Yψηλό πρόστιμο επέβαλε η UEFA στον ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς των playoffs του Europa League, απέναντι στην Θέλτα.

Ο Δικέφαλος του Βορρά τιμωρήθηκε με 32.000 ευρώ επειδή παρατηρήθηκε πως υπήρξαν κλειστεί διάδρομοι σε κάποιες κερκίδες, κάτι που αντιβαίνει το άρθρο 38 των κανονισμών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιο πρόστιμο ο ΠΑΟΚ, μιας και θεωρείται το… κλασικό όταν γίνονταια ευρωπαϊκοί αγώνες στην Τούμπα.

Η UEFA απαιτεί από τις ομάδες να έχουν πάντα ελεύθερους τους διαδρόμους, προκειμένου να μπορεί να γίνει έγκαιρα η αποχώρηση των θεατών, ειδικά σε έκτακτες ανάγκες.