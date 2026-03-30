Ποιος ήταν ο καλεσμένος πολιτικός με τη μεγαλύτερη δημοφιλία στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ; Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Ο οποίος ανέβηκε στο βήμα και καταχειροκροτήθηκε – και όταν κατέβηκε δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον έπαιρναν αγκαλιά και πήγαιναν κοντά του για να τον χαιρετήσουν. Εχουν καταλάβει άραγε πως μπορεί να τον ενδιαφέρουν οι απόψεις της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν επιδιώκει τη συνεργασία; Δεν έχει σημασία, οι πασόκοι άμα συμπαθούν, συμπαθούν πολύ. Παρά την πολλή χαιρετούρα, μια φωτογραφία βγήκε και αυτή με τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον Γιώργο Νικητιάδη. Οι δυο τους έχουν κοινή καταγωγή από τη Νίσυρο.

Μπλε γραβάτες

Παρότι δεν ήταν δεδομένο πως όλα θα πήγαιναν κατ’ ευχήν, τα πνεύματα είχαν πέσει από νωρίς – και η ατμόσφαιρα μεταξύ των στελεχών ήταν χαλαρή ήδη από από την έναρξη του συνεδρίου. Οταν ο Χάρης Δούκας είδε τη γραβάτα του απερχόμενου γραμματέα, Ανδρέα Σπυρόπουλου, και το γαλάζιο της χρώμα, αστειεύτηκε: «Μα, συγγνώμη, τι μπλε γραβάτα είναι αυτή; Εδώ πάμε για το μεγάλο όχι στη ΝΔ». Την επόμενη μέρα, ο φακός απαθανάτισε τον δήμαρχο Αθηναίων σε πηγαδάκι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, για πολλή ώρα, στην πρώτη σειρά. Και το ήρεμο κλίμα, ως επί το πλείστον, τηρήθηκε και στις ψηφοφορίες.

Μπηχτές

Την επομένη της ομιλίας Τσίπρα στη Λαμία, το σχόλιο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός για το ΠΑΣΟΚ, που «ακόμα κάνει συνέδρια για να αποφασίσει αν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ» έφτασε και μέχρι το Τάε Κβον Ντο. Και παρότι στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει να μη ρίχνουν λάδι στη φωτιά της Αμαλίας (στη λογική πως ο μόνος τους αντίπαλους είναι η ΝΔ), ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματος δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό: «Του έχει στείλει κανείς το τηλέφωνο του Καμμένου; Ισως να θέλει κάτι να του πει», ανέφερε, με λίγο παιχνίδισμα στη φωνή. Και απέφυγε να πει περισσότερα, όταν είδε τους συνομιλητές του να γελούν.

Μάχη νότια

Μια μάχη εν αναμονή για τις επόμενες εθνικές εκλογές ξεκίνησε άτυπα από το βήμα του συνεδρίου: η Αννα Διαμαντοπούλου, μαζί με την υποψηφιότητά της για την Κεντρική Επιτροπή, ανακοίνωσε και την υποψηφιότητά της στον νότιο τομέα της Αθήνας. Και αμέσως μετά, από το ίδιο βήμα, τον λόγο πήρε ο Παύλος Χρηστίδης: «Σας καλωσορίζω και εγώ σήμερα εδώ, στο Φάληρο, στον φιλόξενο Νότιο Τομέα, που ξέρει να αγωνίζεται, που αγωνιά για ένα καλύτερο αύριο και που δίνει στο ΠΑΣΟΚ μηνύματα στήριξης και ελπίδας», είπε. Αυτή θα είναι μια από τις ωραίες μάχες που θα δοθούν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον σταυρό. Και μπορεί να έχει επιτυχία και για τους δύο, καθώς και το 2023 για λίγο δεν βγήκε η δεύτερη έδρα.

Απορία

Σε ποιον οργανισμό το ΠΑΣΟΚ δεν χρωστάει τίποτα; Στη Νεολαία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς που διέγραψε τα χρέη συνδρομής του