Η χρυσή τομή για τη διατύπωση που αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες αναζητείται μεταξύ της προεδρικής πλευράς και της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ώστε η ένταση του προηγούμενου διαστήματος να μην περάσει στο σώμα του συνεδρίου.

Το πρώτο βήμα έγινε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου η περιγραφή του Κώστα Σκανδαλίδη για τα όσα περιλαμβάνει το κείμενο εισήγησης για την πολιτική απόφαση του συνεδρίου κέρδισε την επί της αρχής θετική στάση όλων – με ειδική αναφορά στη ΝΔ και μια διατύπωση για το τέλος του ρόλου της στην κυβέρνηση που αποκλείει την όποια ενδεχόμενη συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη με τη συγκεκριμένη κίνηση ήταν να υπάρξει ένα μίνιμουμ συμφωνίας, έτσι ώστε να μη μετατραπεί το συνέδριο σε πεδίο σύγκρουσης που αφορά την εκλογική στρατηγική του κόμματος. Ως πρώτη εντύπωση, κανείς δεν διαφώνησε, παρότι ο Χάρης Δούκας είπε ότι θα την ήθελε πιο περιφραστική και η Αννα Διαμαντοπούλου επεσήμανε πως δεν πρέπει να φανεί πως το ΠΑΣΟΚ σε όλο το συνέδριο ετεροκαθορίζεται.

Η συζήτηση συνεχίστηκε και χθες, με τη διά ζώσης επικοινωνία μεταξύ του Σκανδαλίδη και του Δούκα ακριβώς για τη συγκεκριμένη διατύπωση του αποκλεισμού όποιας μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ – το κείμενο μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε δοθεί στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας σε γραπτή μορφή. Καμία πλευρά δεν έδειξε, σύμφωνα με πληροφορίες, τη διάθεση να σηκώσει τους τόνους και το κλίμα παρέμεινε καλό.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναγνώρισε πως έχουν γίνει βήματα προόδου, αλλά εκτιμά πως η διατύπωση χρήζει συμπλήρωσης ώστε να γίνεται σαφές πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα εμπλακεί σε σενάριο συγκυβέρνησης όποιο κι αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλαδή είτε έρθει πρώτο είτε δεύτερο. Ολες οι πλευρές είναι πολύ προσεκτικές ως προς τη διαχείριση του συγκεκριμένου σημείου, καθώς γνωρίζουν πόσο εύκολα μπορεί μια διαφωνία να βάλει φιτίλι σε ένα συνέδριο που όλοι θεωρούν πως πρέπει να δώσει ώθηση και όχι να απασχολήσει για λάθος, για το ΠΑΣΟΚ, λόγους.

Η εκλογή νέας ηγεσίας

Η συζήτηση για το καταστατικό κυριάρχησε στην Πολιτική Γραμματεία της Τρίτης, με τις πλευρές των Δούκα, Γερουλάνου, Κατρίνη και Διαμαντοπούλου να κάνουν λόγο για αιφνιδιασμό όσον αφορά την πρόταση για διεξαγωγή συνεδρίου (με νέο σώμα συνέδρων, άρα με έξτρα εσωκομματική διαδικασία) πριν από την εκλογή νέας ηγεσίας, με προϋπόθεση για όποιον πιθανό υποψήφιο τη συγκέντρωση του 15% των υπογραφών του συνέδριου.

Οι αντιδράσεις έφεραν το ζήτημα εκ νέου στην επιτροπή Καταστατικού, που συνεδρίασε χθες το απόγευμα – εκεί η συζήτηση αναλώθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η προεδρική πλευρά κατέβηκε αποσύροντας το 15% των υπογραφών και στην καινούργια εισήγηση, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις υποψηφιότητες θα τίθενται από το ίδιο το συνέδριο. Προτάθηκε, μάλιστα, αν η εκλογή νέας ηγεσίας είναι έκτακτη και όχι στον χρόνο που προβλέπει το καταστατικό (όπως δηλαδή ήταν η διαδικασία του 2024), το συνέδριο να είναι διαρκές, να γίνει δηλαδή χωρίς εκλογές συνέδρων, με το ήδη υπάρχον σώμα από το προηγούμενο συνέδριο και να μην εκλέγει νέα Κεντρική Επιτροπή.

Μέσα στη συνεδρίαση, ο μοναδικός παρών εκπρόσωπος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ήταν ο Γιώργος Αναγνώστου (του περιβάλλοντος Μανώλη Χριστοδουλάκη), ο οποίος διαφώνησε με τη διαδικασία, λέγοντας πως η χρονολογική σειρά «πρώτα συνέδριο, μετά εκλογή προέδρου» είναι λάθος και αντιπρότεινε πρώτα να γίνονται εκλογές προέδρου και μετά συνέδριο, ώστε οι αποφάσεις του συνεδρίου να μην είναι δεσμευτικές για τον επόμενο πρόεδρο. Η εισήγηση τελικά δεν πέρασε ομόφωνα, αλλά με πλειοψηφία.