Ενα περιστατικό στη Φινλανδία έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο ιδιαίτερα συστήματα επιβολής προστίμων στον κόσμο: τις χρηματικές ποινές που προσαρμόζονται στο εισόδημα του παραβάτη. Πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι ο Anders Wiklöf, ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της αυτόνομης περιοχής των Åland, ο οποίος κλήθηκε να πληρώσει περίπου 120.000 ευρώ για υπέρβαση ταχύτητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Mariehamn, όταν ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε να οδηγεί με 59 χιλιόμετρα την ώρα σε ζώνη όπου το όριο ήταν 30. Η υπέρβαση κατά 29 χλμ./ώρα τον κατέταξε στην κατηγορία των σοβαρών παραβάσεων, ενεργοποιώντας αυτόματα έναν μηχανισμό υπολογισμού προστίμου που δεν βασίζεται σε σταθερά ποσά αλλά στην οικονομική επιφάνεια του οδηγού.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, όπου τα πρόστιμα είναι προκαθορισμένα, η Φινλανδία εφαρμόζει ένα σύστημα «ημερήσιων μονάδων». Το ύψος της ποινής καθορίζεται από το εισόδημα του παραβάτη, όπως προκύπτει από την τελευταία φορολογική του δήλωση, και από τη σοβαρότητα της παράβασης. Με απλά λόγια, όσο υψηλότερα είναι τα εισοδήματα, τόσο μεγαλύτερο είναι και το πρόστιμο – ακόμη και για την ίδια ακριβώς παράβαση.

Ο ίδιος ο Wiklöf παραδέχτηκε το λάθος του και δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Αντιθέτως, αποδέχτηκε πλήρως την ποινή, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν επαγγελματικά.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει μια βαθύτερη φιλοσοφία του φινλανδικού συστήματος: την αναλογικότητα και την ισότητα στην επιβολή ποινών. Ενα σταθερό πρόστιμο μπορεί να είναι δυσβάσταχτο για έναν πολίτη με χαμηλό εισόδημα, αλλά σχεδόν αμελητέο για έναν εκατομμυριούχο. Αντίθετα, το μοντέλο της Φινλανδίας επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι η ποινή έχει πραγματικά αποτρεπτικό χαρακτήρα για όλους, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

Η λογική αυτή δεν είναι αποκλειστικά φινλανδική, καθώς παρόμοια συστήματα εφαρμόζονται και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, αν και όχι πάντα με την ίδια αυστηρότητα. Παρ’ όλα αυτά, η Φινλανδία θεωρείται πρωτοπόρος στην εφαρμογή αυτού του μοντέλου.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί ευρύτερα στην Ευρώπη. Υποστηρικτές του μοντέλου τονίζουν ότι προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και ενισχύει την οδική ασφάλεια. Αντίθετα, επικριτές εκφράζουν ανησυχίες για ζητήματα ιδιωτικότητας, γραφειοκρατίας και πιθανής άνισης μεταχείρισης σε περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση του Wiklöf λειτουργεί ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η οικονομική κατάσταση ενός πολίτη μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις συνέπειες μιας παράβασης.