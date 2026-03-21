Τον Απρίλιο του 2021, η Ελλάδα υπέγραψε στο Ριάντ διμερή συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την προστασία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεών της, που είχαν δεχτεί πυραυλικές επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, η χώρα μας έστειλε στη Σαουδική Αραβία πυροβολαρχία Πάτριοτ για να προστατεύει τις ενεργειακές πηγές της χώρας. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, η ελληνική αποστολή έφυγε επίσημα από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα και εγκαταστάθηκε σε μια περιοχή δυνητικά εύφλεκτη – και προφανώς τα όπλα και το προσωπικό δεν πήγαν για έκθεση και για τουρισμό, αλλά για συγκεκριμένη δουλειά.

Η αποστολή, μάλιστα, είχε εγκριθεί με αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αφού εκτός της ΝΔ την είχαν υπερψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Οπως μου εξηγεί έμπειρος στρατιωτικός αναλυτής, υπήρξαν σοβαροί λόγοι που έκαναν συμφέρουσα για τη χώρα τη συμφωνία και την υλοποίησή της.

Η αναβάθμιση του ρόλου της Αθήνας στην περιφερειακή ασφάλεια, η έμπρακτη απόδειξη ότι η Ελλάδα είναι χρήσιμος και αξιόπιστος σύμμαχος του δυτικού δικτύου ασφαλείας, η συμβολή στη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας και, βέβαια, το γεγονός ότι η Αθήνα κέρδιζε διπλωματικό κεφάλαιο: έδειχνε ότι δεν είναι μόνο «καταναλωτής ασφάλειας» αλλά και πάροχος.

Η στρατιωτική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία επαναβεβαιώθηκε το 2024, και πάλι με την ψήφο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ωσπου, απαιτήθηκε να αναχαιτιστούν από τα ελληνικά πληρώματα Πάτριοτ που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία δύο βαλλιστικοί πύραυλοι με προορισμό τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, όπερ και εγένετο. Από ‘κει και πέρα, αρχίζει η γνωστή ελληνική χασμωδία του μονοδιάστατου πολιτικού ωφελιμισμού.

Η Αριστερά αρχίζει τις διαμαρτυρίες και, μαζί, την γκρίνια, επειδή, λέει, καλά καθούμενα, η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο. Η στάση του ΚΚΕ που λατρεύει οτιδήποτε βρίσκεται απέναντι στις δυτικές δημοκρατίες είναι εύλογη, όπως εξίσου εύλογη είναι η εναρμόνιση όλων των δυνάμεων του αριστερισμού. Εδώ όμως συντάσσονται με το ΚΚΕ και τους αριστεριστές και οι δυνάμεις που είχαν υπερψηφίσει τη συμφωνία αποστολής των Πάτριοτ.

Για, μεν, την ουσία του θέματος, ο ίδιος στρατιωτικός αναλυτής εξηγεί ότι δεν μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις αντιποίνων, επειδή η Ελλάδα δεν έχει καμία συμμετοχή. Τα ελληνικά όπλα βρίσκονται νόμιμα στη Σαουδική Αραβία και τις αποφάσεις χρήσης τους τις λαμβάνει η στρατιωτική διοίκηση της αραβικής χώρας. Οπότε τι μένει; Η kolotoumba των δύο βασικών πολιτικών χώρων της κεντροαριστερής και αριστερής αντιπολίτευσης.

Αν η επιλογή τους να καταφερθούν εναντίον της χρήσης των Πάτριοτ, είναι αντανακλαστική, στο πλαίσιο απλής εναρμόνισης με το ΚΚΕ κι επειδή η στάση αυτή ανταποκρίνεται στα στερεότυπα του προοδευτισμού, τα κόμματα αυτά αναδεικνύουν την προχειρότητα ως θέσφατο. Αν πάλι προέχει η επίκριση της χρήσης των Πάτριοτ, μολονότι οι ηγεσίες των δύο αυτών κομμάτων γνωρίζουν ότι είναι αντίθετη στην ψήφο που έχουν δώσει στο παρελθόν, το πρόβλημα είναι βαθύτερο.

Αν οι δύο μεγαλύτεροι χώροι της αντιπολίτευσης, δεν έχουν πρόβλημα να υποστηρίξουν τα αντίθετα όσων έχουν ψηφίσει, προκειμένου να μη δυσαρεστήσουν ένα κοινό γαλουχημένο στα στερεότυπα, τότε συγγνώμη αλλά η επιλογή αυτή συνιστά επίδειξη αναξιοπιστίας, ευτελισμού της ψήφου κι, εντέλει, ευτελισμού του κοινοβουλευτικού ρόλου αυτών των κομμάτων. Αλλά τα κόμματα περιορισμένης ευθύνης είναι βάρος για τη δημοκρατία.