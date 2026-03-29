Ο Μπιλ Κόσμπι κρίθηκε διπλά ένοχος για τις πράξεις βίας και σεξουαλικής κακοποίησης που διέπραξε πριν από 54 χρόνια εις βάρος μιας σερβιτόρας, την οποία, αφού προσκάλεσε στο σόου του, στη συνέχεια νάρκωσε και εγκατέλειψε ημίγυμνη στο διαμέρισμά της. Οι ένορκοι του δικαστηρίου της Καλιφόρνιας επέβαλαν στον άλλοτε πρωταγωνιστή της σειράς «The Bill Cosby Show» να την αποζημιώσει με 59,25 εκατομμύρια δολάρια για τη σωματική βλάβη που της προκάλεσε στο παρελθόν αλλά και για τις μελλοντικές ψυχικές φθορές που προσπαθεί να αντιμετωπίσει.

Υστερα από δίκη περίπου δύο εβδομάδων στη Σάντα Μόνικα, οι ένορκοι έκριναν ότι ο 88 ετών σήμερα ηθοποιός είναι υπεύθυνος για τη σεξουαλική κακοποίηση και επίθεση εις βάρος της Ντόνα Μότσινγκερ. Αρχικά του επιδίκασαν 17,5 εκατ. δολάρια για ζημιές του παρελθόντος και 1,75 εκατ. δολάρια για μελλοντικές ζημιές, περιλαμβανομένων ψυχικής οδύνης, ταπείνωσης, συναισθηματικής δυσφορίας και άλλων. Στη δεύτερη φάση της δίκης που συντελέστηκε αρχές της εβδομάδας οι ένορκοι πρόσθεσαν 40 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση τιμωρητικού χαρακτήρα. Ο δικηγόρος του Κόσμπι δήλωσε την απογοήτευση του πελάτη του για το αποτέλεσμα της δίκης και την πρόθεσή του να ασκήσει έφεση.

Κρασί και χάπι

Η Ντόνα Μότσινγκερ στη μήνυση που κατέθεσε ανέφερε ότι ο πρώην σταρ τής έδωσε κρασί και ένα χάπι που την άφησε ανίκανη να αντιδράσει, αφού την παρέλαβε από το σπίτι της με λιμουζίνα το 1972. Εκείνο το διάστημα εργαζόταν ως σερβιτόρα σε ένα εστιατόριο στο Σοσαλίτο, στέκι πολλών διασημοτήτων, ανάμεσα στους οποίους και ο Κόσμπι. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Κόσμπι την κάλεσε σε μία από τις παραστάσεις stand up κωμωδίας που έδινε και, αφού έστειλε λιμουζίνα για να την παραλάβει από το σπίτι της και να τη μεταφέρει στον χώρο της εκδήλωσης, της έδωσε ένα χάπι που εκείνη πίστεψε ότι ήταν ασπιρίνη. Στη νομική της προσφυγή, που δημοσιεύουν οι «Los Angeles Times», αναφέρεται ότι «το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι ότι έχανε και ξαναέβρισκε τις αισθήσεις της». Η αγωγή αναφέρει ότι ξύπνησε στο σπίτι της μόνο με τα εσώρουχά της, γνωρίζοντας ότι είχε ναρκωθεί και βιαστεί από τον Μπιλ Κόσμπι.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ΑΡ, οι δικηγόροι του απέρριψαν τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας σε δικαστικά έγγραφα ότι η Μότσινγκερ «παραδέχεται ελεύθερα ότι δεν έχει ιδέα τι συνέβη». Σε μια σειρά από αστικές και ποινικές υποθέσεις που κατέθεσαν 60 γυναίκες από το 2018 ο Κόσμπι έχει αρνηθεί τις αντίστοιχες κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης. Το 2021 αποφυλακίστηκε από φυλακή της Πενσιλβάνια εκτίνοντας μόνο τρία χρόνια της ποινής του, καθώς η καταδίκη του ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους. Ομως το 2022 ένορκοι στη Σάντα Μόνικα είχαν επιδικάσει 500.000 δολάρια σε γυναίκα που δήλωσε ότι ο Κόσμπι τη βίασε στο Playboy Mansion το 1975, όταν ήταν έφηβη.