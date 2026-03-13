Ησυχία παρακαλώ στο ακροατήριο. Silence. Shut up. Ruhe bitte.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (αν υπάρχει ακόμα…) Αρβανίτης ζήτησε την παραίτηση της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διότι «είναι επικίνδυνη για τους λαούς της Ευρώπης και δρα ενάντια στα συμφέροντά τους» (11/3).

Δεν ήξερα ότι ο Αρβανίτης γνωρίζει τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης (όλων των λαών, υποθέτω…) ώστε να διαπιστώσει ότι η κυρία Ούρσουλα δρα εναντίον τους.

Το έμαθα εντυπωσιασμένος.

Αν και ο εντυπωσιασμός μου περιορίστηκε αμέσως μόλις πληροφορήθηκα από τις Βρυξέλλες πως δεν υπάρχει περίπτωση η κυρία Ούρσουλα να υποκύψει στο τελεσίγραφο Αρβανίτη.

Θα συνεχίσει να δρα εναντίον των συμφερόντων των λαών της Ευρώπης, τα οποία ευτυχώς πληροφορήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (αν υπάρχει ακόμα…) και η πρόεδρος πλέον δεν μπορεί να του κρυφτεί.

Αλλά μια κι ο λόγος περί λαών να θυμίσω την έκφραση του γαλλικού λαού ότι «το γελοίο σκοτώνει». Δεν είμαι βέβαιος. Αν ίσχυε θα είχαν γεμίσει πτώματα οι δρόμοι.

Αντιθέτως αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι στην πολιτική ο καθένας κουβαλάει τη μοίρα του. Χωρίς εξαιρέσεις.

Τέσσερις δημοσκοπήσεις ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν (Opinion, Alco, Interview, Pulse).

Και οι τέσσερις καταγράφουν την ουσιαστική ανησυχία των πολιτών για τις εξελίξεις, την ανασφάλεια και τους φόβους τους για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Και οι τέσσερις καταγράφουν το σταματημένο ρολόι του ΠΑΣΟΚ, τη διάλυση της Αριστεράς, τη στασιμότητα της Ακροδεξιάς και τη δυσδιάκριτη προσμονή για τα πολυτραγουδισμένα νέα κόμματα.

Δεν φαίνεται ότι η μοίρα αυτή είναι απόρροια μόνο του πολέμου αλλά να το δεχτώ για την ευκολία της συζήτησης.

Τι κάνουν για να την αλλάξουν;

Το ΚΚΕ είχε συγκέντρωση (11/3) στο Σύνταγμα με ομιλητή τον Κουτσούμπα για να βροντοφωνάξει ότι… «η Κούβα δεν είναι μόνη»!

Ακολούθησε η συνηθισμένη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πιαστεί στα χέρια για τον Πελεγρίνη. Η Κωνσταντοπούλου τσακώνεται με τον εαυτό της. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ανάμνηση ενδόξου παρελθόντος. Και οι υπόλοιποι βλέπουν τηλεόραση.

Διακρίνετε εσείς έστω μια προσπάθεια να αλλάξουν τη μοίρα τους; Ούτε μισή! Εδώ αλλάζει ο πλανήτης και εκείνοι αναλύουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεπώς δεν τους φταίει ο Τραμπ, ούτε ο πόλεμος, ούτε το Μέγαρο Μαξίμου, ούτε ο Τύπος, ούτε ο διαιτητής, ούτε ο Χατζηπετρής.

Φταίει η μοίρα που κουβαλούν και το κακό τους το κεφάλι.

Ασε δε που δεν παραιτείται και η κυρία Ούρσουλα!