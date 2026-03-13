Ο σχολιαστής σήμερα Τερί Ανρί μιλώντας στο τέλος του ματς Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (3-0) είπε αυτό που σκέφτηκαν όλοι όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι: «Δεν ξέρω αν κάνουν κάτι με τις φανέλες των παικτών της Βασίλισσας, αν για παράδειγμα απλώνουν πάνω τους κάτι μαγικό πριν απ’ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ειδικά πριν από αυτά στο Μπερναμπέου. Αλλά κάποιο μυστικό πρέπει να υπάρχει και να εξηγεί το γιατί οι τύποι αυτοί στο Τσάμπιονς Λιγκ μεταμορφώνονται».

Και ο Ανρί, όπως λίγο πολύ όλοι, έχοντας δει τις τελευταίες εμφανίσεις της Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό πρωτάθλημα θεωρούσε ότι η φορμαρισμένη και υποψιασμένη Μάντσεστερ Σίτι ήταν φαβορί στην αναμέτρηση και θα έδειχνε την υπεροχή της στο πρώτο κιόλας παιχνίδι. Τελικά η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πρέπει να είναι μάλλον ανακουφισμένη γιατί ηττήθηκε μόνο με 3-0 κι έχει κάποιες μικρές ελπίδες στη ρεβάνς να φτάσει σε μια ανατροπή που αυτήν τη στιγμή μοιάζει πάντως απίθανη. Αν ο Βινίσιους δεν είχε νικηθεί από τον τερματοφύλακα Ντοναρούμα όταν στο δεύτερο ημίχρονο εκτέλεσε ένα πέναλτι κάπως επιπόλαια, η ρεβάνς θα ήταν ήδη τυπική διαδικασία.

Δόξα

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε τον Εμπαπέ αλλά βρήκε τον πλέον ανέλπιστο ίσως ήρωα της μιας βραδιάς: τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, τον Ουρουγουανό που οι οπαδοί αποκαλούν «Φέντε» και του οποίου το όνομα φώναζε όλο το Μπερναμπέου μετά το τέλος του ματς. Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ, μιλώντας στην ισπανική τηλεόραση στο τέλος του ματς είπε κάτι που σπάνια λέει ποδοσφαιριστής για συνάδελφό του: «Ο Βαλβέρδε είναι ο πιο υποτιμημένος παίκτης στον πλανήτη και είναι εδώ και χρόνια» τόνισε και πρόσθεσε πως «κανείς δεν του αναγνωρίζει τη σημασία που έχει στο παιχνίδι της Βασίλισσας».

«Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Πιέζει τον εαυτό του στα όριά του, παιχνίδι με το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι δίνει ό,τι μπορεί» είπε. Ο δε προπονητής του τον παρομοίασε με τον Χουανίτο, παλιά δόξα της Ρεάλ Μαδρίτης και χωρίς να το θέλει κι αυτός τον υποτίμησε.

Διότι ο Χουανίτο ήταν ένας καλός και αποτελεσματικός εξτρέμ, αλλά ολότρελος, εκρηκτικός και κομμάτι ανίκανος να κρατήσει τα νεύρα του: το 1987 πάτησε τον νεαρό τότε Λόταρ Ματέους στο πρόσωπο και τον τραυμάτισε εισπράττοντας μια τεράστια τιμωρία από την UEFA, γεγονός που έβαλε τέλος στην καριέρα του στην Εθνική Ισπανίας. Ο Βαλβέρδε είναι ένας κύριος.

Τα τρία του γκολ την Τετάρτη το βράδυ απλά του χάρισαν μια θέση στη μυθολογία της Ρεάλ. Θα έπρεπε να του την έχει εξασφαλίσει ή έτσι κι αλλιώς ηρωική διάσταση του παιχνιδιού του – αυτή που μας κάνει να ξεχνάμε τις τεχνικές του ικανότητες. Ακόμα και τη βραδιά της πιο εντυπωσιακής του επιθετικά εμφάνισης δεν παρέλειψε να μας θυμίσει ότι είναι ένα προλετάριος σταρ.

Ο τρόπος που ντριμπλάρει τον φορ της Σίτι, Μαρμούς, ενώ βρίσκεται στο έδαφος κι ενώ το ματς βρίσκεται στο 92ο λεπτό δεν θα μπει ποτέ στα χάιλαϊτς του ματς αλλά είναι η επιτομή του ποδοσφαίρου του παιδιού από το Μοντεβιδέο.

Καταστροφή

Με την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής της φάσης των «16» ζήσαμε μια καταστροφική βραδιά για τις αγγλικές ομάδες. Μολονότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν υπήρχαν παιχνίδια της Πρέμιερ Λιγκ αλλά ματς για το Κύπελλο Αγγλίας, οι έξι εκπρόσωποι του αγγλικού ποδοσφαίρου εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Την Τρίτη γνώρισαν ήττες η Λίβερπουλ από τη Γαλατασαράι και η Τότεναμ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ η Νιούκαστλ που έκανε ένα σπουδαίο ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα, δέχτηκε την ισοφάριση με πέναλτι από τον Γιαμάλ στις καθυστερήσεις.

Την Τετάρτη ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις εύστοχα εκτελεσμένο από τον Χάβερτς έσωσε την Αρσεναλ από ήττα στο Λεβερκούζεν, όμως η Τσέλσι έχασε κι αυτή 5-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν που συνεχίζει να παίζει σοβαρά τον ρόλο της ομάδας που πετάει εκτός Τσάμπιονς Λιγκ όποια αγγλική ομάδα βρει στον δρόμο της. Αλλά σαφώς η ήττα της Σίτι από τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η χειρότερη: γιατί η ομάδα του Πεπ είναι η τελευταία αγγλική ομάδα που κέρδισε το Τσάμπιονς Λιγκ και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πόσες αγγλικές ομάδες θα τα καταφέρουν στη ρεβάνς; Η Λίβερπουλ μπορεί, αλλά πέφτει πάνω στην Παρί αν η Τσέλσι δεν κάνει ένα θαύμα θαυμάτων.

Η Αρσεναλ μπορεί να προκριθεί αν είναι σοβαρή απέναντι στη Λεβερκούζεν και η Νιούκαστλ πρέπει να επαναλάβει τη μεγάλη εμφάνιση που έκανε κόντρα στην Μπαρτσελόνα για να έχει ελπίδες. Το ματς της Τότεναμ με την Ατλέτικο Μαδρίτης θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε τι τρέλα μπορεί να κάνει ο Τούντορ. Και η Σίτι για να κυνηγήσει μια πρόκριση που μοιάζει κάτι αδύνατο χρειάζεται πρώτα από όλα να ξυπνήσει ο Χάαλαντ. Αν ο σκόρερ της κάνει την εμφάνιση που (δεν) είδαμε στο Μπερναμπέου, δεν υπάρχει ελπίδα.

Ελ Κααμπί

Ο σκόρερ είναι το άλφα και το ωμέγα κάθε ομάδας που έναν τέτοιο έχει στις τάξεις της και στον Ολυμπιακό το γνωρίζουν καλά. Κι επειδή οι διαπραγματεύσεις με τον Ελ Κααμπί τραβούσαν σε μάκρος ανέλαβε προσωπικά ο πρόεδρος κ. Μαρινάκης για να τελειώνουν οι συζητήσεις: χθες έγινε γνωστό ότι ο Μαροκινός συμφώνησε την παράταση του συμβολαίου του κι ο Ολυμπιακός ελπίζει να τον δει να ανταποδίδει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του αρχής γενομένης από το ματς με τον ΟΦΗ. Που μοιάζει το σημαντικότερο της 25ης αγωνιστικής.

Δύσκολο

Ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει με νίκη από το Παγκρήτιο και γιατί το δικό του ματς είναι πιο δύσκολο από αυτά που έχουν οι άλλοι διεκδικητές του τίτλου. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον προβληματικό τον τελευταίο μήνα Λεβαδειακό που μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Η ΑΕΚ θα πάει στο Περιστέρι να βρει τον Ατρόμητο που στο γήπεδό του έχει όλες κι όλες φέτος δύο νίκες: η Ενωση ζορίζεται στο Περιστέρι αλλά κερδίζει.

Ο Ολυμπιακός θα βρει τον ΟΦΗ που είναι πολύ καλά και που τον δυσκόλεψε και στον τελικό του Σούπερ Καπ στο ίδιο γήπεδο. Τότε κέρδισε ο Ολυμπιακός 3-0, αλλά στην παράταση. Τώρα παράταση δεν υπάρχει. Και η νίκη, μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.