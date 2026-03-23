Το κόμμα ιδρύθηκε 1η Μαρτίου του 2024. Πριν καν αποκτήσει γραφεία ή καταστατικό, όμως, είχε ΚΟ. Τον Δεκέμβριο του 2023, 11 πρώην συριζαίοι τη συγκρότησαν, παρουσιάζοντας το λογότυπο και το όνομά της. Η τραγική ειρωνεία είναι πως η Νέα Αριστερά οδεύει τόσο ανορθόδοξα και προς τη μοίρα των περισσότερων αριστερών πολιτικών φορέων. Ο πρόεδρός της αναμένεται να παραιτηθεί. Κάποιες πληροφορίες λένε πως εκείνος κι όσοι συμφωνούν με τον τρόπο που βλέπει το πολιτικό μέλλον ενός στελέχους της Αριστεράς θα μείνουν μέλη της ΚΟ, ώστε αυτή να μη διαλυθεί.

Σύμφωνα με άλλες, πάλι, κάθονται μέχρι να φύγουν – έως ότου ετοιμάσει ο Τσίπρας το σκαρί με το οποίο θα ταξιδέψει προς την Ιθάκη, δηλαδή. Υπάρχουν κεντροαριστεροί που θα τους υποδέχονταν με ευχαρίστηση στο ΠΑΣΟΚ, μια κι αναγνωρίζουν ότι το πολιτικό τους CV είναι πλουσιότερο από εκείνο ορισμένων δυνητικών μεταγραφών της Χαριλάου Τρικούπη. Θα βελτίωναν τα μηνύματα που εκπέμπει η μέχρι τώρα πράσινη διεύρυνση, εκτιμούν. Ωστόσο, αυτό το σενάριο ακούγεται πιο πολύ σαν μύχιος πόθος πασόκων παρά υπολογίζεται ως σοβαρό ενδεχόμενο από τους γνώστες των αριστερών παρασκηνίων. Οπως και να ‘χει, κατά πάσα πιθανότητα, η Νέα Αριστερά θα έχει δημιουργηθεί και διασπαστεί μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο.

Αδιέξοδο

Αν και τα δημοσκοπικά ποσοστά της δεν υπονοούν πως οι εξελίξεις στο εσωτερικό της μπορούν να αλλάξουν τον ρου της αντιπολιτευτικής ιστορίας, η βασική διαμάχη ανάμεσα στα δύο στρατόπεδά της – η διαμάχη σχετικά με τον σχηματισμό ενός προοδευτικού μετώπου, το οποίο θα λανσαριστεί ως εναλλακτική στη ΝΔ πρόταση διακυβέρνησης – συνοψίζει τα μεγαλύτερα διλήμματα οποιουδήποτε αντιπολιτευόμενου αντιδεξιού σήμερα.

Στους προοδευτικούς κόλπους ο καθένας έχει και μια διαφορετική άποψη για το πώς θα συγκροτηθεί μια συμμαχία, ποιοι θα την αποτελούν και ποιο αρχηγικό πρόσωπο είναι ικανό να αναδειχθεί ως υπολογίσιμος αντίπαλος του Πρωθυπουργού. Στην ανάλυση όσων παρακολουθούν τις διεργασίες στον συγκεκριμένο χώρο της αντιπολίτευσης από μακριά, οι παραπάνω διαφωνίες είναι ένδειξη ότι αυτός έχει βρεθεί σε αδιέξοδο.

Οχι μόνο γιατί φανερώνουν πως ούτε τα κόμματα, ούτε τα στελέχη τους έχουν διάθεση να διαπραγματευτούν με καλή πίστη για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Αλλά κι επειδή επιβεβαιώνουν ότι όσο πιο μακρύ είναι ένα τέτοιο, τόσο πιο πολύ μοιάζει με δρόμο στα μάτια εκείνων που το ακολουθούν. Ο Αλέξης Χαρίτσης, ας πούμε, βαδίζει προς τον παλιό του αρχηγό αγνοώντας όλα τα σημάδια που θα έπρεπε να έχει δει από τον εξώστη.