 50 μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες κλείδωσε νέος συντελεστής για την αντιστάθμιση των εκπομπών CO 2 . Ο νέος συντελεστής από το 2026 έως το 2030 θα είναι στο 0,82 αντί για 0,58 τόνους ανά μεγαβατώρα που είναι σήμερα. Το κόστος του μέτρου αυτού υπολογίζεται περίπου 75 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Για τις μικρότερες επιχειρήσεις από την 1η Ιουλίου μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνουν (23.000 βιομηχανίες και βιοτεχνίες) και ηλεκτροδοτούνται από τη μέση και υψηλή τάση. Το κόστος του μέτρου αυτού εκτιμάται στα 26 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ο δεύτερος πυλώνας που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα αφορά επενδύσεις για πράσινες δράσεις από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για Στρατηγικές Επενδύσεις.

Εχουν εξασφαλιστεί συνολικά 200 εκατ. ευρώ τα οποία θα μπορούν να επιδοτήσουν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων ανάμεσα τους αλουμινίου, χαλκού, σιδήρου, πλαστικού, τσιμέντου, χαρτιού, καθώς και στη χημική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακοβιομηχανίας. Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να επιτυγχάνει κατ’ ελάχιστον 10% εξοικονόμηση ενέργειας ενώ οι ενισχυόμενες δαπάνες θα μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση είτε μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ,είτε μέσω του νέου πλαισίου CISAF για τη βιομηχανία. Στις ενδεικτικές δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν είναι: εξηλεκτρισμός θερμικών διεργασιών, εξηλεκτρισμός βιομηχανικών οχημάτων, αναβάθμιση παλαιού εξοπλισμού, θερμική αναβάθμιση βιομηχανικών κτηρίων, συστήματα αποθήκευσης.

Ωστόσο αν και τα μέτρα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας κάθε άλλο παρά γενναία είναι. «Το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα για τη βιομηχανία πληρώνει ακριβότερο κόστος ενέργειας από πάρα πολλές χώρες μέσα στην ΕΕ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος μετά τις ανακοινώσεις. «Αν πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα αν λύνεται το πρόβλημα με αυτά τα μέτρα, οπωσδήποτε δεν λύνεται. Είναι όμως βήματα στη σωστή κατεύθυνση και σίγουρα είναι διαφορετικής σημαντικότητας για τις βιομηχανίες οι οποίες έχουν αντιστάθμισμα και τις βιομηχανίες οι οποίες δεν έχουν» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Αναφορικά με το πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ είπε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει να δει ακριβώς τι θα αφορά όταν τον Ιούνιο γίνει η σχετική πρόσκληση.

Οι Βρυξέλλες

Η Αθήνα ανακοινώνει μέτρα τη στιγμή που οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ότι τυχόν υπερβολικές κρατικές δαπάνες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ προτρέπουν τις κυβερνήσεις να αποφύγουν τις μεγάλες δημοσιονομικές δαπάνες για την αντιστάθμιση των αυξανόμενων τιμών ενέργειας, προειδοποιώντας ότι το σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε δημοσιονομική κρίση.

«Πρόκειται για μια ενιαία προσπάθεια της Επιτροπής» δήλωσε στους «Financial Times» ο επίτροπος ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν. «Αυτό που συμβαίνει σε έναν τομέα της οικονομίας μπορεί να επηρεάσει την υπόλοιπη κοινωνία».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει τα κράτη – μέλη ώστε προτεινόμενες ενεργειακές επιδοτήσεις, μειώσεις φόρων και επιβολή πλαφόν σε τιμές να είναι περιορισμένα σε χρόνο και πεδίο εφαρμογής, ανέφεραν πηγές της βρετανικής εφημερίδας. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να αποφύγουν μια επανάληψη της ενεργειακής κρίσης του 2022, η οποία τροφοδότησε ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και διογκούμενα ελλείμματα, σημειώνεται.

Οι Βρυξέλλες ουσιαστικά φοβούνται ότι ο πόλεμος θα προκαλέσει την τρίτη οικονομική κρίση για την ΕΕ μέσα σε έξι χρόνια, μετά την πανδημία Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε το 2022. Για τις κρίσεις αυτές υιοθετήθηκαν δημοσιονομικά προγράμματα τόνωσης που αύξησαν το εθνικό χρέος.