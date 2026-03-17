ΟΑμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ, επικρίνοντας τους συμμάχους για το ότι δεν βοήθησαν στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, είπε ο Τραμπ, είναι «σίγουρα κάτι που πρέπει να σκεφτούμε», ασκώντας κριτική στους συμμάχους που απέρριψαν τα αιτήματά του για στήριξη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν ήταν υποχρεωμένες να βοηθήσουν όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, εξισώνοντας τον πόλεμο εκεί με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Εμείς τους βοηθάμε, και εκείνοι δεν μας βοήθησαν, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κακό για το ΝΑΤΟ», δήλωσε.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στηρίζουν τον στόχο των ΗΠΑ να σταματήσουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά είναι απρόθυμοι να εμπλακούν στον πόλεμο.

«Κανείς δεν θέλει να έχει το Ιράν πυρηνικά επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί. Είναι απολύτως τρελοί, μοχθηροί και βίαιοι», είπε. «Όλοι συμφωνούν με αυτό, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν».

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει υπόψη αυτή τη στάση. «Εμείς, ως Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, επειδή πιστεύουμε ότι είναι αρκετά σοκαριστικό». Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν συνέπειες για το ΝΑΤΟ, απάντησε: «Όχι, απλώς θεωρώ ότι δεν είναι καλό για μια συνεργασία, όταν λένε «αυτό που κάνετε είναι σπουδαίο, αλλά δεν πρόκειται να βοηθήσουμε».

Ο Τραμπ δήλωσε απογοητευμένος από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και επανέλαβε ότι «δυστυχώς, ο Κιρ δεν είναι Ούινστον Τσόρτσιλ». Παράλληλα, ανέφερε ότι η σχέση των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο «ήταν πάντα η καλύτερη πριν από τον Στάρμερ».

Ο Τραμπ άσκησε κριτική στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, για την άρνηση της Γαλλίας να συμμετάσχει σε αποστολή για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ.

Λίγο νωρίτερα, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του γαλλικού Συμβουλίου Άμυνας: «Δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης και, ως εκ τούτου, η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση του Στενού του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Μακρόν, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα φύγει από την εξουσία πολύ σύντομα. Θα δούμε. Δεν ξέρω».

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική εξόδου από τη σύγκρουση, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν είναι ακόμη έτοιμες να φύγουν» από το Ιράν, προσθέτοντας ότι η αποχώρηση θα γίνει «στο πολύ κοντινό μέλλον».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα περάσει πολύς χρόνος μέχρι τα πλοία να μπορούν να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «θα περίμενε η Ευρώπη να είχε πει ότι θα στείλει ναρκαλιευτικά» για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ. Αναφερόμενος στο Ιράν, πρόσθεσε ότι «δεν γνωρίζουμε καν αν υπάρχουν νάρκες εκεί».

Σχολιάζοντας την παραίτηση του επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής, Τζόζεφ Κεντ, λόγω της διαφωνίας του με τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι «είναι καλό που έφυγε».