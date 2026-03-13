Το κόκκινο χαλί στο θέατρο Ντόλμπι του Λος Αντζελες στρώνεται, οι προβολείς ζεσταίνονται και η κινηματογραφική κοινότητα ετοιμάζεται για την πιο λαμπερή βραδιά της χρονιάς. Η 98η απονομή των βραβείων Οσκαρ έρχεται την Κυριακή 15 Μαρτίου κι αναμένεται να συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα αστέρια της μεγάλης οθόνης στην ίδια αίθουσα. Με τις υποψηφιότητες να έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις και τις προβλέψεις των νικητών να φουντώνουν στις στοιχηματικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, η φετινή τελετή δείχνει να έχει όλες τις προοπτικές να χαρίσει συγκινήσεις.

Οικοδεσπότης των βραβείων θα είναι ο Κόναν Ο΄Μπράιεν για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά του. Η ανανέωση της «θητείας» του κωμικού στον ρόλο του παρουσιαστή είχε προαναγγελθεί μόλις έναν μήνα μετά την περσινή απονομή, δίνοντάς του άπλετο χρόνο για να συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό του για τη βραδιά. Ο ίδιος, μιλώντας στο περιοδικό «New Yorker» πριν από λίγες εβδομάδες, παραδέχτηκε ότι πηγαίνει σε παραστάσεις stand-up ώστε να αντλήσει έμπνευση. Τώρα, ωστόσο, θα χρειαστεί πολύ περισσότερα στοιχεία από αυτοσχεδιασμούς αφού καλείται να κρατήσει ευαίσθητες ισορροπίες ανάμεσα στην ελαφρότητα και τη σοβαρότητα εν μέσω του βομβαρδισμού του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ισορροπία

«Η δουλειά μου είναι να προσπαθώ πάντα να ισορροπώ σε αυτή την πολύ, πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ διασκέδασης του κοινού και της αναγνώρισης ορισμένων πραγματικοτήτων», δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα με τη δημιουργική ομάδα των Οσκαρ. «Είναι ένας χορός που συνεχίζεται μέχρι να ξεκινήσει το σόου», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι μαζί με τους σεναριογράφους του εξακολουθούν να ανανεώνουν τα κείμενά του ώστε να διασφαλίσουν ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικά με τις ημέρες. «Μεταξύ μας, θα βρούμε τον σωστό τόνο», δεσμεύτηκε, αναφερόμενος στους εκτελεστικούς παραγωγούς της τηλεοπτικής μετάδοσης Κέιτι Μουλάν και Ραζ Καπόρ.

Οι τελευταίοι είναι υπεύθυνοι για ό,τι θα βγει στον αέρα του ABC, το οποίο θα αναμεταδοθεί ταυτόχρονα σε τουλάχιστον 200 χώρες στον κόσμο. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα, όπου η απονομή θα μεταδοθεί ζωντανά στην Cosmote TV στη 1, ξημερώματα Δευτέρας, σε σχολιασμό Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, μέσα από τη συχνότητα του καναλιού Cosmote Cinema Oscars. Επίσης, όλη η βραδιά θα προβληθεί με υπότιτλους σε επανάληψη τη Δευτέρα 16/3 στις 19.40.

Η επιχείρηση «Epic Fury» των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, εκτός από πονοκέφαλο που προκάλεσε στον Κόναν Ο’ Μπράιεν, ανάγκασε τους διοργανωτές των Οσκαρ να αναθεωρήσουν τα πλάνα τους. Προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλα θα κυλήσουν όσο πιο ομαλά γίνεται την Κυριακή, επεξεργάζονται εναλλακτικά σχέδια, μεταξύ των οποίων είναι η διαχείριση των δηλώσεων στο κόκκινο χαλί των καλλιτεχνών για τους βομβαρδισμούς αλλά κι ενδεχόμενες ακτιβιστικές πρωτοβουλίες όπως με τις κονκάρδες που αναπτύχθηκε σε άλλα βραβεία. Οι πιο δυσοίωνες προβλέψεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Page Six, έκαναν λόγο ακόμα και για ακύρωση του κόκκινου χαλιού, κάτι που φαίνεται να μην προκρίθηκε. Φρόντισαν όμως να εναρμονίσουν τις φετινές αισθητικές εκφάνσεις του με τις εξελίξεις, αφαιρώντας τα διακοσμητικά στοιχεία του χαλιού με το ιαπωνικό σφενδάμι, σύμβολο ειρήνης και μακροζωίας, που είχε ο αρχικός σχεδιασμός του. Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη καυτή πατάτα που έχουν να διαχειριστούν οι άνθρωποι των Οσκαρ είναι οι τρεις υποψηφιότητες από το Ιράν, του σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί για την ταινία «It was just an accident» αλλά και των δημιουργών του ντοκιμαντέρ «Cutting through rocks» Σάρα Χακί και Μοχάμαντρεζα Εϊνί.

Λιγότερα τραγούδια

Στα διαδικαστικά της βραδιάς, εξαιτίας του σφιχτού προγραμματισμού της φετινής διοργάνωσης και της προσθήκης μιας νέας κατηγορίας βραβείων για το καλύτερο κάστινγκ, οι διοργανωτές αποφάσισαν να περιορίσουν τις ζωντανές ερμηνείες των υποψήφιων για Οσκαρ τραγουδιών σε μόνο δύο. Επέλεξαν λοιπόν τους Μάιλς Κάτον και Ραφαέλ Σακίντ από τους Sinners για να εμφανιστούν στη σκηνή του θεάτρου με το «I lied to you», ενώ οι τραγουδιστές του συγκροτήματος Kpop Demon Hunters, Οντρι Νούνα, Ρέι Αμι και Ejae, θα ερμηνεύσουν το «Golden».

Εκτός από τις μουσικές στιγμές, στα βραβεία θα δώσουν το «παρών» επίσης ο Τζος Γκρόμπαν και η χορωδία Los Angeles master Chorale. Ακόμα, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θα αποτίσει φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «The way we were», κατά τη διάρκεια της ενότητας In Memoriam, για όσους καλλιτέχνες έφυγαν πέρυσι από τη ζωή. Ως προς τους απονεμητές, αυτοί θα είναι σίγουρα οι περσινοί νικητές των κατηγοριών ερμηνείας Αντριεν Μπρόντι, Μάικι Μάντισον, Ζόι Σαλντάνα και Κίραν Κάλκιν. Τη διάσημη φράση «Και το Οσκαρ πάει…» θα πουν επίσης από σκηνής οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Κρις Εβανς, Ντέμι Μουρ, Μάγια Ρούντολφ, Τσέις Ινφίνιτι, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Γουίλ Αρνέτ, Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Αν Χάθαγουεϊ, Πολ Μεσκάλ και Γκουίνεθ Πάλτροου.

Ποιες ξεχώρισαν

Αν και τα επίσημα αποτελέσματα των Οσκαρ θα τα μάθουμε τα ξημερώματα της Δευτέρας, μια ιδέα για το πώς θα κινηθούν οι βραβεύσεις φαίνεται να δίνουν οι ανώνυμες ψήφοι μελών της Ακαδημίας Κινηματογράφου που συγκέντρωσε για άλλη μία χρονιά το περιοδικό «Variety». Σύμφωνα με το περιοδικό, το ενδιαφέρον των συγκεκριμένων ψηφοφόρων δείχνουν να μονοπώλησαν οι ταινίες «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ και «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον, που προτίμησαν για τις κατηγορίες της καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας αντίστοιχα.

Το ίδιο ενδεικτικό επέλεξε επίσης τον Τιμοτέ Σαλαμέ του «Marty supreme» για την καλύτερη ανδρική ερμηνεία και την Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Hamnet» στη γυναικεία ερμηνεία.

Σε κάθε περίπτωση, τον δικό της ρόλο στην τελική διαμόρφωση της λίστας των νικητών φαίνεται πως έπαιξε η αλλαγή στη διαδικασία ψηφοφορίας που εφαρμόστηκε από φέτος. Τα 10.136 μέλη της Ακαδημίας που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορούσαν να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο, εφόσον είχαν παρακολουθήσει όλες τις υποψήφιες ταινίες κάθε κατηγορίας. Στόχος ήταν να περιοριστεί το φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί τις περασμένες χρονιές με τη βιαστική συμπλήρωση του ψηφοδελτίου χωρίς την απαραίτητη προεργασία.

Τα… δικά μας βραβεία

Δύο ταινίες φαίνεται ότι θα κονταροχτυπηθούν φέτος στα Οσκαρ – και οι δύο αφορούν την αμερικανική κοινωνία, του σήμερα και του τότε (που θα μπορούσε να είναι το σήμερα). Στη μια πλευρά η «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον, που διασκεύασε ο ίδιος σε σενάριο το πρωτότυπο κείμενο του Τόμας Πίντσον.

Στην άλλη πλευρά οι «Αμαρτωλοί», το ζόμπι-βαμπίρ movie του Ράιαν Κούγκλερ με τις 16 υποψηφιότητες ή αλλιώς η αποθέωση της υπερβολής, αφού καμία άλλη ταινία στην ιστορία των Οσκαρ δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο.

Τα προγνωστικά

Στις παρακάτω γραμμές μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τα προγνωστικά του υπογράφοντος του ανά χείρας κειμένου (αν και κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τίποτα μέχρι να ανοίξουν οι φάκελοι). Θα βρείτε όμως και τους υποψηφίους στους οποίους θα πήγαινε η δική του ψήφος.

Καλύτερη ταινία: Η μεγάλη κόντρα της απονομής, «Μια μάχη μετά την άλλη» και «Αμαρτωλοί». Αν όμως μια ταινία εκ των υποψηφίων αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια αλλά και με βιτριολικό χιούμορ την Αμερική του σήμερα αυτή είναι η ταινία του Πολ Τόμας Αντερσον, στην οποία επικρατεί το απόλυτο χάος, ο απόλυτος κυνισμός και η απόλυτη μισανθρωπιά. Αυτή η ταινία προβλέπεται να κερδίσει και σε αυτή την ίδια ταινία θα πήγαινε και η δική μας ψήφος.

Καλύτερη σκηνοθεσία: Από το 1998 μέχρι τη «Μάχη» ο Πολ Τόμας Αντερσον έχει προταθεί τρεις ακόμα φορές για το βραβείο σκηνοθεσίας («Θα χυθεί αίμα», «Αόρατη κλωστή», «Πίτσα γλυκόριζα») και επίσης μετρά οκτώ ακόμα υποψηφιότητες ως σεναριογράφος και παραγωγός. Με τις τρεις φετινές (ως παραγωγός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος) φτάνει τις 14 και δεν έχει κερδίσει ποτέ Οσκαρ. Με το hype της ταινίας πολύ δύσκολα θα χάσει και φέτος το βραβείο σκηνοθεσίας. Στον ίδιο θα πήγαινε και η δική μας ψήφος.

Καλύτερος Α’ ανδρικός ρόλος: Η δική μας ψήφος (όπως και είναι βέβαιο πολλών) θα πήγαινε στον Τιμοτέ Σαλαμέ που είναι υπέροχος στον ρόλο του Μάρτι Μάουζερ της ταινίας «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί. Ωστόσο, οι «Αμαρτωλοί» έχουν φόρα και ένα μεγάλο βραβείο θα πρέπει να το κερδίσουν. Οπότε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (που μάλιστα παίζει δύο ρόλους στην ταινία – άρα ένας πόντος παραπάνω) φαίνεται ότι θα είναι ο νικητής σε αυτή την κατηγορία.

Καλύτερος Α’ γυναικείος ρόλος: Η Τζέσι Μπάκλεϊ έχει το momentum αλλά και έναν ρόλο που προκάλεσε δάκρυα σε χιλιάδες θεατές: στο «Αμνετ» της Κλόε Ζάο υποδύεται τη γυναίκα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Πολ Μέσκαλ) με τον οποίο θρηνεί (με διαφορετικό τρόπο) τον χαμό του παιδιού τους. Μόνο αν γίνει θαύμα η Μπάκλεϊ δεν θα σηκώσει το Οσκαρ. Ομως για εμάς η ερμηνεία που πραγματικά αξίζει βράβευσης είναι της Αυστραλής Ρόουζ Μπάιρν στην ταινία «Αν είχα πόδια θα σε κλοτσούσα». Η ερμηνεία της είναι ολόκληρη η ταινία. Από το Α ως το Ω.

Καλύτερος Β’ ανδρικός ρόλος: Ηρθε μάλλον η στιγμή που ο Σον Πεν θα μπει και αυτός στο κλαμπ των οσκαρούχων με τρία αγαλματίδια μετά τα δύο Α’ ρόλου που έχει κερδίσει για το «Σκοτεινό ποτάμι» και το «Milk». Ο Πεν είναι το αδιαμφισβήτητο φαβορί για τον ρόλο του πωρωμένου, λοξού στρατιωτικού στη «Μια μάχη μετά την άλλη». Ωστόσο, η δική μας ψήφος θα πήγαινε στον Στέλαν Σκάρσγκαρντ της ταινίας «Συναισθηματική αξία», παρότι ο ρόλος είναι πολύ μεγαλύτερος από Β’ (και θα τον προτιμούσαμε για τον Α’).

Καλύτερη διεθνής ταινία: Από τις δυσκολότερες σε προβλέψει κατηγορίες φέτος. Ολες οι ταινίες είναι θαυμάσιες και το γεγονός ότι δύο από αυτές, οι «Μυστικός πράκτορας» από τη Βραζιλία και «Συναισθηματική αξία» από τη Νορβηγία, διεκδικούν και το Οσκαρ καλύτερης ταινίας (και εκεί δεν θα κερδίσουν), σημαίνει ότι πολύς κόσμος θα μείνει εκτός βραβείων. Η πρόβλεψή μας είναι ότι λόγω θέματος η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» από την Τυνησία θα κερδίσει, αν και το δικό μας βραβείο θα πήγαινε στο «Sirat» του Ολιβερ Λάσε, γιατί το στομάχι μας ακόμα πονάει από τη γροθιά του. Βεβαίως, το ιρανικό «Απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί έχει επίσης πιθανότητες.