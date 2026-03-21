Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία, με δυνητικά εκτεταμένες επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας, το διεθνές εμπόριο και τη μακροοικονομική σταθερότητα. Η ένταση στην περιοχή, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής και διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, επηρεάζει άμεσα τις τιμές της ενέργειας και, μέσω αυτών, τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η βασική οδός μετάδοσης των επιπτώσεων είναι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι διαταραχές στην προσφορά – ιδίως σε κρίσιμα σημεία όπως τα Στενά του Ορμούζ – έχουν ήδη οδηγήσει σε απότομες αυξήσεις των τιμών. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους ενισχύει τον πληθωρισμό και περιορίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ενώ αυξάνει το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα είναι επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και ενδεχομένως επαναφορά του φαινομένου του στασιμοπληθωρισμού, ιδίως εάν η κρίση παραταθεί.

Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι επενδυτές τείνουν να στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και το δολάριο, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει τις αναδυόμενες οικονομίες μέσω αυξημένου κόστους δανεισμού. Επιπλέον, η αβεβαιότητα περιορίζει τις επενδύσεις και το διεθνές εμπόριο, εντείνοντας τις καθοδικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις κεφαλαιαγορές.

Για την Ευρώπη, οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες λόγω της ενεργειακής εξάρτησης και της γεωγραφικής της εγγύτητας. Παρά τη μερική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μετά το 2022, η Ευρωπαϊκή Ενωση εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από εισαγωγές ενέργειας. Μια συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση θα εντείνει τον πληθωρισμό και θα δυσχεράνει τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ήδη ισορροπεί μεταξύ της ανάγκης για τιθάσευση του πληθωρισμού και της στήριξης της ανάπτυξης.

Επιπλέον, η κρίση ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω τις εμπορικές ροές μέσω της Ανατολικής Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας, αυξάνοντας το κόστος μεταφορών και δημιουργώντας καθυστερήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να πλήξουν ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και τη βιομηχανική παραγωγή.

Για την Ελλάδα, οι συνέπειες είναι πολυδιάστατες. Από τη μία πλευρά, η άνοδος των τιμών ενέργειας επιβαρύνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και αυξάνει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και την ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη, ο τουρισμός – ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας – μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Ενδεχόμενη αποφυγή πιο ασταθών προορισμών της περιοχής μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση για την Ελλάδα ως πιο ασφαλή προορισμό, αλλά η γενικότερη οικονομική επιβράδυνση στις χώρες προέλευσης των τουριστών μπορεί να περιορίσει τη συνολική ζήτηση.

Τέλος, η ναυτιλία, ένας ακόμη κρίσιμος τομέας για την Ελλάδα, επηρεάζεται άμεσα από την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών. Τυχόν διαταραχές σε βασικά περάσματα αυξάνουν το κόστος ασφάλισης και μεταφοράς.

Συνολικά, η κρίση στη Μέση Ανατολή λειτουργεί ως αρνητικός προσδιοριστικός παράγοντας για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ για την Ελλάδα δημιουργεί ένα σύνθετο μείγμα κινδύνων και, ενδεχομένως, ευκαιριών, η τελική επίδραση των οποίων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι ομότιμος καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών