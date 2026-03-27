Η UEFA επέβαλε πρόστιμο ύψους 95.500 ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα λόγω κορεό που παρουσίασαν οι οπαδοί του συλλόγου, στο οποίο απεικονιζόταν ο Άγιος Συμεών. Το εντυπωσιακό σκηνικό είχε στόχο να δημιουργήσει μια θρησκευτική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Λιλ για τα play-offs του Europa League.

Το κορεό αναπαριστούσε τον Άγιο Συμεών, τον τελευταίο από τους τρεις αγίους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που τιμήθηκε με τον τίτλο «Θεολόγος».

Ωστόσο, η UEFA θεώρησε ότι η εικόνα και το συνοδευτικό πανό με μήνυμα «Είθε η πίστη να σας οδηγήσει στη νίκη» δεν ήταν κατάλληλα για αθλητικό γεγονός και χαρακτήρισε το περιεχόμενο ως υπονομευτικό για τη φήμη και την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Από το συνολικό πρόστιμο, 40.000 ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά το πανό.