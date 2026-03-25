Στο τηλεοπτικό μήνυμά του για την ανακοίνωση των μέτρων διαχείρισης των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριέλαβε τις φράσεις «ενότητα και κοινωνική συνοχή», «σταθερή πυξίδα σε αβέβαιες εποχές». Δεν είναι μόνο το μείγμα των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επαγγελματιών αυτό που διαμορφώθηκε με συνταγή 2022, αλλά είναι επιπλέον η επικοινωνία τους, καθώς γίνεται προσπάθεια να ξαναχτιστεί προφίλ «σιγουριάς» της κυβέρνησης, όπως στο φόντο του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Στη σημερινή περίοδο γεωπολιτικής έντασης και εξελίξεων, κατά την οποία η έτσι κι αλλιώς προνομιακή για την κυβέρνηση της ΝΔ ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας δείχνει να λειτουργεί ευεργετικά στον στόχο της γαλάζιας συσπείρωσης, στο Μαξίμου και στην κομματική έδρα της Πειραιώς αγωνιούν να ρίξουν γέφυρες εμπιστοσύνης με κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που δεν θα αποδειχθούν συγκυριακές. Το βλέμμα τους στρέφεται σε πρώτη φάση στο Πάσχα: θα είναι σημαντικό για τη συνέχεια, όπως παραδέχονται, το κλίμα που θα επικρατήσει ανά την επικράτεια και οι συζητήσεις που θα ανοίξουν στα οικογενειακά και σε φιλικά τραπέζια. Με άλλα λόγια, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη αισθάνονται ότι έχουν μπροστά τους ένα 20ήμερο των «Παθών», με πολιτικές, διαχειριστικές και επικοινωνιακές προκλήσεις από την ακρίβεια και (άλλες) ανοιχτές πληγές. Ανάμεσά τους, η τραγωδία των Τεμπών, η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιδοματικές κινήσεις

Ηδη τα «αναχώματα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αφήνοντας δημοσιονομικές εφεδρείες για την περίπτωση που παραταθεί η διαταραχή στην παγκόσμια οικονομία (π.χ. θα διευρύνουν την περίμετρο των δικαιούχων ή και θα βγάλουν νέα μέτρα από την εργαλειοθήκη), την οδηγούν σε θέση επεξήγησης, απόκρουσης κατηγοριών και αντεπίθεσης. Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με άσκηση πίεσης της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση επειδή επιλέγει επιδοματικές κινήσεις (επαναφορά των pass) και όχι μείωση φορολογίας. Σε κάθε περίπτωση, στο διάστημα που απομένει μέχρι την ανάπαυλα του Πάσχα θα γίνει στην πράξη το κρας τεστ των κυβερνητικών επιλογών με γαλάζια στελέχη να ομολογούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων σε ένα πεδίο το οποίο οι πολίτες ιεραρχούν παρατεταμένα ως νούμερο ένα πρόβλημα. Πριν από το Πάσχα προδιαγράφεται ότι θα υπάρξει νέα σύγκρουση για τις υποκλοπές και μάλιστα σε επίπεδο κορυφής στη Βουλή. Η συζήτηση που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το κράτος δικαίου και την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει δεκτή, ενδεχομένως να οριστεί για την Παρασκευή, 3 Απριλίου. Ηδη ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει δείξει ότι θα αναδεικνύει με κάθε τρόπο το εύρος του σκανδάλου. Στην κατεύθυνση αυτή υπήρξε η ανοιχτή επιστολή του προς 30 πολιτικά πρόσωπα, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και κρατικούς αξιωματούχους που αποτέλεσαν στόχους παρακολούθησης – με ενδεικτική τη φράση «η σιωπή είναι ανοχή και, εν τέλει, συνενοχή». Στις αμέσως επόμενες εβδομάδες, όπως συζητείται στους κοινοβουλευτικούς διαδρόμους, αναμένεται η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με (κυρίως) γαλάζια ονόματα – βουλευτές για τους οποίους μένει να φανούν το εύρος και ο τρόπος εμπλοκής τους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Μπροστά σε ό,τι απειλεί να εκτροχιάσει τους σχεδιασμούς της και την προβολή των ενεργειών της, η κυβέρνηση παλεύει να διατηρήσει την πρωτοβουλία κινήσεων και καθορισμού της ατζέντας στην καθημερινή δημόσια σφαίρα, χτίζοντας αφήγημα – «πολιτική σταθερότητα, δημοσιονομική σύνεση».