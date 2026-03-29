Ο κύκλος κλείνει πάντα με έναν ήχο. Στην περίπτωση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο ήχος αυτός μοιάζει με τον αντίλαλο χιλιάδων φωνών στο Ανφιλντ, εκεί όπου για σχεδόν μία δεκαετία ο αιγύπτιος επιθετικός μετατράπηκε σε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Η ανακοίνωση ότι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν προκάλεσε έκπληξη και ένα αίσθημα νοσταλγίας για όσα σημάδεψαν την πιο λαμπρή περίοδο της σύγχρονης ιστορίας των Reds.

Οταν ο Σαλάχ έφτασε στο Μέρσεϊσαϊντ το καλοκαίρι του 2017 από τη Ρόμα, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι θα εξελισσόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του συλλόγου. Η ταχύτητα, η εκρηκτικότητα, η αστείρευτη δίψα για γκολ και η πειθαρχία του τον μετέτρεψαν σε έναν ασταμάτητο μηχανισμό παραγωγής στιγμών. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Φαραώ έγινε η καρδιά μιας ομάδας που ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Πάνω από 300 συμμετοχές, σχεδόν 190 γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ, δεκάδες ασίστ και τίτλοι που άλλαξαν τη μοίρα ενός συλλόγου που είχε μάθει να ζει με το βάρος της ιστορίας του. Ο Σαλάχ πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League και μια σειρά από τρόπαια που έφεραν τη Λίβερπουλ ξανά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι φίλαθλοι τον αποκαλούσαν «αιγύπτιο βασιλιά», και όχι άδικα. Η παρουσία του στο γήπεδο ήταν συχνά η διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την απογοήτευση.

Ωστόσο, η πορεία προς την έξοδο δεν ήταν ξαφνική. Η σεζόν που διανύει η Λίβερπουλ αποδείχθηκε δύσκολη και γεμάτη εντάσεις. Οι μεγάλες μεταγραφές του καλοκαιριού δημιούργησαν υψηλές προσδοκίες, όμως η ομάδα δεν κατάφερε να βρει σταθερότητα.

Ο ίδιος ο Σαλάχ βρέθηκε συχνά στο στόχαστρο της κριτικής, καθώς η απόδοσή του έπεσε αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι σχέσεις του με τον προπονητή Αρνε Σλοτ δοκιμάστηκαν. Υπήρξαν στιγμές που ο Αιγύπτιος έμεινε στον πάγκο, σε μια προσπάθεια του τεχνικού επιτελείου να αλλάξει τη δυναμική της ομάδας. Ο ίδιος αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας ότι «δεν αισθάνθηκε την εμπιστοσύνη που περίμενε ύστερα από όσα είχε προσφέρει». Παρά τις προσπάθειες συμφιλίωσης, η φθορά είχε ήδη αφήσει το αποτύπωμά της.

Οι συμπαίκτες του πάντως αναγνωρίζουν το μέγεθος της προσφοράς του. «Είναι ο καλύτερος των καλυτέρων», είπε ο Ιμπραχίμα Κονατέ, ενώ ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ μίλησε για έναν «θρύλο που άλλαξε τη νοοτροπία της ομάδας».

Ο Αντι Ρόμπερτσον, με τον οποίο μοιράστηκε αμέτρητες στιγμές στο αριστερό άκρο της επίθεσης, σημείωσε ότι «τα χρόνια δίπλα του ήταν τα καλύτερα της καριέρας μου». Ακόμη και νεότεροι παίκτες, όπως ο Φλόριαν Βιρτς, τόνισαν πόσο σημαντικό ήταν για εκείνους να συνυπάρξουν με έναν αθλητή τέτοιου βεληνεκούς.

Η απόφαση να αποχωρήσει πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του μοιάζει να συνδέεται τόσο με αγωνιστικούς όσο και με προσωπικούς λόγους. Στα 33 του, ο Σαλάχ αναζητεί μια νέα πρόκληση. Οι προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία και το MLS παραμένουν δελεαστικές, όχι μόνο οικονομικά αλλά και ως ευκαιρία να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο μακριά από την πίεση της ευρωπαϊκής ελίτ.

Ταυτόχρονα, δεν λείπουν οι φήμες για πιθανή επιστροφή σε πιο «οικογενειακό» περιβάλλον ή ακόμη και για μια μελλοντική ενασχόληση με τον ρόλο του πρεσβευτή του αθλήματος στη Μέση Ανατολή.

Για τη Λίβερπουλ, η αποχώρηση του Σαλάχ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής. Η ομάδα καλείται να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της χωρίς τον παίκτη που αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της επίθεσης για σχεδόν μία δεκαετία. Για τον ίδιο, όμως, η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι ήδη ανεξίτηλο.

Σε κάθε περίπτωση, το αντίο του Μοχάμεντ Σαλάχ στο Ανφιλντ δεν θα είναι απλώς μια μεταγραφή. Θα είναι η αποχώρηση ενός ποδοσφαιρικού ποιητή που μετέτρεψε το παιχνίδι σε τέχνη και τις νίκες σε συλλογική μνήμη. Και όπως συμβαίνει με όλους τους μεγάλους, η πραγματική του αξία θα φανεί ακόμη περισσότερο όταν πια δεν θα βρίσκεται στο χορτάρι.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο συγκινητικό στοιχείο της αποχώρησής του: η συνειδητοποίηση ότι ένας κύκλος που έμοιαζε ατελείωτος φτάνει στο τέλος του. Ο Σαλάχ δεν υπήρξε μόνο ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής· έγινε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων, τόσο στην Αγγλία όσο και στον αραβικό κόσμο.

Η εικόνα του να προσεύχεται έπειτα από κάθε γκολ, να χαμογελάει ταπεινά μπροστά στις κάμερες και να δουλεύει ακούραστα στην προπόνηση δημιούργησε έναν μύθο που ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού. Στην Αίγυπτο, το όνομά του συνδέθηκε με την ελπίδα και την υπερηφάνεια. Στο Λίβερπουλ, οι φίλαθλοι τραγουδούσαν για εκείνον σαν να ήταν ένας από αυτούς, ένας άνθρωπος που κατάφερε να γίνει «δικός τους» μέσα από την αφοσίωση και το πάθος του.

Καθώς ετοιμάζεται να αποχωρήσει, μένει το ερώτημα για το πώς θα γραφτεί το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του. Θα είναι μια νέα περιπέτεια σε διαφορετικό πρωτάθλημα ή μια πιο ήρεμη διαδρομή προς το τέλος; Οποια κι αν είναι η επιλογή του, ένα είναι βέβαιο: ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα μείνει για πάντα χαραγμένος στη μνήμη του Ανφιλντ ως ένας παίκτης που άλλαξε την Ιστορία.