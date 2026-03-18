Η κλεψύδρα γύρισε. Η Λεωφόρος κάνει τις τελευταίες της στροφές στον χρόνο. Σε λίγες εβδομάδες δεν θα λέμε «πότε θα επιστρέψει εκεί ο Παναθηναϊκός» αλλά θα ζούμε με τις θύμησες αναφορικά με τις δόξες που το Τριφύλλι γνώρισε εκεί. Τα παλαιότερα χρόνια, για να είμαστε ακριβείς. Σε ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον και όχι στο σημερινό, όταν η πρόοδος σημαίνει πολύ απλά και μετακόμιση σε ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Σύγχρονο. Το ένα συνεπάγεται το άλλο. Γιατί τόσα χρόνια, με το δρομολόγιο στην Κηφισίας να είναι aller retour, πολύ απλά ο Παναθηναϊκός έμοιαζε εγκλωβισμένος και δεν έκανε το παραπάνω βήμα. Ακόμη κι αν μεγάλωσε το γήπεδο της Λεωφόρου όσον αφορά στις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου και μειώθηκε η χωρητικότητά του αναγκαστικά, παρέμενε μια εγκατάσταση που αδυνατούσε να κρύψει τις ρυτίδες της. Και όλοι στον Παναθηναϊκό έμπλεξαν το συναίσθημα με την ανάγκη να παρακολουθούν την ομάδα τους στο δικό της σπίτι. Για του λόγου το αληθές, ας αναφερθεί ότι (μόνο) εφέτος, στην ιστορική τους έδρα οι Πράσινοι πέταξαν αρκετούς βαθμούς και έφεραν 1-1 με τον Λεβαδειακό, 1-1 με τη Λάρισα και 0-0 με τον Παναιτωλικό.

Τώρα και προτού προκύψει Βοτανικός, έχουμε τη μετακόμιση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα αναρωτηθεί κάποιος αν από μόνη της αυτή θα φέρει επιτυχίες και αν έτσι το σύνολο του Παναθηναϊκού θα πετά από νίκη σε νίκη. Φυσικά και δεν αποτελεί πανάκεια. Αλλά ρωτώντας τους ποδοσφαιριστές, προφανώς και θα λάβει ο οποιοσδήποτε την απάντηση πως προτιμούν να δίνουν μάχες στο Μαρούσι γιατί εκεί νιώθουν περισσότερο άνετοι στις κινήσεις. Λες και απελευθερώνονται. Αυτά τα περί «δυνατής έδρας» και ορισμοί του στυλ «γήπεδο-κλουβί», ανήκουν στο παρελθόν. Μια ομάδα μεγαλώνει σε μεγάλο γήπεδο. Το είδαμε και στο παρελθόν με τις θαυμάσιες πορείες του ΠΑΟ στην Ευρώπη. Τα αξέχαστα παιχνίδια που εκεί έκανε. Ολα όσα γέννησαν αναμνήσεις και ιστορίες που ταξίδεψαν από γενιά σε γενιά.

Δεν τίθεται, συνεπώς, κάποιο δίλημμα για το αν κάνει ή όχι καλά ο Παναθηναϊκός που φεύγει από τη Λεωφόρο. Βαδίζει οριστικά στον δρόμο που θα τον οδηγήσει στη νέα εποχή. Αρκεί, ασφαλώς, να είναι προετοιμασμένος να αγωνιστεί εκεί, πάει να πει πως θα φτιάξει τις προϋποθέσεις για μια συνετή πορεία και όχι διαδρομή με σκαμπανεβάσματα όπως είδαμε τις περισσότερες φορές στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.