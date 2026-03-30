Ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλρουά ντε Γκαλό δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μια πιθανή διεθνή οικονομική κρίση, σε σύγκριση με το 2008. Με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε πως οι ευρωπαϊκές αρχές οφείλουν να παρακολουθούν με τη μέγιστη προσοχή τις εξελίξεις στις διεθνείς χρηματαγορές.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, ο Φρανσουά Βιλρουά ντε Γκαλό υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με την περίοδο 2007-2008, όταν πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες βρέθηκαν στα πρόθυρα της πτώχευσης, σήμερα δεν υφίσταται ανάλογος κίνδυνος. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών και στη λειτουργία των ευρωπαϊκών μηχανισμών εποπτείας.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας επισήμανε ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις εξελίξεις στα αμερικανικά χρηματιστήρια και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Κατά τον ίδιο, οι συστημικοί κίνδυνοι είναι σήμερα μεγαλύτεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες απ’ ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στις τάσεις απορρύθμισης που παρατηρούνται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο ζήτημα των επιτοκίων, ο Γάλλος τραπεζίτης απάντησε πως είναι αυτή τη στιγμή «πρόωρο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη».