Η μεγάλη είδηση της εβδομάδας είναι ότι ξεκίνησε ήδη από τις 11 Μαρτίου 2026 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη συνολικά 2.628 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της Προκήρυξης 1Γ/2025.

Πρόκειται για την πρώτη προκήρυξη του δεύτερου σταδίου του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του 2025 και αφορά εξαιρετικά μεγάλο αριθμό θέσεων της κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων για τα έτη 2026-2027. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 12.964 υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν καταταγεί στους πίνακες των διάφορων ειδικοτήτων ΤΕ με βάση τη βαθμολογία τους στη γραπτή εξέταση και τις ειδικότητες που είχαν δηλώσει στην Προκήρυξη 1Γ/2025 (Α’ στάδιο). Πλέον, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες της Προκήρυξης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).

Σημαντική διευκρίνιση: οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στο Α΄ στάδιο της Προκήρυξης 1Γ/2025.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 30 Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Με πρόσφατη Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (4-3-2026) ανακλήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16 ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων οργάνων διοίκησης σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα στον ΕΛΓΑ, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τον ΕΦΕΤ. Ως λόγοι ανάκλησης, αναφέρονται στα «έχοντας υπόψη» του εγγράφου «οι αναγκαίες και κρίσιμες επικείμενες θεσμικές μεταρρυθμίσεις δημοσίου συμφέροντος». Σημειώνουμε ότι η πρόσκληση είχε ήδη ανακληθεί από τον Δεκέμβριο του 2024 για την επιλογή διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τα εν λόγω τρία νομικά πρόσωπα η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.

Από τις σχετικές ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ προκύπτουν τα εξής:

Στην Πρόσκληση υποβλήθηκαν 70 αιτήσεις.

Την 7/12/2024 διεξήχθη η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση των υποψηφίων, στην οποία συμμετείχαν και υποψήφιοι άλλων Προσκλήσεων.

Την 12/12/2024 εκδόθηκε η βαθμολογία των υποψηφίων στη γραπτή εξέταση. Την 4/2/2025 ορίστηκε, με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, η Επιτροπή Επιλογής Στελεχών των φορέων του ΥΠΑΑΤ. Εκτοτε, αν και παρήλθαν 13 μήνες μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την ανάκληση της Πρόσκλησης, η Επιτροπή δεν προχώρησε στις οφειλόμενες νόμιμες ενέργειές της για την εκπλήρωση της αποστολής της και συγκεκριμένα: α) στη μοριοδότηση των υποψηφίων βάσει των νομοθετημένων κριτηρίων, β) στην έκδοση των πινάκων αποκλειόμενων και επιλέξιμων υποψηφίων, όπως προβλέπεται στον ν.5062/2023 και γ) σε κλήση των επικρατέστερων υποψηφίων σε συνέντευξη.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Επιτροπή Επιλογής ήταν η μόνη μεταξύ των αρμόδιων Επιτροπών του έτους 2024 που δεν εξέδωσε αποτελέσματα, καθώς σε όλες τις υπόλοιπες Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος οι πίνακες των επικρατέστερων υποψηφίων εκδόθηκαν είτε σε διάστημα 3 έως 6 μηνών από τον ορισμό των Επιτροπών Επιλογής είτε μέσα στο 2025. Εύλογα τίθεται το ερώτημα για ποιους λόγους η Επιτροπή δεν προχώρησε στην αξιολόγηση των υποψηφίων, παρότι, από τη στιγμή που συγκροτήθηκε, όφειλε να ολοκληρώσει το έργο της, εκδίδοντας τους πίνακες με τους 3 επικρατέστερους υποψήφιους για κάθε θέση.

Η μόνη, εξάλλου, νόμιμη εναλλακτική επιλογή που διέθετε το όργανο αυτό ήταν να κηρύξει άγονη τη διαδικασία, εάν διαπίστωνε ότι δεν εντοπίζονται υποψήφιοι που πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης. Καθώς, όμως, η Πρόσκληση ανακλήθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό μετά από 13 μήνες, δεν είναι παράλογο να συνδέσει κανείς την επί μακρόν «αδράνεια» της Επιτροπής να εκδώσει αποτελέσματα με την πρωτοβουλία του Υπουργείου να καταργήσει τη διαδικασία επιλογής, επικαλούμενο μελλοντικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα μάλιστα με καταγγελίες υποψηφίων που συμμετείχαν στη διαδικασία, η όλη εμπλοκή οφείλεται στο ότι οι επικρατέστεροι λόγω μοριοδότησης υποψήφιοι δεν ετύγχαναν της αποδοχής της πολιτικής ηγεσίας. Εάν αληθεύουν τα καταγγελλόμενα, τότε εγείρονται εύλογες υπόνοιες ότι η Επιτροπή δεν προχώρησε στις διαδικασίες έκδοσης πινάκων και συνέντευξης των υποψηφίων, για να μη δυσαρεστήσει την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, φέρνοντάς τη στη δύσκολη θέση να τοποθετήσει διοικητή εκτός του κύκλου των προτιμήσεών της. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από ένα Μέλος του ΑΣΕΠ, έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, τον Γενικό Γραμματέα Διοίκησης του ΥΠΕΣ και έναν Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την πλήρωση 54 εκ των 72 θέσεων του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (κωδικός θέσης 213), στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Γ/2024, με τα ίδια ακριβώς τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.