Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, κυβερνήσεις και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προειδοποιούν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί και στον κυβερνοχώρο. Οι επιχειρήσεις και οι αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις συμμαχικές τους χώρες, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αντίποινα ή ασύμμετρες κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν ή από φιλικές του ομάδες που επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση εκτός του πεδίου της μάχης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανθεκτικότητα των παγκόσμιων δικτύων εφοδιασμού απέναντι σε κυβερνοαπειλές δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό ζήτημα, αλλά επείγουσα επιχειρησιακή προτεραιότητα.

Για δεκαετίες, οι αλυσίδες εφοδιασμού σχεδιάζονταν κυρίως με στόχο τη μείωση του κόστους και τη μεγιστοποίηση της ταχύτητας και της κλίμακας. Η κυβερνοασφάλεια συχνά αντιμετωπιζόταν εκ των υστέρων, ως ένα τεχνικό μέτρο προστασίας χωρίς ουσιαστική επίδραση στις επιχειρησιακές αποφάσεις. Στη σημερινή όμως οικονομία, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα, αυτό δεν ισχύει. Η ετοιμότητα απέναντι σε κυβερνοαπειλές και η λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού είναι πλέον στενά συνδεδεμένες.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν μετατραπεί σε προσαρμοστικά ψηφιακά οικοσυστήματα και δεν αποτελούν πια απλώς γραμμικές ροές αγαθών. Δίκτυα παραγωγών, παροχών υπηρεσιών logistics, ψηφιακών πλατφορμών και υπηρεσιών δεδομένων βασίζονται σε κοινά συστήματα, διασυνδέσεις λογισμικού και υποδομές υπολογιστικού νέφους. Συστήματα αυτόνομης λήψης αποφάσεων που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη έχουν επιταχύνει την ενοποίηση αυτών των δικτύων, αυτοματοποιώντας τον σχεδιασμό, τις προμήθειες, τις προβλέψεις και την εκτέλεση των διαδικασιών.

Παρότι αυτή η αρχιτεκτονική προσφέρει εντυπωσιακή αποδοτικότητα, δημιουργεί ταυτόχρονα και μια συστημική ευθραυστότητα. Οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού προκαλούνται όλο και συχνότερα όχι από καιρικά φαινόμενα ή εργασιακές διαμάχες, αλλά από κυβερνοεπιθέσεις που υπονομεύουν την ακεραιότητα των δεδομένων, τη διαθεσιμότητα των συστημάτων και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Συχνά, αυτά τα περιστατικά προέρχονται εκτός της ίδιας της επιχείρησης – από προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή εταιρείες λογισμικού των οποίων οι δυνατότητες και οι πόροι διαφέρουν σημαντικά. Οι επιτιθέμενοι συχνά στοχεύουν μικρότερες επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους, χρησιμοποιώντας τες ως σημεία εισόδου σε μεγαλύτερους οργανισμούς.

Το παράδοξο της σύγχρονης αλυσίδας εφοδιασμού είναι ότι, ενώ στηρίζεται στην αυτοματοποίηση, εξακολουθεί να καθοδηγείται από ανθρώπινες αποφάσεις. Κάθε μέρα, χιλιάδες άνθρωποι – από υπεύθυνους προμηθειών στα κεντρικά γραφεία μεγάλων εταιρειών έως υπεύθυνους αποθηκών σε προμηθευτές που βρίσκονται σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας – λαμβάνουν αποφάσεις που καθιστούν τα συστήματα είτε πιο ανθεκτικά είτε πιο ευάλωτα.

Η τεχνητή νοημοσύνη εντείνει ακόμη περισσότερο αυτή τη δυναμική. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα βασίζονται σε αδιάκοπες ροές αξιόπιστων δεδομένων. Οταν τα δεδομένα παραβιάζονται ή αλλοιώνονται, η διαταραχή μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα σε ολόκληρο το σύστημα.

O Marko Kovacevic είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακών Αλυσίδων Παραγωγής (Digital Supply Chains Institute). Η Sasha Pailet Koff είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Ετοιμότητας Κυβερνοασφάλειας (Cyber Readiness Institute).