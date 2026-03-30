Η Deloitte παρουσιάζει για πρώτη φορά την έκθεση Finance Trends 2026, η οποία καταγράφει τις κύριες τάσεις που επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο των CFOs και των Οικονομικών Διευθύνσεων μεγάλων εταιρειών παγκοσμίως, με ετήσια έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων. Η έκθεση βασίζεται στις απόψεις 1.326 ανώτατων στελεχών οικονομικών διευθύνσεων, μεταξύ αυτών και CFOs, από όλους τους κλάδους και από 23 χώρες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις με εννέα ανώτατα στελέχη από παγκόσμιους οργανισμούς, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι τάσεις εκδηλώνονται στην πράξη, τόσο στον ρόλο των CFOs όσο και στη λειτουργία της Οικονομικής Διεύθυνσης συνολικά.

Ποιες είναι οι κορυφαίες τάσεις

Η έκθεση αναδεικνύει πέντε τάσεις που αναμένεται να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις Οικονομικές Διευθύνσεις και, κατ’ επέκταση, στο σύνολο του οργανισμού μέσα στο 2026. Οι τάσεις υπογραμμίζουν τον ολοένα και πιο ενισχυμένο ρόλο των CFOs, καθώς υποστηρίζουν τους οργανισμούς τους να βελτιστοποιούν το κόστος, να επιταχύνουν την καινοτομία και να συντονίζουν μια στρατηγική ατζέντα που τροφοδοτεί την ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας σε επίπεδο επιχείρησης.

Προτεραιότητα στην ταχύτητα: Προηγμένος σχεδιασμός σεναρίων και ευέλικτη διακυβέρνηση για τη διαχείριση της αβεβαιότητας

Σε ένα περιβάλλον διαρκών μεταβολών, αβεβαιότητας και εναλλαγής προτεραιοτήτων, οι CFOs καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διαχείριση του κόστους και την αναζήτηση ευκαιριών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα ενισχύοντας την ικανότητά του να προβλέπει εξωτερικές αλλαγές μέσω πιο προηγμένου σχεδιασμού σεναρίων (30%), και να ανταποκρίνεται ταχύτερα μέσω πιο ευέλικτης διακυβέρνησης (28%). Παράλληλα, το 25% επενδύει σε analytical insights που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ενώ το 18% επενδύει σε εξειδικευμένες ομάδες διαχείρισης κινδύνων, ώστε να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά πιο σύνθετες αβέβαιες συνθήκες.

Οι CFOs εξελίσσονται σε βασικούς διαμορφωτές της στρατηγικής, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Cloud

Καθώς το εύρος του ρόλου των CFOs διευρύνεται, ενισχύεται αντίστοιχα και η επιρροή τους στη στρατηγική του οργανισμού. Περισσότεροι από τους μισούς (57%) κατατάσσονται πλέον μεταξύ των κορυφαίων παραγόντων επιρροής της εταιρικής στρατηγικής, αναλαμβάνοντας 20% περισσότερες αρμοδιότητες, καθώς ο ρόλος τους επεκτείνεται για να ενισχύσει την ανάπτυξη και τη διατμηματική συνεργασία. Τα στελέχη που ηγούνται της στρατηγικής αξιοποιούν τεχνολογίες όπως το Cloud (48%) και η Τεχνητή Νοημοσύνη (43%) για τη βελτιστοποίηση κόστους και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, μετατρέποντας την Οικονομική Διεύθυνση σε βασικό πυλώνα χάραξης επιχειρησιακής στρατηγικής.

Εστίαση. Ακρίβεια. Πειθαρχία: πώς η διαχείριση κόστους υπό την ηγεσία της Οικονομικής Διεύθυνσης συμβάλλει στη δημιουργία μετρήσιμης αξίας

Η σωστή διαχείριση κόστους δημιουργεί πραγματική αξία. Το 84% των ερωτηθέντων εφαρμόζει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τακτικές για τη βελτιστοποίηση κόστους: λύσεις cloud, insights/αναλύσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για τον εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης και/ή επένδυση σε εξειδικευμένες ομάδες διαχείρισης δαπανών.

Η πορεία προς τα “agentic insights”: υψηλή υιοθέτηση Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά περιορισμένα αποτελέσματα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στις Οικονομικές Διευθύνσεις, ωστόσο η απόδοση επένδυσης (ROI) παραμένει πρόκληση. Σύμφωνα με την έκθεση, το 63% των Οικονομικών Διευθύνσεων έχει ήδη υιοθετήσει λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά μόνο το 21% βλέπει μετρήσιμα οφέλη από αυτές τις επενδύσεις. Παράλληλα, μόλις το 14% έχει ενσωματώσει πλήρως “AI agents” στις καθημερινές λειτουργίες της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Ενσωμάτωση τεχνολογικού ταλέντου στις Οικονομικές Διευθύνσεις: εκεί όπου συναντώνται οι ειδικοί ανάλυσης δεδομένων και οι λογιστές, καθώς η έλλειψη ταλέντου παραμένει βασική πρόκληση

Η τεχνολογική μετάβαση απαιτεί νέες δεξιότητες, την ώρα που η έλλειψη ταλέντου παραμένει μία από τις βασικές προκλήσεις. Για τον σκοπό αυτό, τα στελέχη δίνουν έμφαση στην τεχνολογία, ιδίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι τρεις βασικές συστάσεις για το μέλλον των Οικονομικών Διευθύνσεων

Η έρευνα καταλήγει σε τρεις προτεραιότητες για τους CFOs, ώστε να αξιοποιήσουν αυτές τις τάσεις στην επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Χτίστε τα θεμέλια

Είτε ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση του κόστους, είτε η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναδεικνύεται σταθερά η ανάγκη για τη δημιουργία μιας ενιαίας και διασυνδεδεμένης υποδομής δεδομένων, μιας υποδομής που μπορεί να ενοποιήσει, με αποτελεσματικό τρόπο, δεδομένα που μέχρι σήμερα ήταν αποσυνδεδεμένα, σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Υιοθετήστε ένα “hybrid mindset”

Καθώς ο ρόλος των CFOs διευρύνεται, απαιτούνται νέες δεξιότητες και νέος τρόπος σκέψης. Αυτό σημαίνει συνδυασμό χρηματοοικονομικής γνώσης, επιχειρηματικής αντίληψης και τεχνολογικής επάρκειας, αλλά και, ίσως το σημαντικότερο, ανθρωποκεντρικών δεξιοτήτων, όπως η περιέργεια και η κριτική σκέψη.

Δώστε προτεραιότητα στην αποτελεσματική διακυβέρνηση

Ακόμη και με τις κατάλληλες υποδομές και δεξιότητες, η ευέλικτη λήψη αποφάσεων είναι καθοριστική για την αξιοποίηση των ενισχυμένων δυνατοτήτων των Οικονομικών Διευθύνσεων. Πολλά στελέχη περιγράφουν πώς επανασχεδίασαν τις ομάδες τους, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ αυτονομίας και υποστήριξης, προετοιμάζοντας τη λειτουργία τους για το μέλλον.

Όπως σημειώνει ο Κωνσταντίνος Μοτσάκος, Partner, Finance Operate Leader, Business Process Solutions, Deloitte Ελλάδος: “Ο ρόλος των Οικονομικών Διευθύνσεων και των CFOs εξελίσσεται διαρκώς, αποκτώντας πλέον διευρυμένες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη επιρροή στο σύνολο του οργανισμού. Σήμερα, οι CFOs καλούνται να συνδέσουν τα δεδομένα με τη στρατηγική, και την τεχνολογία με τον επιχειρησιακό αντίκτυπο. Στην Deloitte, στηρίζουμε αυτή τη μετάβαση, συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες τεχνολογίες και βαθιά κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ώστε οι Οικονομικές Διευθύνσεις να εξελιχθούν σε μοχλούς ανάπτυξης και εμπιστοσύνης”.

Ο Νίκος Κουτσογιάννης, Principal, Finance Transformation Leader στην Deloitte, προσθέτει: “Ο μετασχηματισμός των Οικονομικών Διευθύνσεων δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αλλά αφορά τον συνολικό επανασχεδιασμό τους. Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Cloud και των data platforms προϋποθέτει ενοποιημένα δεδομένα, αυτοματοποίηση και σαφή σύνδεση με τη στρατηγική. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται επανασχεδιασμός των χρηματοοικονομικών διαδικασιών, ευελιξία απέναντι στις ρυθμιστικές αλλαγές, και μετατροπή των data σε πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Όταν η τεχνολογία ενσωματώνεται με αυτόν τον τρόπο – συνδυάζοντας στρατηγική και λειτουργική αριστεία – η Οικονομική Διεύθυνση μετατρέπεται σε πυλώνα που δημιουργεί αξία και επιταχύνει τoν μετασχηματισμό όλης της επιχείρησης”.

Οι τάσεις που αναδεικνύονται στην έκθεση Finance Trends 2026 υπογραμμίζουν την ανάγκη για ηγεσίες που συνδυάζουν διορατικότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ένα περιβάλλον διαρκούς μετασχηματισμού. Η Deloitte, μέσα από τη συνεχή έρευνα και την ανάλυση διεθνών δεδομένων, συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για τη λειτουργία των Οικονομικών Διευθύνσεων.

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση Deloitte Finance Trends 2026 εδώ Finance Trends 2026.