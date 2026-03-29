Ξεκινά σήμερα το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (AILF) στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι με έναν εντυπωσιακό κατάλογο καλεσμένων συγγραφέων οι οποίοι θα συναντηθούν με την εγχώρια ομάδα λογοτεχνών για να συζητήσουν θέματα που απασχολούν και κινητοποιούν την παγκόσμια λογοτεχνία σήμερα – από την πολιτική και την αισθητική ως την τεχνητή νοημοσύνη και τα ζητήματα φύλου ή τη μετανάστευση και την κλιματική κρίση. Τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί και για τις τρεις ημέρες του φεστιβάλ. Ωστόσο στις παράλληλες εκδηλώσεις υπογραφής βιβλίων και προβολές ταινιών ισχύει η ελεύθερη είσοδος με δελτίο προτεραιότητας.

Αυτό που ξεχωρίζει στη διοργάνωση είναι η απευθείας διερμηνεία, διαθέσιμη μέσω QR code, στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Οι επισκέπτες, σκανάροντας το QR code με το κινητό τους τηλέφωνο, θα μπορούν να συνδεθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα και να επιλέξουν τη γλώσσα που επιθυμούν (ελληνικά, αγγλικά). Επίσης θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.