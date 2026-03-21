Δεν είναι φιλειρηνιστής. Ο Τζο Κεντ, διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, παραιτήθηκε με επιστολή του στον αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Κεντ, άνθρωπος μέσα από την καρδιά του υπερσυντηρητικού κινήματος ΜΑGA, εκφράζει ουσιαστικά την αντίδραση πολλών ομοϊδεατών του για έναν πόλεμο που «δεν τελειώνει ποτέ». Βετεράνος με θητείες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ο Κεντ εκφράζει, λένε οι αναλυτές, τις εσωτερικές συγκρούσεις σε ένα κίνημα που εκθείαζε, μέχρι τώρα, τον Τραμπ σε ό,τι κι αν έκανε. Οι εκλογές για το Κογκρέσο είναι τον Νοέμβριο και η εκλογική βάση του προέδρου κλυδωνίζεται.

H Θέμις, η θεά της Δικαιοσύνης, ανήκε στο γένος των Τιτάνων. Ηταν παρούσα στη γέννηση του Δία και ήταν εκείνη που τον έδωσε στην Αμάλθεια να τον αναθρέψει. Κάποιος σύγχρονος λειτουργός της φαίνεται ότι δεν θεωρεί τόσο σημαντικό τη γέννηση ενός παιδιού. Η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά μάς άνοιξε τα μάτια: υπήρξε πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά με την οποία δικαστής έκρινε ότι ο πρόωρος τοκετός μιας δικηγόρου και η εισαγωγή του νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας τρεις ημέρες πριν από τη δικάσιμο στην οποία δεν μπόρεσε να παρασταθεί δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας. Πού ακριβώς βρίσκεται ο σεβασμός στη μητρότητα, και μάλιστα σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τεράστια υπογεννητικότητα;

Ο Ελαχί, Ιρανός, πρώην πολιτικός κρατούμενος, περιγράφει στην «Guardian» τις τελευταίες ημέρες. Πώς τον πήρε η αδελφή του τηλέφωνο κλαίγοντας στις 5 τα ξημερώματα να του πει ότι το σπίτι της χτυπήθηκε από τους βομβαρδισμούς και πως ο γείτονάς τους σκοτώθηκε. «Για μια στιγμή φέρνω στο μυαλό μου τον γείτονά μας. Θα είχε βγει στο μπαλκόνι για ένα τσιγάρο. Μπορεί και να είχε βγει για να κλάψει για μια χώρα και έναν λαό που αφανίζονται». Μετρά τα τελευταία του χρήματα φτιάχνοντας ένα πακέτο με λίγα τρόφιμα για μια φιλική οικογένεια. «Δεν υπάρχουν πουθενά μετρητά. Δεν ξέρω εάν μια μέρα θα έχουμε ποτέ αρκετά χρήματα για να ξαναχτίσουμε αυτά τα ερείπια».

Τον 19ο αιώνα, ο αγώνας των Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν καθρέφτης αξιών, καθώς οι ειδήσεις για τις πολιορκίες και την πείνα στο Μεσολόγγι συγκλόνιζαν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Μετά την ηρωική Εξοδο, από την οποία σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 200 χρόνια, ο Ευγένιος Ντελακρουά, εκφραστής του γαλλικού ρομαντισμού, αγνόησε τη στρατιωτική ήττα και επέλεξε να απαθανατίσει την ηθική νίκη. Ο πίνακάς του «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», που κοσμεί το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό, βρέθηκε για την επέτειο στην Ελλάδα, μια χώρα που δεν είχε επισκεφθεί ποτέ ο γάλλος ζωγράφος. Ο πίνακάς του σπάει την αυστηρότητα του νεοκλασικισμού και η Εξοδος αποκτά το βαθύ ιστορικό της βάρος.