Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη σαφή κατεύθυνση της νέας κυβέρνησης της Χιλής στο μεταναστευτικό ζήτημα στη Λατινική Αμερική, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Χοσέ Αντόνιο Καστ διέταξε την κατασκευή «φυσικών φραγμών» στα σύνορα της χώρας με τη Βολιβία, λίγες μόλις ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων που υπέγραψε την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, επιδιώκοντας να υλοποιήσει μία από τις βασικές δεσμεύσεις της προεκλογικής του εκστρατείας: την αυστηροποίηση της πολιτικής απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση.

Η εντολή δόθηκε δημόσια κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφής των πρώτων έξι προεδρικών διαταγμάτων της νέας κυβέρνησης. Απευθυνόμενος στον αρχηγό του στρατού της χώρας, ο πρόεδρος ζήτησε την ενεργό συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων τόσο για την ενίσχυση της παρουσίας προσωπικού στα βόρεια σύνορα όσο και για την υλοποίηση έργων υποδομής που θα λειτουργούν αποτρεπτικά για όσους επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στη Χιλή.

Η απόφαση για την κατασκευή φραγμάτων επικεντρώνεται κυρίως σε τμήματα της ορεινής και ερημικής συνοριακής ζώνης με τη Βολιβία, μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε βασική πύλη εισόδου μεταναστών προς τη Χιλή. Η γεωγραφία της περιοχής, με εκτεταμένες ακατοίκητες εκτάσεις και περιορισμένη επιτήρηση, έχει καταστήσει δύσκολο τον πλήρη έλεγχο των διελεύσεων.

Η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν ανησυχία ότι η στρατιωτικοποίηση των συνόρων και η κατασκευή φραχτών ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβιάσεις δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι η μεταναστευτική κρίση στην περιοχή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με μέτρα αποτροπής, αλλά απαιτεί ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία και ανθρωπιστικές πολιτικές.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, στελέχη του προεδρικού επιτελείου τονίζουν ότι τα μέτρα στοχεύουν αποκλειστικά στην αποκατάσταση της τάξης στα σύνορα και στη διασφάλιση της νομιμότητας. Υποστηρίζουν ότι η Χιλή θα συνεχίσει να δέχεται μετανάστες μέσω νόμιμων διαδικασιών.

Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς η Λατινική Αμερική αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σημαντικές μεταναστευτικές ροές.