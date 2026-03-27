Ο Φαμπρίς Λεζερί δεν έκρυβε χθες το μεσημέρι τον ενθουσιασμό του. «Η Ευρώπη περνά επιτέλους από την αδράνεια στη δράση απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Η φωνή των λαών εισακούστηκε», διακήρυσσε ο ευρωβουλευτής της Εθνικής Συσπείρωσης με βίντεο στο Facebook. Λίγο νωρίτερα, ο Ζορντάν Μπαρντελά ανακοίνωνε στο ίδιο μέσο ότι «χάρη στο έργο, την επιρροή και τις φωνές των Πατριωτών για την Ευρώπη, και παρά την αντίθεση της Αριστεράς, μόλις υιοθετήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ο “κανόνας της επιστροφής”».

Τον Μπαρντελά τον ξέρετε: είναι o ηλικίας μόλις 30 ετών επικεφαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς και πιθανότερος διάδοχος του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας. Τον Λεζερί ίσως να τον θυμάστε: υπήρξε επικεφαλής της Frontex από το 2015 ως το 2022, οπότε και παραιτήθηκε υπό το βάρος κατηγοριών από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κακομεταχείριση προσφύγων και μεταναστών. Οι οργανώσεις αυτές τον κατηγορούν, συγκεκριμένα, ότι διευκόλυνε ή κάλυπτε παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών από τις ελληνικές Αρχές προς την Τουρκία, καθώς και συλλήψεις από τη λιβυκή ακτοφυλακή πλοιαρίων με μετανάστες που κατευθύνονταν προς την Ιταλία. Με βάση αυτές τις κατηγορίες, το Εφετείο του Παρισιού αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να ανοίξει έρευνα για συνενοχή του Λεζερί σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και βασανισμού.

Γιατί χειροκροτούσαν χθες όρθιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Λεζερί, ο Μπαρντελά και οι ομοϊδεάτες τους; Επειδή ήταν δικό τους «παιδί» η διάταξη για τα περίφημα «hubs επιστροφής» που υπερψηφίστηκε ύστερα από μια πρωτοφανή σύμπραξη της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς. Η ιδέα να κρατούνται πρόσφυγες και μετανάστες σε κέντρα εκτός της ΕΕ είτε πριν είτε μετά την εξέταση του αιτήματός τους για άσυλο δεν είναι καινούργια. Δοκιμάστηκε από την Ιταλία στην Αλβανία και από τη Βρετανία στη Ρουάντα, αλλά εγκαταλείφθηκε όταν προσέκρουσε σε δικαστικά εμπόδια. Πήραν τότε τη σκυτάλη πέντε χώρες (η Δανία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα), που μελέτησαν αυτά τα μοντέλα, διόρθωσαν τα «λάθη» τους και τα έστειλαν πίσω στους θεσμούς. Η Γαλλία και η Ισπανία διαφώνησαν. H Γερμανία επέκρινε έντονα τη συνεργασία με την Ακροδεξιά. Αλλά το κείμενο πέρασε.

«Η Ιστορία θα γράψει ότι η λεγόμενη μετριοπαθής Δεξιά σήμανε το τέλος του μετώπου κατά της Ακροδεξιάς», δήλωσε η ευρωβουλευτής των γάλλων Οικολόγων Μελισά Καμαρά. «Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής συνιστά μια ιστορική υποχώρηση των δικαιωμάτων των προσφύγων», τόνισε η Μάρτα Ουιλάντερ από την International Rescue Committee, εκφράζοντας την ανησυχία της για τις συνέπειες που θα έχουν οι κρατήσεις ευάλωτων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Αλλά ζούμε στην Τραμπική Εποχή. Και θα ήταν σωστό και δίκαιο να οργανώσει ο Θάνος Πλεύρης μια εκδήλωση στην Αθήνα προς τιμήν του Λεζερί, για να τον ευχαριστήσει για την προσφορά του στη φύλαξη των συνόρων και να του ευχηθεί καλή τύχη στη δικαστική του περιπέτεια.