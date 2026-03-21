Στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Πέμπτης 26 Μαρτίου θα ανακοινωθεί η αύξηση στον κατώτατο μισθό. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει ο κατώτατος να φθάσει κοντά στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ σήμερα. Πρόκειται για αύξηση της τάξης των 40 ευρώ μηνιαίως ή περίπου 4%, ποσοστό που θεωρείται πλέον το επικρατέστερο σενάριο.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά άμεσα περίπου 575.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σχεδόν έναν στους τέσσερις μισθωτούς. Παράλληλα, έχει έμμεσο αντίκτυπο και στο Δημόσιο, όπου ο κατώτατος λειτουργεί ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό. Εκτιμάται ότι περίπου 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση της τάξης των 40 ευρώ μηνιαίως, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα μισθολογικά κλιμάκια. Επισημαίνεται ότι διπλό κέρδος λόγω προσαύξησης των τριετιών αλλά και της μειωμένης φορολογίας, θα έχουν χιλιάδες χαμηλόμισθοι παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού από την Πρωταπριλιά. Τέλος τονίζεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω 22 επιδόματα.

Διευκρινίσεις για χρεώσεις

Σε διευκρινίσεις για τις χρεώσεις που συνδέονται με τη διατήρηση λογαριασμών ταμιευτηρίου προέβησαν οι ελληνικές τράπεζες, ύστερα από δημοσιεύματα και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Στις σχετικές τους ανακοινώσεις οι τράπεζες ξεκαθαρίζουν ότι οι πελάτες τους έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν την ένταξή τους σε συνδρομητικό πρόγραμμα με μηνιαίες χρεώσεις της τάξεως των 0,50 – 0,80 ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες προβαίνουν σε αυτόματη αναβάθμιση των λογαριασμών. Αλλωστε, διευκρινίζουν ότι μεγάλο μέρος της πελατείας τους, όπως όσοι λαμβάνουν μισθούς και συντάξεις στους εν λόγω λογαριασμούς, εξαιρούνται από τις χρεώσεις και απολαμβάνουν τα προνόμια των συνδρομητικών πακέτων δωρεάν.

Παράταση στην έκπτωση φόρου

Μέχρι τις 15 Μαΐου 2026 θα πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι πολίτες ώστε να επωφεληθούν της έκπτωσης 4% στον φόρο εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟ, που έδωσε παράταση δύο εβδομάδων σε σχέση με την αρχική προθεσμία (30/4). Η έκπτωση θα ισχύει μόνο αν η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι τελική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων έχει οριστεί η 15η Ιουλίου (ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως 31/7/2026.

Βραβεύσεις

Κορυφαίος πάροχος ψηφιακής τραπεζικής τεχνολογίας αναδείχθηκε η ΔΙΑΣ στα Digital Finance Awards 2026. Παράλληλα, το δημοφιλέστερο προϊόν της, το IRIS δηλαδή, απέσπασε έξι βραβεία στις κατηγορίες των ψηφιακών προϊόντων, των υπηρεσιών πληρωμών και στις διαδικασίες επαλήθευσης χρήστη. Το βραβείο της καλύτερης fintech απέσπασε η DoValue, που διακρίθηκε επίσης για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες της, τις πολιτικές βιωσιμότητας και την ψηφιακή της μετάβαση.

Airbus: ζητεί αποζημίωση

Αποζημίωση ζητεί η Airbus από τον αμερικανικό κατασκευαστή κινητήρων Pratt & Whitney για καθυστερήσεις στις αποστολές, καθώς ο ευρωπαϊκός όμιλος αγωνίζεται να αυξήσει την παραγωγή αεροσκαφών, σύμφωνα με το Reuters.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί διαμάχη που διαρκεί μήνες μεταξύ του μεγαλύτερου κατασκευαστή αεροσκαφών στον κόσμο και της Pratt & Whitney σχετικά με το ποιος έχει προτεραιότητα πρόσβασης στις προμήθειες κινητήρων: οι γραμμές συναρμολόγησης αεροσκαφών ή οι αεροπορικές εταιρείες που θέλουν να κάνουν επισκευές και αντικαταστάσεις.

Κινητήρες της Pratt & Whitney τροφοδοτούν τουλάχιστον το 40% του μοντέλου της Airbus με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, την οικογένεια A320neo.