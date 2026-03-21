Είναι γνωστό ότι ο Κώστας Σημίτης προτιμούσε να μιλάει κυρίως με τα έργα του. Ωστόσο, ορισμένες φράσεις του αποδείχτηκαν καταλυτικές και έμειναν στην ιστορία ως παρακαταθήκη της πολυκύμαντης πολιτικής του διαδρομής.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το ξέσπασμά του όταν έλεγε «Αυτή είναι η Ελλάδα, δεν τη γνωρίζουμε;» μετά το οδυνηρό ναυάγιο του «Σάμινα» ή την αυστηρή του προειδοποίηση προς την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή όταν σε ομιλία του στη Βουλή είπε «Αν συνεχιστεί η σημερινή πορεία η Ελλάδα θα αναγκαστεί να προσφύγει στο ΔΝΤ». Χαρακτηριστική ήταν και η φράση του στην επέτειο των 50 χρόνων του ΠΑΣΟΚ: «Είναι μια ευκαιρία και οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες».

Η φράση αυτή αποκτά σήμερα ιδιαίτερη σημασία καθώς πλησιάζει το κρίσιμο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το οποίο θα του δώσει την τελευταία, ίσως, ευκαιρία να στείλει στους πολίτες ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα, ικανό να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Σε μια φορτισμένη, στο εσωτερικό της χώρας, συγκυρία και με τις φλόγες του πολέμου να γίνονται ολοένα και πιο απειλητικές στην περιοχή, η αξιωματική αντιπολίτευση καλείται να παρουσιάσει το δικό της εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης.

Η δημοκρατική σταθερότητα και η ασφάλεια σε συνδυασμό αφενός με τη βελτίωση της καθημερινότητας και αφετέρου την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που εξακολουθούν να κρατούν τη χώρα καθηλωμένη, είναι τα κρίσιμα διακυβεύματα.

Η επιτυχία του συνεδρίου θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ζητήματα αυτά. Οι απαντήσεις αυτές δεν μπορεί παρά να έχουν ως στόχο τη θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών και στην ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας.

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ότι είναι αποφασισμένο να τα βάλει με το πελατειακό κράτος κάτι που δεν τόλμησε να θίξει η ΝΔ, και το οποίο ευδοκίμησε και επί των ημερών διακυβέρνησής του. Πρέπει ακόμα να δείξει ότι είναι έτοιμο να συμβάλλει θετικά στην αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε να τροποποιηθούν προβληματικά άρθρα και να εκσυγχρονιστεί, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες προκλήσεις.

Το στοίχημα του συνεδρίου είναι να κεντρίσει την προσοχή της κοινωνίας στα πολιτικά ζητήματα, η οποία παραμένει παγερά αδιάφορη για τις εσωκομματικές έριδες και τις προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Το ενδιαφέρον των πολιτών θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το εάν οι εργασίες του θα επικεντρωθούν στα θέματα που αφορούν στη ζωή και το μέλλον τους κι από το κατά πόσον οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα θα ταυτιστούν με τα συμφέροντα της χώρας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καιροσκοπικές πολιτικές, ιδεοληψίες και αυταπάτες που μπορεί να εμπλέξουν την Ελλάδα σε νέες περιπέτειες.

Το ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε διαχρονικά θεσμικό πόλο του πολιτικού συστήματος. Σε αυτό τον ρόλο καλείται να ανταποκριθεί και σήμερα, ειδικά τη στιγμή που οι «αντισυστημικές» δυνάμεις απειλούν να εκτροχιάσουν τη χώρα από τις ράγες του ορθολογισμού.

Η απόφαση για αυτόνομη πορεία προς τις εκλογές, χωρίς δεσμεύσεις και προαπαιτούμενα, όχι μόνον δεν περιορίζει την εμβέλεια της επιρροής του αλλά, αντίθετα, αυξάνει την αξιοπιστία του και διευκολύνει τον στόχο της συσπείρωσης των ευρύτερων δυνάμεων της Σοσιαλδημοκρατίας, του Πολιτικού Κέντρου και της μεταρρυθμιστικής Αριστεράς. Θα είναι κρίμα να ξεχάσουμε τόσο γρήγορα τα λόγια του Κώστα Σημίτη.

Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου είναι εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού «Μεταρρύθμιση»