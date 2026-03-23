Τις δημοκρατίες τις προστατεύει η δύναμη του πληθυντικού αριθμού. Οπου κυβερνά ο πληθυντικός, υπάρχει έλεγχος. Οπου επιβάλλονται οι μονάδες, υπάρχει έπαρση. Το μοντέλο του υπερήρωα που τα βάζει δήθεν με όλους δουλεύει εξαιρετικά στις ταινίες fiction, στη ζωή όμως παράγει μόνο υποκρισία και είτε υφέρποντα είτε απροκάλυπτο φασισμό. Μόνο οι μηχανισμοί του κοινωνικού ελέγχου διασφαλίζουν ότι ακόμα και στις δύσκολες εποχές το πράγμα «κάπου θα ισιώσει». Οι δικαστές και εισαγγελείς είναι αυτό ακριβώς το μαξιλαράκι ασφαλείας, ένα θεσμικό αντίδοτο στην ασυδοσία ισχυρών κάθε είδους.

Για αυτό, ακούστε τους δικαστές… Δεν προήλθαμε από ισχυρές οικογένειες, δεν μας ανέδειξαν συμφέροντα, δεν υπάρχουμε για να πέφτουν πάνω μας τα φώτα της δημοσιότητας. Αγαπήσαμε τα νομικά και τη Δικαιοσύνη, δώσαμε τις πιο αυστηρές εξετάσεις και συνεχίζουμε να δίνουμε καθημερινά εξετάσεις στον ελληνικό λαό, μέσα από την αιτιολογία των αποφάσεών. Το Σύνταγμα προστατεύει την ανεξαρτησία μας με τρόπους που είναι αδιανόητοι για οποιονδήποτε άλλο χώρο άσκησης εξουσίας και έχουμε μάθει να έχουμε συναίσθηση της ευθύνης που μας έχει εμπιστευθεί. Ξέρουμε ότι εκείνοι που ζούνε εξαρτημένοι από οικονομικά συμφέροντα και από πολιτικές φιλοδοξίες, πάντα θα φθονούν αυτή την ανεξαρτησία και θα την αρνούνται, καθρεφτίζοντας σε αυτόν τον φθόνο τις δικές τους εξαρτήσεις.

Ακούστε τους δικαστές… Αυτό που για άλλους είναι έδαφος προσωπικής προβολής, άμεσο ή έμμεσο πολιτικό συμφέρον ή οικονομική επένδυση, για εμάς είναι ένα καθήκον. Η δίκη που ξεκινάει στη Λάρισα, για τη σε βάθος διερεύνηση των διωκόμενων εγκλημάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, είναι σημαντική για όλους τους πολίτες, είναι όμως ιδιαιτέρως σημαντική και για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς. Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων το προηγούμενο διάστημα ανέδειξε εμφατικά τον κίνδυνο να γίνει η δίκη μια σύγχρονη αρένα προσωπικής προβολής και ένα καθημερινό σίριαλ – τροφή των μη δημοσιογραφικών εκπομπών ποικίλης ύλης. Και ήδη οι προηγούμενες ημέρες, παρακολουθώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει εμπρηστικές και συκοφαντικές δηλώσεις για τον πρόεδρο της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΝΔΕ), να προσβάλλει δημοσίως τους δικαστές που υπηρετούν στη Λάρισα και να αποκαλύπτει ότι στόχος της είναι να μη γίνει η δίκη στη Λάρισα, αδιαφορώντας για τους λοιπούς παράγοντες της δίκης, αλλά ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων που δεν εκπροσωπεί, δικαίωσαν τις ανησυχίες μας.

Ακούστε τους δικαστές… Θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οποιο όνομα και αν είναι αυτό, όσο χρόνο κι αν πάρει. Θα το κάνουμε όμως με σπουδή, με επιστήμη και με αιτιολογία. Δεν θα συρθούμε πίσω από τη χυδαιότητα εκείνων των λίγων πολιτικών ή δικηγόρων (ή και τα δύο) που νομίζουν ότι η δίκη γίνεται για εκείνους. Δεν θα επιτρέψουμε η απώλεια 57 ανθρώπων, ο τρόπος με τον οποίο χάθηκαν, οι αιτίες, οι παθογένειες και οι υπεύθυνοι, να γίνουν απλά ένα φόντο για τους γραφικούς, αντί να είναι το κύριο αντικείμενο της δίκης και του κοινωνικού διαλόγου. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να κρατήσουν ζωηρό το ενδιαφέρον τους για τη δίκη και για την υπόθεση και να προσπαθήσουν να ψάξουν την ουσία, πίσω από το θέατρο του παραλόγου που άρχισε να στήνεται έξω από τα Δικαστήρια της Λάρισας.

Η επίθεση στους δικαστές και τους εισαγγελείς είναι επίθεση στους μόνους που με βεβαιότητα δεν έχουν κανένα συμφέρον. Είναι πυροβολισμός στα πόδια της δημοκρατίας, είναι το πριόνισμα του κλαδιού στο οποίο όλοι καθόμαστε. Αν οι δικαστές και εισαγγελείς είναι ισχυροί και απολαμβάνουν την κοινωνική εμπιστοσύνη, τότε πολλοί κινδυνεύουν, αν η επικοινωνιακή υπεροπλία των συκοφαντών τους μειώνει την αξιοπιστία τους, κάποιοι θα νιώθουν ασφαλείς.

Για αυτό, ακούστε τους δικαστές…

Ο Παντελής Μποροδήμος είναι γενικός γραμματέας της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, πρόεδρος Πρωτοδικών