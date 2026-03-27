Οσο οι κάμερες του Υπουργικού Συμβούλιου έμειναν ανοιχτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε το βάρος στο «θετικό» μήνυμα τόσο μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου όσο και με αναφορές του στην «εθνική ισχύ που εκπέμπεται πέραν των συνόρων». Οταν τα μικρόφωνα έκλεισαν, καταγράφηκαν προειδοποιήσεις προς υπουργούς για ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της κυβέρνησης, το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ήδη τα κυβερνητικά στελέχη επιχειρούσαν να αποκωδικοποιήσουν την πρωθυπουργική αποστροφή «να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει (…) από τα μικρά και τα λιγότερο σημαντικά του κομματικού μας μικρόκοσμου».

Ηταν η δεύτερη φορά σε διάστημα 20 ημερών που ο Μητσοτάκης έκανε τέτοιο διαχωρισμό: η πρώτη τοποθέτηση στη Βουλή είχε ερμηνευτεί ως προσπάθεια ανάδειξης «αντιπολιτευτικής εσωστρέφειας», αλλά αυτή τη φορά πολλοί εκτίμησαν ότι το μήνυμα κατά του καθημερινού κομματικού ανταγωνισμού απευθύνθηκε και εντός ΝΔ.

Διότι η κυβέρνηση διανύει μια φάση που παλεύει να εκμεταλλευτεί το (δημοσκοπικό) μομέντουμ και ξορκίζει τον κίνδυνο να έρχονται στο προσκήνιο γαλάζιοι διαγκωνισμοί και διαφοροποιήσεις υπό το βάρος πιεστικών θεμάτων.

Εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία της σταθερότητας και ενότητας στο εσωτερικό της χώρας, επαναλαμβάνοντας το διπλωματικό «παρών» της χώρας. «Η Ελλάδα θα είναι παρούσα είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας είτε στην Ευρωπαϊκή Ενωση είτε διμερώς και πολυμερώς μέσω των στρατηγικών σχέσεων με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι «πολυτέλεια» αλλά «αναγκαιότητα» και επαναλαμβάνοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα είναι «ειρηνική δύναμη αποτροπής».

Η αύξηση του κατώτατου

Με δεδομένη την ανησυχία για περαιτέρω επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, το Μαξίμου καλλιεργεί εικόνα «κανονικότητας» ως προς τον κυβερνητικό προσανατολισμό. Απέναντι στην αντιπολίτευση που μιλά για ανεπαρκή αύξηση του κατώτατου μισθού, η κυβέρνηση προβάλλει την τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεών της. «Είχαμε παραλάβει τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ, η σωρευτική αύξηση από το 2019 ξεπερνάει το 41%, συμπαρασύρονται ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και πολλά επιδόματα», είπε ο Μητσοτάκης, τονίζοντας «με αρκετή βεβαιότητα και αρκετή ορατότητα» ότι θα επιτευχθεί ο στόχος του 2027 για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και βασικό στα 950 ευρώ.

Μέχρι τότε η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης θα δοκιμαστεί στο πεδίο του Ταμείου Ανάκαμψης – ο μηχανισμός ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026 και τα εναπομείναντα ορόσημα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου. «Δεν έχουμε περιθώρια» φέρεται ότι είπε ο Μητσοτάκης (οριζοντίως και κοφτά) στους υπουργούς, ενόψει ενός απριλιάτικου ξεσκαρταρίσματος ως προς τα ορόσημα που θα παραμείνουν ή θα απενταχθούν λόγω επισφάλειας στην υλοποίησή τους εντός χρονοδιαγράμματος. Οι γνωρίζοντες παραδέχονται ότι το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου θα κρίνει όσα συμβούν στο τέλος του Σεπτεμβρίου, όταν η Κομισιόν θα αξιολογήσει το τελευταίο αίτημα πληρωμής.

Συζήτηση στο Υπουργικό δεν έγινε για θέματα της επικαιρότητας – ανάμεσά τους οι νέες πολιτικές αναταράξεις για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ενόψει και νέας έρευνας των Αρχών στις 3 Απριλίου αναμένεται εκτός απροόπτου η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται και για – το λιγότερο – κατάθεση πρότασης σύστασης νέας εξεταστικής επιτροπής. Αμήχανη η κυβερνητική πλευρά παρακολουθεί αλλά προσώρας δεν μετακινείται από γραμμή περί «ιδιωτών» που καταδικάστηκαν και μη ευθύνης κρατικού λειτουργού. Αυτή υπερασπίστηκε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Mega) και επιχείρησε να χρεώσει στην αντιπολίτευση προσπάθεια μετατροπής της χώρας σε «απέραντο δικαστήριο».