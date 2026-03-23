Η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πως ο κίνδυνος για επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος από μεριάς Ιράν είναι παραπάνω από υπαρκτός, είναι σοκαριστική αλλά ταυτόχρονα εγκαίρως προπαρασκευάζει μια κοινή στάση των ευρωπαϊκών κρατών και βέβαια της χώρας μας απέναντι στην ασύμμετρη απειλή. Από την πρώτη στιγμή της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή ήταν σαφές πως και το εύρος της εμπλοκής είναι μεγάλο και οι κίνδυνοι είναι πολλαπλοί. Η έννοια της αποτροπής αμέσως και ορθά φάνηκε από την ελληνική πλευρά πως δεν ήταν μια άσκηση επί χάρτου αλλά δοκιμή στο πεδίο. Η χθεσινή δε δήλωση μεταβάλλει τα δεδομένα αφού καθιστά την Ευρώπη υπεύθυνη για την προστασία των πολιτών της και θέτει επί τάπητος τις υποχρεώσεις και την ετοιμότητα που οφείλουν τα κράτη μας να επιδείξουν.

Σε αυτό το νέο σημείο προφανώς η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει τις πρωτοβουλίες της σε δύο επίπεδα. Πρώτα και κύρια να διασφαλίσει και άλλο αμυντικά τη θέση και την ακεραιότητα της χώρας. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε την παράμετρο μιας ακόμη πιο ενεργής συμμετοχής μας στη θωράκιση του μετώπου των συμμάχων δυνάμεων. Κατά δεύτερον να έχει μια ενεργό διπλωματική κινητικότητα με γνώμονα τις απαιτούμενες κινήσεις στην ΝΑ Μεσόγειο. Οταν όλα κινούνται, έχει σημασία να επιβεβαιώνεις με τη στάση σου πως αποτελείς ταυτόχρονα σταθερό πόλο αλλά και αποφασιστικό παράγοντα αποτροπής. Η Ευρώπη θα πρέπει να κατανοήσει στο σύνολό της την κρισιμότητα.