Ο κύκλος του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ ολοκληρώνεται νωρίτερα από το αναμενόμενο, παρότι το συμβόλαιό του είχε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Το βράδυ της Τρίτης (24/3), ο αιγύπτιος αστέρας γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από τους Κόκκινους, ρίχνοντας τίτλους τέλους σε μια εννιάχρονη, άκρως επιτυχημένη παρουσία στον σύλλογο. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο 33χρονος Αιγύπτιος ανέφερε:

«Γεια σε όλους, δυστυχώς η ημέρα ήρθε. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αποχαιρετισμού μου. Θα αφήσω τη Λίβερπουλ στο φινάλε της σεζόν. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ πόσο βαθιά αυτός ο σύλλογος, αυτή η πόλη, αυτοί οι άνθρωποι θα γινόντουσαν μέρος της ζωής μου.

Η Λίβερπουλ δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, είναι πάθος, είναι ιστορία. Είναι πνεύμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια σε κάποιον που δεν είναι μέρος αυτού του συλλόγου.

Πανηγυρίσαμε νίκες, κερδίσαμε τα σημαντικότερα τρόπαια και παλέψαμε μαζί σε δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα που είναι μέρος αυτού του συλλόγου κατά τη διάρκεια της καριέρας μου εδώ, ειδικά τους συμπαίκτες μου, νυν και πρώην, και τους οπαδούς.

Δεν έχω αρκετά λόγια. Η στήριξη που μου δώσατε κατά τη διάρκεια της καλύτερης περιόδου της καριέρας μου αλλά και στις δύσκολες στιγμές είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Και κάτι που θα κουβαλώ για πάντα. Το να φεύγεις δεν είναι ποτέ εύκολο, μου δώσατε την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Θα είμαι πάντα ένας από εσάς, ο σύλλογος θα είναι πάντα το σπίτι μου αλλά και της οικογένειάς μου. Σας ευχαριστώ για όλα, χάρη σε όλους εσάς δεν θα περπατήσω ποτέ μόνος».

Παρότι η συμφωνία του προέβλεπε απολαβές ύψους 23.000.000 ευρώ για τη σεζόν 2026-27, ο ίδιος δεν θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό, καθώς δεν θα παραμείνει στο Ανφιλντ μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Η Λίβερπουλ έκανε αποδεκτή την επιθυμία του να προχωρήσει σε νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, δείχνοντας διάθεση να τον αφήσει να αποχωρήσει ως ελεύθερος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν υπό συμβόλαιο.

Με αυτή την κίνηση, οι Κόκκινοι επιβεβαιώνουν τον σεβασμό τους για τη σπουδαία προσφορά του παίκτη, επιλέγοντας να μην αξιώσουν οικονομικό αντάλλαγμα για τη μεταγραφή του.

Από την πλευρά του, ο Σαλάχ αποχωρεί χωρίς να καρπωθεί τα χρήματα που θα εισέπραττε εάν εξαντλούσε τη διάρκεια της συμφωνίας του.

Βέβαια, όλα αυτά ήρθαν ύστερα και από στιγμές έντασης. Το μέλλον του Σαλάχ βρέθηκε στο επίκεντρο αμφισβήτησης έπειτα από συνέντευξη που παραχώρησε, όταν παρέμεινε στον πάγκο χωρίς να αγωνιστεί στο 3-3 με τη Λιντς τον Δεκέμβριο.

Ο αιγύπτιος φορ ανέφερε πως ένιωσε ότι «τον είχαν βγάλει εκτός ομάδας», υπογραμμίζοντας ότι η σχέση του με τον προπονητή είχε κλονιστεί. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του φετινού Copa Africa, ο Σαλάχ επανήλθε κανονικά στην ομάδα και από τις 21 Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει βασικός σε 13 παιχνίδια της Λίβερπουλ.

Ο Σαλάχ θα φύγει έχοντας γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Στην πορεία του πέτυχε 255 γκολ και κατέκτησε οκτώ τίτλους – ανάμεσά τους δύο πρωταθλήματα και ένα Champions League.