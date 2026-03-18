Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαιτεί εδώ και ημέρες να οριστεί προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να συζητηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπό το φως της ιστορικής απόφασης της Δικαιοσύνης για την καταδίκη των συμμοριτών του παρακρατικού μηχανισμού που λειτουργούσε το Predator, αλλά το αίτημα… προσκρούσει στο ΠΑΣΟΚ! Μην πάει ο νους σας στο πονηρό, δεν υπάρχει κάποια νέα εστία εσωστρέφειας, να διαφωνεί δηλαδή κάποιος… «Κωνσταντινόπουλος», ας πούμε, να πραγματοποιηθεί η συζήτηση. Αλλού είναι το πρόβλημα. Η συζήτηση ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Μεγάρου Μαξίμου είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 27 Μαρτίου. Αλλά ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης «ανακάλυψε» ότι η συζήτηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα, διότι ακριβώς στις 27 του μηνός έχει προσδιοριστεί η έναρξη του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ! Και τα δύο μαζί δεν γίνεται…

Η «ελεύθερη» ημερομηνία και το αγκάθι

Τούτου δοθέντος, και έπειτα από επικοινωνία με τον κ. Ανδρουλάκη, ο Πρόεδρος της Βουλής αναζητεί άλλη ημερομηνία για τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Η σύντομη αναζήτηση κατέληξε ότι η μόνη «ελεύθερη» ημερομηνία για την πραγματοποίηση της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το σκάνδαλο είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου, τελευταία ημέρα πριν η Βουλή διακόψει για τις γιορτές του Πάσχα. Ο Ανδρουλάκης συμφώνησε, απομένει να συμφωνήσει και το Μέγαρο Μαξίμου…

Κάτι που δεν είναι και πολύ σίγουρο. Δεδομένου ότι από διάφορες πλευρές ακούγεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση θα υποβάλει πρόταση για τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις στη δίκη αλλά και τη δημόσια παρέμβαση του καταδικασθέντος Ταλ Ντίλιαν ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό το πουλούσαν σε «κυβερνήσεις και σε Αρχές επιβολής του νόμου».

Νέος αντιπρόεδρος στη Βουλή

Στο μεταξύ, κάνοντας χθες ένα σύντομο πέρασμα από το κοινοβούλιο και κόβοντας βόλτες στα «παλιά λημέρια» του Περιστυλίου, πληροφορήθηκα ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί η εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής προσκείμενου στο ΠΑΣΟΚ. Προς αντικατάσταση του διαγραφέντος Κωνσταντινόπουλου. Είχα μείνει με την εντύπωση (και όχι μόνο εγώ…) ότι, ανεξάρτητα από τη διαγραφή, ο διαγραμμένος δεν εκπίπτει του αξιώματος του αντιπροέδρου. Λάθος!

Με τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, που ισχύει από το 2019, όταν διαγραφεί αντιπρόεδρος από το κόμμα του, εκπίπτει και από αντιπρόεδρος, και το κόμμα από το οποίο προερχόταν πρέπει να προτείνει άλλον στη θέση του. Η ψηφοφορία είναι καθολική, αλλά ο αντιπρόεδρος μπορεί να εκλεγεί ακόμη και με 75 ψήφους επί των παρόντων. Για να μην υπάρχουν τίποτε απορίες σχετικά με το αν ο νέος αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώσει τις απαιτούμενες ψήφους, αναφέρω ότι, όπως μου δήλωσε μεγαλοσχήμων κοινοβουλευτικός παράγοντας της ΝουΔου, έχει αποφασιστεί ήδη να υπερψηφιστεί κατά τη σημερινή ψηφοφορία από το κυβερνών κόμμα.

Για να δούμε, διότι στη ΝουΔου υπάρχουν μερικοί «θαυμαστές» του διαγραμμένου Κωνσταντινόπουλου που είναι άγνωστο πώς θα συμπεριφερθούν.

Γαλάζιες τιμές στον… αγωνιστή

Λόγου χάρη, ο Αδωνις. Μου είχαν διαφύγει, που λέτε, δηλώσεις του Αδωνη (και) περί της διαγραφής του Κωνσταντινόπουλου, αλλά οφείλω χάρες σε συνάδελφο που μου τις υπέδειξε. Ο Αδωνις λοιπόν, που θεωρεί προφανώς τον Κωνσταντινόπουλο «έναν από μας», εμφανίστηκε στον ΑΝΤ1 και, αφού είπε τα δικά του περί υγείας, πολέμου και τα ρέστα, την… έπεσε στον Παν. Δουδωνή ως εξής: «Κάθεσαι, ρε Δουδωνή, που ‘ρθες χθες στο ΠΑΣΟΚ, και μιλάς για τον Κωνσταντινόπουλο που έδωσε αγώνα να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και είναι ΠΑΣΟΚ από την πρώτη μέρα; Οι χθεσινοί δεν μπορούν να πουλάνε μούρη στους παλιούς, πρέπει να έχουν μια συστολή, ένα όριο». Υστερα όμως από αυτά τα… μαθήματα πολιτικής συμπεριφοράς στον Δουδωνή, που δεν σεβάστηκε τον αγώνα (ποιον αγώνα; Γέλασαν και τα τσιμέντα) του Κωνσταντινόπουλου να παραμείνει η χώρα στο ευρώ (μιλάμε για κανονικό ανέκδοτο, δηλαδή), το συνέχισε και το έκανε… λύσσα! Οπως είπε, «ο Κωνσταντινόπουλος έχει μεγάλο κύρος (κύρος; Πού ακριβώς; Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, όχι. Στη ΝουΔου, ίσως…) και δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Ηταν και είναι ΠΑΣΟΚ (μην ορκίζεσαι, Αδωνη…). Το ότι τον εκτιμώ και τον συμπαθώ ως πολιτικό δεν σημαίνει ότι του λέω έλα στη ΝΔ, ο άνθρωπος ΠΑΣΟΚ είναι».

Αδωνη, δεν χρειάζεται να τον καλέσεις εσύ στη ΝουΔου, θα το κάνει ο αρχηγός σου, σύντομα! Για να τιμήσει τον… αγωνιστή…

Τελευταία (;) πυρά

Ειρήσθω εν παρόδω, ο Κωνσταντινόπουλος, που είχε σπεύσει από την Παρασκευή να ανακοινώσει ότι παραιτείται και από βουλευτής, δεν έχει στείλει ακόμη επιστολή παραίτησης στον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να κληθεί ο αντικαταστάτης του, Β. Γιαννακούρας, να ορκιστεί βουλευτής Αρκαδίας! Γιατί δεν έχει παραιτηθεί ακόμη, ενώ το ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες και εισέπραξε αφειδώλευτα τα εύσημα του κυβερνητικού μηχανισμού προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, αλλά και στελεχών όπως ο Αδωνις; Γιατί πιστεύει, ο κακομοίρης, ότι σήμερα θα του δοθεί ο λόγος να απευθυνθεί προς το Σώμα, ως αντιπρόεδρος. Ενώ στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται εκ του Κανονισμού της Βουλής. Θα προσπαθήσει λοιπόν να μιλήσει σε κάποιο άσχετο νομοσχέδιο ως ανεξάρτητος βουλευτής, και για το τι θα πει δεν πρέπει να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες – θα βρίσει, όπως μόνο αυτός ξέρει (το έχει ξανακάνει άλλωστε), τον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ!

«Γιατί αυτός είναι», όπως θα ‘λεγε και ο Μήτσος ο Κουτσούμπας.

Ο πονοκέφαλος του Τραμπ

Ωχ, ωχ. Δεν τον βλέπω καλά τον πρόεδρο Τραμπ. Και δεν εννοώ τα γενικότερα με αυτά που κάνει και τα οποία έχουν προβληματίσει την υφήλιο για τη νοητική του κατάσταση, όχι. Εννοώ ότι σήμερα, πρώτα ο Θεός, τον περιμένει τον πλανητάρχη νέος πονοκέφαλος.

Καθ’ α μάς ενημέρωσαν κάτι ξελιγωμένα με Τσίπρα μέσα ενημέρωσης, ο εξ εφέδρων πρόεδρος που παρουσιάζει απόψε το «παραμύθι» του στην Αλεξανδρούπολη θα εξαπολύσει, λέει, σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν. Κατά τα δημοσιεύματα αυτά, ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας θα ξεδιπλώσει τις γεωστρατηγικές του αναλύσεις για ό,τι συμβαίνει και ό,τι πρόκειται να συμβεί στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, ρίχνοντας τα βέλη του στον Κυριάκο Α’ για τη στάση του έναντι του πολέμου. Υπενθυμίζω σχετικά ότι ο Τσίπρας, μιλώντας προ ημερών στην Κοζάνη, είχε αποκαλέσει τον Κυριάκο Α’ «γελωτοποιό του βασιλιά» – βαριά κουβέντα για κάποιον που έχει επίσης κυβερνήσει τη χώρα, αλλά μην περιμένουμε και πολλά από αυτόν στο επίπεδο της πολιτικής ευπρέπειας.

Μια υπενθύμιση μόνο: εκεί που θα αναφέρεται στην αναξιοπρέπεια του Κυριάκου Α’, ο οποίος έχει γίνει ενεργούμενο των Αμερικανών (κάτι τέτοια θα πει…), ας ενημερώσει το ακροατήριο ποιος πρωθυπουργός είναι αυτός που παραχώρησε στους Αμερικανούς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το Στεφανοβίκειο στον Βόλο, υπέγραψε την παράταση της συμφωνίας για τη Σούδα κ.λπ. Να τα λέει ολοκληρωμένα τα πράγματα πρέπει.

Βρίσε τον Μητσοτάκη όσο θες, Αλέξη μου, αλλά κρίμα είναι να κοροϊδεύεις τον κόσμο συνεχώς…