O Βασίλης Γκούμας που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 χρόνων ήταν ένας από τους σημαντικότερους έλληνες μπασκετμπολίστες πριν απ’ τον ερχομό στην Ελλάδα του Νίκου Γκάλη που βοήθησε το σπορ να αλλάξει εποχή.

Ο αποκαλούμενος και «Αυτοκράτορας» είναι ο πρώτος μπασκετμπολίστας που πέτυχε πάνω από δέκα χιλιάδες πόντους σε ματς του ελληνικού πρωταθλήματος. Τον ξεπέρασε μόνο ο Γκάλης απέναντι στον οποίο έπαιξε και αντίπαλος, καθώς σταμάτησε πολύ αργά: έφτασε τα 40 του για να πει αντίο στο σπορ και ήταν ένα αντίο οριστικό αφού δεν έγινε προπονητής και νομίζω ούτε και παράγοντας. Δεν τα είχε καλά ούτε με την ΕΟΚ – δεν ήταν η περίπτωση του ανθρώπου που αγαπούσε πολύ τις δημόσιες σχέσεις.

Εκπρόσωπος

Τι αγαπούσε πέρα από το μπάσκετ το οποίο και τίμησε παίζοντας ακόμα και σε χώρες της Αφρικής σε καιρούς που οι έλληνες μπασκετμπολίστες δεν έφευγαν ποτέ από την Ελλάδα; Τη ζωή την ίδια. Μέγας γλεντζές και ξενύχτης, λάτρης του τσιγάρου, όχι ακριβώς ιδανικός αθλητής, αλλά έξω καρδιά και μεγάλος χιουμορίστας ο Γκούμας αναγνωρίζονταν από συμπαίκτες και αντιπάλους ως ένας μάγκας των γηπέδων.

Υπήρξε και μετά το τέλος της τεράστιας καριέρας του (στον Πανελλήνιο, στην ΑΕΚ και στον Ηλυσιακό), ένας μεγάλος εκπρόσωπος μιας εποχής που όλα ήταν λιγότερο επαγγελματικά – σίγουρα δεν υπήρχε στο σπορ η τρομερή σοβαροφάνεια που υπάρχει τώρα.

Ο Γκούμας υπήρξε τρομερά αγαπητός, αλλά και μοναδικός πρωταγωνιστής απίθανων ιστοριών: ο μακαρίτης ο Γιάννης Ιωαννίδης μας έλεγε ένα βράδυ πως και μόνο για τις περιπέτειές του στο Γιοχάνεσμπουργκ, στην Αντίς Αμπέμπα και στη Μοζαμβίκη θα έπρεπε να γυριστεί όχι απλά ένα ντοκιμαντέρ αλλά σειρά ολόκληρη! Στο άκουσμα του θανάτου του πολλοί στενοχωρήθηκαν: ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Μπαράζ

Σήμερα έχουμε την ολοκλήρωση των μπαράζ της ευρωπαϊκής ζώνης με τους περίφημους τελικούς τους. Η Βοσνία & Ερζεγοβίνη που τα κατάφερε με την Ουαλία ενώ έμοιαζε έτοιμη να αποκλειστεί υποδέχεται την Ιταλία που κέρδισε τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Τουρκία, αφού απέκλεισε τη Ρουμανία, ταξιδεύει στο Κόσοβο που έκανε τη μεγάλη έκπληξη αποκλείοντας με νίκη εκτός έδρας τους Σλοβάκους.

Η Πολωνία, που απέκλεισε δύσκολα την Αλβανία, θα αγωνιστεί εκτός έδρας αυτή τη φορά με τη Σουηδία που βρέθηκε στα play offs μέσω του Nations League και αν κερδίσει θα βρεθεί στο Μουντιάλ, μολονότι στον όμιλο των προκριματικών τερμάτισε τέταρτη. Τέλος η Τσεχία περιμένει τη Δανία που έκανε περίπατο με τους Σκοπιανούς. Η Τσεχία απέκλεισε στα πέναλτι τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, αυτή που κάποτε αποκαλούσαμε Εϊρε.

Τα ματς των ημιτελικών κρίθηκαν από μερικά μεγάλα σέντερ φορ. Ο Τζέκο έσωσε τη Βοσνία: στα 40 του χρόνια απειλεί και τους Ιταλούς καθώς δεν ξέχασε ότι η Φιορεντίνα τον έδιωξε πέρυσι το καλοκαίρι θεωρώντας τον βετεράνο που δεν έχει τίποτα να δώσει.

Ο Λεβαντόφσκι γύρισε το ματς των Πολωνών με την Αλβανία. Ο Γκιόκερες έδωσε την πρόκριση στην Τσεχία με τρία γκολ στο ματς με την Ουκρανία. Ο Μόζες Κέιν που οι Ιταλοί περιμένουν να ωριμάσει σκόραρε στο παιχνίδι της Σκουάντρα Ατζούρα με τη Βόρεια Ιρλανδία. Κι ο Μουρίκι, αν και δεν σκόραρε, ήταν ο παίκτης κλειδί στον θρίαμβο των Κοσοβάρων στη Σλοβακία: μάλιστα στο τέλος του ματς ύστερα από μια ηρωϊκή προσπάθεια ο σέντερ φορ της Μαγιόρκα παραλίγο να τραυματιστεί σοβαρά.

Εδρα

Τα αποψινά ματς είναι σαφώς πιο δύσκολα για να γίνουν προγνωστικά απ’ όσο τα πρώτα. Στα πρώτα η έδρα ήταν κατά κάποιο τρόπο καθοριστική. Οι Ιταλοί, οι Δανοί, οι Πολωνοί, οι Τούρκοι και οι Τσέχοι ήταν γηπεδούχοι και το εκμεταλλεύθηκαν. Παραλίγο να κάνουν το ίδιο και οι Ουαλοί που αποκλείστηκαν στα πέναλτι από τη Βοσνία λυγίζοντας από το άγχος μπροστά στο κοινό τους – η διαδικασία των πέναλτι είναι σκληρή για τους γηπεδούχους σε ματς εθνικών ομάδων. Οι Σουηδοί απέκλεισαν τους Ουκρανούς ως φιλοξενούμενοι, αλλά οι Ουκρανοί από την εισβολή των Ρώσων και μετά δεν έχουν έδρα. Ουσιαστικά η μόνη εκτός έδρας νίκη σε ενενηντάλεπτο στο πρώτο ματς ήταν αυτή που πέτυχε το Κόσοβο στη Σλοβακία.

Βοσνία

Εννοείται πως και απόψε η μεγάλη προσοχή είναι στο ματς των Ιταλών στη Βοσνία. Στο Σεράγεβο χιόνισε, αλλά δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει πως οι Ιταλοί θα δουν άσπρη μέρα. Ο σήμερα σχολιαστής και κάποτε προπονητής, αλλά και διεθνής ποδοσφαιριστής Φάμπιο Καπέλο έγραψε χθες στην «Gazzeta Dello Sport» ότι η Εθνική Ιταλίας δεν έχει απλά την ηθική υποχρέωση να προκριθεί και να επιστρέψει σε τελικά Μουντιάλ ύστερα από δύο αποκλεισμούς, αλλά έχει και ως αποστολή να σώσει το ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο λέγοντας πως το κάποτε εθνικό σπορ των Ιταλών κινδυνεύει να γίνει τρίτο άθλημα σε δημοτικότητα στη χώρα μετά το τένις και τη Formula 1.

Ισως είναι λίγο υπερβολικός ο Καπέλο αλλά έχει ένα δίκιο: το ιταλικό ποδόσφαιρο δεν έχει ένα σούπερ σταρ όπως είναι ο Γιανίκ Σίνερ στο τένις και ο Κίμι Αντονέλι στη Formula 1. Κι αν η Σκουάντρα Ατζούρα αποκλειστεί σήμερα από τους Βόσνιους οι αποκλεισμοί από το Μουντιάλ θα γίνουν τρεις στη σειρά. Και πριν από αυτούς στην ιστορία υπάρχουν δυο κάκιστες εμφανίσεις της στα Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής το 2010 και της Βραζιλίας το 2014. Με αποκλεισμούς από τον πρώτο γύρο…

Συμπεράσματα

Αποκλεισμένη από το Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού είναι και η Εθνική μας που δίνει απόψε στη Βουδαπέστη το δεύτερό της φιλικό καθώς προετοιμάζεται για τα σημαντικά που έχει μπροστά της: η Ουγγαρία πάντα δυσκολεύει την Εθνική μας, που όμως έχει και να θυμάται νίκες απέναντι στους Μαγυάρους κι όχι μόνο σε φιλικά μας. Το πρώτο φιλικό, αυτό που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε την Παρασκευή στο Καραϊσκάκη με αντίπαλο την Παραγουάη που έχασε με 1-0, δεν κατάλαβα γιατί έγινε: οι δοκιμές ήταν ελάχιστες, η απόδοση μέτρια, ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς δήλωσε πως δεν έμεινε ευχαριστημένος από αυτό που είδε. Ο κόσμος που πήγε συμπαραστάθηκε στην ομάδα και δεν την αποδοκίμασε κι αυτό είναι καλό. Τα φιλικά προφανώς δεν γίνονται για να υπάρχουν πανηγύρια για νίκες. Αλλά πρέπει να γίνονται για συμπεράσματα που θα αποδειχθούν χρήσιμα προσεχώς. Ας ελπίσουμε απόψε να βγουν τέτοια.