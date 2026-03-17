Η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας κάνει μεγάλο άνοιγμα στην Ευρώπη καθώς επιδιώκει να ανταγωνιστεί την Amazon στη Γηραιά Ηπειρο.

Η JD.com, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Ρίτσαρντ Λιου, ξεκίνησε χθες να πουλάει περισσότερα από 100.000 προϊόντα από μάρκες υψηλής τεχνολογίας όπως η Apple και η Samsung σε έξι ευρωπαϊκές χώρες. Η υπηρεσία, η οποία λειτουργεί με το εμπορικό σήμα Joybuy, υπόσχεται να παραδίδει προϊόντα σε λίγες ώρες.

Η επέκταση, η μεγαλύτερη που έχει κάνει ποτέ η JD.com στο εξωτερικό, σηματοδοτεί κλιμάκωση των φιλοδοξιών της να ανταγωνιστεί την Amazon, η οποία έχει εδραιώσει ισχυρές θέσεις στις ηλεκτρονικές αγορές της Ευρώπης, σχολίαζαν οι «Financial Times».

Η JD.com είχε πέρυσι αγοράσει τη γερμανική εταιρεία πώλησης ηλεκτρονικών ειδών Ceconomy για 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εχει επίσης διερευνήσει εξαγορές για τους βρετανικούς λιανοπωλητές Currys και Argos, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία.

Η JD.com υπόσχεται παράδοση την ίδια ημέρα σε 40 εκατομμύρια καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραγγελίες υποβάλλονται πριν από τις 11 π.μ. και υπερβαίνουν ελάχιστο όριο τιμής. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει περισσότερες από 60 αποθήκες, που καλύπτουν 300.000 τετραγωνικά μέτρα και έχει πρόσβαση σε περισσότερες από 49.000 θυρίδες παραδόσεων σε όλη την ήπειρο.

Ενισχύθηκε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών

Ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία κλείνοντας στις 110,7 μονάδες, έναντι 105,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ελαφρώς υψηλότερα από τα περσινά επίπεδα (110,1 μονάδες).

Σύμφωνα με το δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ, το διεθνές περιβάλλον παραμένει αχαρτογράφητο, με νέες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία λόγω νέων εμπορικών συμφωνιών, υπό την πίεση όμως αλλαγής παραδοσιακών εμπορικών καναλιών λόγω των πολιτικών προστατευτισμού. Επίσης, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τον Ιανουάριο καταγράφηκε ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 5,5% σε σχέση με ένα έτος πριν στην Ελλάδα, έναντι κάμψης 0,6% στην ΕΕ-27. Αυξητικά κινήθηκαν οι επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Ιανουάριο, εκτός από τα Ορυχεία, με άνοδο 1,1% στη Μεταποίηση, πτώση κατά 16,3% για τα Ορυχεία – Λατομεία και σημαντική επέκταση για την Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος (22,5%). Ανοδος σημειώθηκε στα Τρόφιμα (4,6%), στα Φαρμακευτικά Προϊόντα (18,0%) και μείωση στα Βασικά Μέταλλα (-7,9%).

ΕΛΤΑ: Νέος διευθύνων σύμβουλος

Την τοποθέτηση του Μιχάλη Μαυρόπουλου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, ανακοίνωσε χθες το Υπερταμείο.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «για ένα στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε μεγάλους οργανισμούς στους κλάδους των μεταφορών & logistics, του τουρισμού και της τεχνολογίας».

Συγκεκριμένα, ο Μ. Μαυρόπουλος διαθέτει μακρά πορεία σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες όπως η UPS, η TUI και η Hilton, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μ. Μαυρόπουλος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα στις 19 Μαρτίου 2026, ενώ ο Μάριος Τέμπος, μεταβατικές διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, θα παραμείνει στην επιχείρηση ως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος.

Πετρέλαιο: -60% η παραγωγή

Οι εξαγωγές πετρελαίου σε ημερήσια βάση από τον Περσικό έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 60% την εβδομάδα έως τις 15 Μαρτίου σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο λόγω εμποδίων στην κίνηση των πλοίων και μειώσεων στην παραγωγή εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters και στοιχεία από τη ναυτιλία. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά περίπου του ενός πέμπτου της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, έχει αναγκάσει τους εξαγωγείς να ακυρώσουν αποστολές και να διακόψουν την παραγωγή σε πετρελαιοπηγές. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων από οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής – από Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράν, Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 9,71 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την εβδομάδα έως τις 15 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Πρόκειται για μείωση κατά 61% από τα 25,13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο. Στοιχεία της Vortexa δείχνουν ακόμη πιο δραματική πτώση, με τις εξαγωγές από τις οκτώ χώρες την περασμένη εβδομάδα να φτάνουν τα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, μειωμένες κατά 71% από τα 26,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο.

Ξεκίνησαν οι πληρωμές

Εως και τις 20 Μαρτίου θα καταβληθούν συνολικά 77.263.470,40 ευρώ σε 87.257 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ από τη Δευτέρα καταβάλλονται 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ. Στις 19 Μαρτίου θα καταβληθούν 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων. Από 16 έως 20 Μαρτίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων, 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.