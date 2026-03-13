Η Μπόντο/Γκλιμτ έκανε και πάλι το θαύμα της. Επικράτησε με 3-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και πλέον είναι με το 1,5 πόδι στους «8» του Champions League. Μία ομάδα που βρίσκεται σε πόλη βόρεια του αρκτικού κύκλου, με μόλις 43.000 κατοίκους, που δεν έχει καν φανταχτερά ονόματα, που διαθέτει μόλις πέντε ξένους παίκτες: τον Ρώσο Χάικιν (τερματοφύλακας) και τους Δανούς Νίλσεν (αμυντικός), Κλίνγκε (μέσος), Χάνσεν και Χεγκ (επιθετικοί), στις οκτώ καλύτερες ομάδες της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Φανταστείτε απλά μία ελληνική ομάδα να είχε φέρει κατά σειρά τα ακόλουθα αποτελέσματα: ισοπαλία 2-2 με την Ντόρτμουντ στη Γερμανία, νίκη με 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι εντός έδρας, νίκη με 2-1 την Ατλέτικο στη Μαδρίτη, δύο νίκες με 3-1 και 2-1 επί της Ιντερ και το τρίμπαλο στους Πορτογάλους.

Μπορείτε να φανταστείτε τι θα έγραφε ο ελληνικός Τύπος; Εγώ μπορώ. Τα «φέρτε μας την Μπάγερν και την Μπαρτσελόνα» θα ήταν τα πιο απλά. Αν μπείτε όμως και διαβάσετε τι γράφουν στη Νορβηγία, δεν θα βρείτε πουθενά κάποια υπερβολή. Πανηγυρίζουν, χαίρονται, είναι περήφανοι για όσα έχουν καταφέρει, αλλά μέχρι εκεί!

Το ποδόσφαιρο όσο απλό και αν είναι ή αν φαίνεται, είναι το ίδιο πολύπλοκο και εξαιρετικά δύσκολο. Χρειάζεται πλάνο και εφαρμογή. Από το καλοκαίρι του 2020 έχουν βγάλει από μεταγραφές 75,45 εκατ. ευρώ! Από αυτά έχουν «σπρώξει» πίσω στην αγορά 39,11 εκατ. ευρώ. Χοντρικά αν το δει κανείς τα μισά.

Σε αυτήν την 6ετία πήραν τέσσερις φορές το πρωτάθλημα και τερμάτισαν δύο φορές στη δεύτερη θέση. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι στην πρώτη κατηγορία ανέβηκαν τη σεζόν 2017! Τα ποδοσφαιρικά βήματα που έχουν κάνει έκτοτε είναι άλματα!

Θα πείτε γιατί δεν πάει κάποιος να αντιγράψει το μοντέλο τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο και θα σας αναφέρω το πιο απλό. Προπονητής τους είναι ο Κιέτιλ Κνούτσεν. Ανέλαβε την ομάδα το 2018! Την πρώτη του χρονιά και την πρώτη της ομάδας στα «σαλόνια» τερμάτισε 11ος. Μετά τα υπόλοιπα τα έχει γράψει η ιστορία. Ποια ελληνική ομάδα θα έκανε κάτι ανάλογο; Καμία!