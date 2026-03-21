Αν μια (γηπεδική) εικόνα ήταν αποκρουστική τόσα χρόνια, αυτή είχε να κάνει με τις κενές εξέδρες στα ματς ντέρμπι και τους τελικούς Κυπέλλου.

Κι αν για την πρώτη περίπτωση, τα ντέρμπι, αυτό λύθηκε με την απόφαση της μη οργανωμένης μετακίνησης οπαδών, το δεύτερο παραμένει λες και είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας γιορτής που δεν εξελίσσεται πάντα όπως την αναμένουμε. Αφήστε που προκαλεί και πονοκεφάλους.

Πέρυσι στο ραντεβού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, όλοι συμφώνησαν πως έγιναν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και ο τελικός του Κυπέλλου στο Ολυμπιακό Στάδιο συγκέντρωσε περίπου 55.000 θεατές.

Τι θα δούμε εφέτος στον Βόλο; Υπό κανονικές συνθήκες, προφανώς οι διοργανωτές θα έπρεπε να νιώθουν καλύτερα καθώς μετέχει ο ΠΑΟΚ αλλά απέναντί του θα βρεθεί ο ΟΦΗ, όχι δηλαδή ένας αντίπαλος που προδιαθέτει για ντέρμπι στις εξέδρες.

Στον Βόλο, την έδρα του τελικού, μπορεί να στηθεί μια φιέστα και να ανοίξουμε νέα σελίδα.

Κι όμως, προκύπτει πως υφίστανται και άλλες σκέψεις, μολονότι οι δύο αντίπαλοι δεν έχουν κάτι να χωρίσουν ούτε έχει παρατηρηθεί ένταση ανάμεσα στους φίλους τους σε παλαιότερες αναμετρήσεις.

Σε πρόσφατη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι οι θύρες 49-50-51-52 (κεντρική κερκίδα, απέναντι από τη σκεπαστή) θα είναι η λεγόμενη «νεκρή ζώνη».

Πάει να πει αυτό, πως η κάμερα δεν θα μπορεί να αποφύγει να δείχνει τα άδεια καθίσματα, εκτός βέβαια αν δούμε κάποιο τεράστιο πανό – συνήθως διαφημιστικού περιερχομένου.

Δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να μην εξαντλήσει τα δικά του εισιτήρια ο ΟΦΗ, αυτά να πάνε με κάποιον τρόπο στον Δικέφαλο, να πάρουν θέση εκεί οι οπαδοί του και οι «νεκρές ζώνες» να μεταφερθούν αλλού προκειμένου να μην τις πιάνει άμεσα ο τηλεοπτικός φακός.

Ολα αυτά, αναμφίβολα, ακούγονται ωραία. Τα σχέδια πάντα έχουν το ενδιαφέρον τους.

Η ουσία, ωστόσο, δεν αλλάζει. Εχοντας κατά νου τι συνέβη αρκετές φορές στην πεζογέφυρα του Πανθεσσαλικού, φοβούνται τα χειρότερα οι αρμόδιοι;

Εκτιμούν πως κάτι δεν θα κυλήσει ομαλά; Νιώθουν πως τα πνεύματα έχουν οξυνθεί; Οπως και να έχει, η κινητοποίηση αρκετών και η τάση να τα προβλέψουν όλα, μοιάζει αποδεκτή.

Αλλά αν σε έναν αγώνα, έστω τελικό Κυπέλλου, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ματς με γεμάτες εξέδρες χωρίς κενά καθίσματα για λόγους ασφαλείας, το ερώτημα είναι πότε αλήθεια θα μπορέσουμε να το κάνουμε.