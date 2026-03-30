Αλμα πραγματοποίησαν οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών – και όχι μόνο – ομολόγων την Πέμπτη και την Παρασκευή (26-27/3), με τα δεκαετή ομόλογα Γαλλίας και Γερμανίας να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα επίπεδα του 2011, όταν ο φόβος για εξάπλωση της κρίσης χρέους από τις χώρες του Νότου στον πυρήνα της ΕΕ ήταν εντονότερος από ποτέ. Παράλληλα, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ξεπέρασε το 4% για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2023 και διαμορφώθηκε στο 4,04%. Με χειρότερους όρους δανείζεται η Ιταλία (4,06%), ενώ το αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο έχει απόδοση άνω του 3%. Το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται με επιτόκιο 5% στη δεκαετία, την ώρα που το δεκαετές των ΗΠΑ έκλεισε την εβδομάδα με απόδοση 4,44%.

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή είναι, προφανώς, η αιτία πίσω από αυτές τις μεγάλες αυξήσεις στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Σε σχέση με την τελευταία ημέρα πριν από την εκκίνηση του πολέμου (27/2), η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς έχει σημειώσει άνοδο 734 μονάδων βάσης (μ.β.), ενώ το spread (διαφορά από το γερμανικό δεκαετές) έχει αυξηθεί κατά 288 μ.β., από 648 στις 936 μ.β. Μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγράψει μόνο η Ιταλία, με την αύξηση της απόδοσης στον ένα μήνα από την αρχή του πολέμου να υπολογίζεται στις 784 μ.β. και το spread να διαμορφώνεται στις 964 μ.β., αυξημένο κατά 338 μ.β. σε σχέση με τις 27 Φεβρουαρίου.

Οπως αναφέρουν οι «Financial Times», το δεκαετές ομόλογο της Ιταλίας έφτασε απόδοση 4,14% ενδοσυνεδριακά την Παρασκευή, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου δύο ετών. Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, το ιταλικό δεκαετές ομόλογο κατέγραψε αύξηση 230 μ.β.. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη μαζική πώληση ιταλικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, λόγω του φόβου για αύξηση του πληθωρισμού ως αποτέλεσμα των ολοένα υψηλότερων τιμών της ενέργειας. Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε αύξηση 4,5% την Παρασκευή και ξεπέρασε τα 412 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 54 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αλλωστε, το γεγονός ότι η κρίση μοιάζει να διαρκεί περισσότερο από ό,τι αρχικά προβλεπόταν παραδέχθηκε και ο έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνεδρίαση του οργάνου την Παρασκευή. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αβεβαιότητα χαρακτηρίζει τις εξελίξεις και κάλεσε τις εθνικές κυβερνήσεις της ευρωζώνης να πάρουν «στοχευμένα και προσωρινά» μέτρα, με έμφαση στην υποστήριξη των πιο αδύναμων. Ωστόσο, τόνισε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα, ώστε να μη δημιουργηθεί μια δημοσιονομική κρίση από την προσπάθεια αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.

Το περιθώριο ελιγμών

Επιπλέον, ο επίτροπος Οικονομικών της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόφσκις σημείωσε ότι «το περιθώριο ελιγμών είναι πιο περιορισμένο από ό,τι στο παρελθόν, δεδομένων των προηγούμενων κρίσεων και της επείγουσας ανάγκης για πρόσθετες αμυντικές δαπάνες» και μίλησε για αυξημένο κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού. Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Κομισιόν για τις συνέπειες της κρίσης στην ανάπτυξη της ΕΕ, υπολογίζεται ότι θα είναι κατά 0,4% χαμηλότερη για το 2026 αν επικρατήσει το βασικό σενάριο για εκτόνωση της κρίσης σύντομα, ενώ αν η κρίση διαρκέσει, η αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ αναμένεται να είναι χαμηλότερη κατά 0,6%. Παράλληλα, η ΕΕ αναμένει αύξηση του πληθωρισμού κατά 1%, στα επίπεδα του 2,9% για το 2026, προτού υποχωρήσει ξανά στην περιοχή του 2% το 2027.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές υπολογίζουν πλέον ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια νομισματικής πολιτικής δύο φορές μέσα στο 2026, με το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων να αυξάνεται συνολικά κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, από το σημερινό 2% στο 2,5%. Η πρώτη αύξηση πιθανότατα θα έρθει στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, στις 29 Απριλίου. Τα αυξημένα επιτόκια αναμένεται να φέρουν μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και της δημοσιονομικής εικόνας των κρατών – μελών της ευρωζώνης, με την Ιταλία και την Ελλάδα να μοιάζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του κινδύνου.