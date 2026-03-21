Κλείστε τα μάτια και θα δείτε να περνάει από μπροστά σας ένας άνδρας. Να, έρχεται. Με γρήγορο βήμα. Και τον ακολουθεί μια ντουζίνα γυναίκες, όπως τα χωριατόπαιδα που κάποτε έτρεχαν πίσω από τις κούρσες.

Εκείνος δεν δίνει σημασία. Κοιτάζει στο κινητό τις αποδόσεις των κρυπτονομισμάτων. Κάποια στιγμή θα γυρίσει προς τις γυναίκες. Θα διαλέξει μία. Ισως και δύο. Γιατί μπορεί. Εκτός από υψηλές χρηματιστηριακές αποδόσεις, επιτυγχάνει και ακραίες ερωτικές επιδόσεις.

Αυτός ο άνδρας υπάρχει· και το φούσκωμα στο παντελόνι του δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είναι το πτυχίο αρρενωπότητας· και άλλα εκατό μυστικά για να μεταχειρίζεται τις γυναίκες περίπου όπως ένα κατοικίδιο. Διότι αυτός, το αρσενικό τούτο το alpha male, έχει κάνει δουλειά. Εστρωσε τους καλογυμνασμένους γλουτούς του στο θρανίο του σεμιναρίου. Δέχθηκε την καθοδήγηση ειδικών.

Aνέβασε την αυτοπεποίθηση στα επίπεδα που βρίσκεται η τεστοστερόνη του· και πατάει σταθερά στο κέντρο της «Ανδρόσφαιρας». Ο όρος Manosphere εμφανίστηκε σε διαδικτυακές κοινότητες ανδρών στην αρχή του αιώνα. Αυτές οι κοινότητες είχαν ως βασικό αντικείμενο τα διαζύγια και τα πατρικά δικαιώματα, υπερτονίζοντας την αδικία που, κατά τους συμμετέχοντες, υφίστανται οι άνδρες από τα κοινωνικά στερεότυπα και τον νομικό πολιτισμό.

Γύρω στο 2010, εκδηλώνεται η δημιουργία μίας κουλτούρας με έντονο σεξιστικό πρόσημο. Οι γυναίκες αντιμετωπίζονται περίπου ως εχθροί, ως ένα αναγκαίο κακό που οφείλεις να χειριστείς διότι, δυστυχώς, είναι απαραίτητες.

Το περιεχόμενο που γέννησε αυτή η τάση θύμιζε σε μεγάλο βαθμό κάτι αντίστοιχο του Cosmopolitan. Συμβουλές για φλερτ, οδηγίες για καλό σεξ και αποθέωση της πολυγαμίας. Εκεί εμφανίζονται οι επονομαζόμενοι Pick up Artists, δηλαδή αυτοί που θα βγουν από το σπίτι και θα μαζεύουν γυναίκες, λες και κόβουν λουλούδια του αγρού. Σταδιακά, αυτός ο χυλός απέκτησε ιδεολογική υφή.

Σε καλούσαν να πάρεις το «Κόκκινο χάπι», όπως στο κινηματογραφικό Matrix, για να μάθεις όλη την αλήθεια. Κι αυτή, με θηλυκό γένος, είναι, φίλε μου, σκληρή. Ο κόσμος λειτουργεί εις βάρος των ανδρών· ειδικά των λευκών. Οταν, δε, γιγαντώθηκε το Me Too και γεννήθηκε το woke, οι κοινότητες αυτές εξελίχθηκαν σε φορείς ακραίου σεξισμού και μισογυνισμού· και δημιούργησαν ποταμούς από δολάρια.

Στο σχετικό ντοκιμαντέρ (Inside Manosphere) που προβάλλεται στο Netflx θα δείτε τους πιο πετυχημένους από εκείνους που επένδυσαν στη θολούρα του νεανικού ανδρικού μυαλού. Μεταξύ μας, δεν είναι και δύσκολο να στήσεις τη δουλειά.

Σήμερα πολλοί νέοι άνδρες αισθάνονται πίεση από τα κοινωνικά στερεότυπα ή τις τεχνητές ιδεοληψίες που φυτεύονται στο μυαλό τους. Ποθούν να πετύχουν επαγγελματικά, να βγάλουν χρήμα, να ζήσουν όπως τα κυρίαρχα αρσενικά που βλέπουν στο Instagram.

Θέλουν να κάνουν σεξ με τον τρόπο που βλέπουν, καθημερινά, στο πορνό. Ονειρεύονται λάγνα, αλλά και υπάκουα θηλυκά. Και στην οθόνη τους εμφανίζονται κάτι τύποι που προσφέρουν καθοδήγηση προς τη σίγουρη επιτυχία· με συνδρομή, βέβαια.

Ομως, για να πάρουν τα λεφτά του πελάτη, πρέπει να του δείξουν ότι οι ίδιοι γεύονται την ευτυχία που υπόσχονται. Προβάλλουν βίντεο με τη ζωή τους. Εχουν λεφτά, ακριβά αυτοκίνητα και υπάκουες γυναίκες που δηλώνουν ευτυχισμένες με τον ρόλο τους.

Σας φαίνεται εξωφρενικό· απαράδεκτο· γελοίο. Ομως, πουλάει. Κι απ’ ό,τι φαίνεται, κόβει εισιτήρια και στην πατρίδα μας. Υπάρχουν σχολές που σου διδάσκουν το φλερτ. Influencers που περιγράφουν τις ερωτικές τους επιτυχίες· και μάγοι των κρυπτονομισμάτων που σου δείχνουν πώς να βρεθείς με κουρσάρα στο Ντουμπάι. Κι εσύ είσαι ένα απλό αγόρι· σου τρέχουν τα σάλια.

Η έννοια της Ανδρόσφαιρας τείνει να δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό ρεύμα. Μπορεί να μην έχει, ακόμα, μεγάλη έκταση, αλλά τείνει να αποκτήσει. Η τοξική αρρενωπότητα, ο τραμπισμός, οι κακοποιητικές και ενίοτε οι βίαιες συμπεριφορές, συνθέτουν ένα οικοσύστημα μέσα από το οποίο επιβάλλεται μία στρεβλή εικόνα για τον ανδρισμό.

Μην το απαξιώνετε. Πρόκειται για μία υβριδική παραλλαγή του φασισμού, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες. Πριν από πενήντα χρόνια ο Σαρλ Αζναβούρ αναρωτήθηκε, με ένα τραγούδι, για την ανδρική φύση. Οι στίχοι περιγράφουν την καθημερινότητα ενός gay άνδρα. «Πες μου, αν μπορείς, τι κάνει άνδρα έναν άνδρα». Σήμερα, δεν μπορείς να απαντήσεις εύκολα. Κάποτε τα αγόρια θα ρωτούσαν τον μπαμπά τους γι’ αυτό. Τώρα θα το μάθουν από την οθόνη τους.