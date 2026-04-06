Υστερα από μια εντυπωσιακή είσοδο και την περιήγησή του στο Διάστημα, το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA, ταξιδεύοντας σε απόσταση – ρεκόρ πέρα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, ήταν προετοιμασμένο για 40 λεπτά απόλυτης απομόνωσης, γράφοντας μία από τις πιο τολμηρές σελίδες στην ιστορία της ανθρώπινης εξερεύνησης.

Οι εικόνες που έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα η NASA, με τη Γη να αιωρείται εύθραυστη μέσα στο μαύρο κενό, μισή λουσμένη στο φως και μισή βυθισμένη στο σκοτάδι, όπως φαινόταν μέσα από την κάψουλα «Orion», είναι μια υπενθύμιση της θέσης μας στο Σύμπαν. Καθώς το διαστημόπλοιο απομακρυνόταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, οι αστροναύτες άφηναν πίσω τους κάθε γνώριμο σημείο αναφοράς. Το βλέμμα της Κριστίνα Κοχ προς τη Γη, γεμάτο δέος, συμπυκνώνει την ουσία της αποστολής: την ανθρώπινη ανάγκη να κοιτά πέρα από τα όρια, ακόμη κι όταν αυτά εξαφανίζονται. Η συγκεκριμένη αποστολή έθεσε από την αρχή στόχο της να διευρύνει το πεδίο του εφικτού ταξιδεύοντας πιο μακριά από κάθε άνθρωπο που προηγήθηκε, ξεπερνώντας το ιστορικό όριο των 248.655 μιλίων. Πίσω από τη Σελήνη, για 40 λεπτά της ώρας η επικοινωνία με τη Γη χάνεται. Τέσσερις άνθρωποι, ένα διαστημικό σκάφος και το αχανές Διάστημα ή, αλλιώς, η πλέον «υπαρξιακή» στιγμή της αποστολής στη συνάντησή της με το άγνωστο, η ανθρώπινη παρουσία απέναντι στο Σύμπαν.

«Για εκείνα τα λίγα λεπτά πίσω από τη Σελήνη είσαι πραγματικά απομονωμένος. Κανείς δεν μπορεί να σε φτάσει», είπε ο κυβερνήτης Ράιντ Βάισμαν. «Είναι μια υπενθύμιση του πόσο μόνος και ταυτόχρονα συνδεδεμένος με την ανθρωπότητα είσαι». Η ουσία της διακοπής των επικοινωνιών είναι ότι η Σελήνη που παρεμβάλλεται εμποδίζει κάθε μετάδοση σήματος.

Κύριος σκοπός της αποστολής Artemis II από την αρχή και σε κάθε στάδιο μέχρι την ολοκλήρωσή της είναι το τετραμελές πλήρωμά της να κάνει παρατηρήσεις αλλά και μια σειρά δοκιμών στο διαστημικό σκάφος «Orion», ώστε να αξιολογηθεί η ετοιμότητά του για τακτικές επιχειρήσεις. Με βάση τον σχεδιασμό, το 2028, επόμενες αποστολές θα προσεδαφίσουν πλήρωμα στη Σελήνη για πρώτη φορά από το 1972, εγκαινιάζοντας ένα πρόγραμμα εξερεύνησης, στο πλαίσιο του οποίου η NASA και διεθνείς εταίροι ελπίζουν να εγκαθιδρύσουν μακροχρόνια παρουσία εκεί, ώστε να αναπτύξουν τεχνολογία για μελλοντικές αποστολές στον Αρη.

Οι τέσσερις αστροναύτες κατέγραψαν την Παρασκευή εντυπωσιακές εικόνες της Γης μέσα από τα παράθυρα του «Orion» καθώς το διαστημόπλοιο κινήθηκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη Σελήνη με μέγιστη ταχύτητα 25.000 μίλια την ώρα.

Οπως επισημαίνει δημοσίευμα των κυριακάτικων «Times», κατά τη διάρκεια της αποστολής, το πλήρωμα έχει μιλήσει σε μέσα ενημέρωσης μέσω μιας περιορισμένης σειράς βιντεοσυνδέσεων που δρομολογούνται διά του Deep Space Network και ραδιοκεραιών στην Καλιφόρνια, την Ισπανία και την Αυστραλία, οι οποίες υποστηρίζουν επικοινωνίες σε όλο το ηλιακό σύστημα καθώς η Γη περιστρέφεται.

Τρεις μέρες μετά την εκτόξευση, το πλήρωμα κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τις οικογένειές του μέσα από τη διαστημική κάψουλα, μέσω του ίδιου δικτύου επικοινωνιών. Κάθε αστροναύτης έχει μαζί του ένα iPhone, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αποστολή της NASA, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για φωτογραφίες και βίντεο, χωρίς δυνατότητα σύνδεσης σε WiFi, δορυφόρο ή πραγματοποίησης κλήσεων. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Ράιντ Βάισμαν, όταν προσπάθησε να ελέγξει το e-mail του από τον φορητό υπολογιστή του, διαπίστωσε πως, αν και υπήρχαν δύο λογαριασμοί Outlook εγκατεστημένοι, «κανένας δεν λειτουργούσε». Παράλληλα, το πλήρωμα καταγράφει υλικό για τη NASA με δύο φωτογραφικές μηχανές Nikon D5 και τέσσερις κάμερες GoPro Hero 11. Σταθερές κάμερες, τοποθετημένες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του «Orion», μεταδίδουν ζωντανά την αποστολή στο YouTube, ενώ και το «National Geographic» διαθέτει δικές του κάμερες στο σκάφος για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ.