Η συγκυρία ήταν ιδανική για τον γάλλο πρόεδρο. Επί μήνες προετοίμαζε τη διεθνή Διάσκεψη στο Παρίσι για την ατομική ενέργεια, την επικαιροποίησε η ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Μακρόν βρήκε μάλιστα και απροσδόκητη σύμμαχο: τη γερμανίδα πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Πιστεύω ότι ήταν στρατηγικό λάθος για την Ευρώπη να γυρίσει την πλάτη σε μια αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και χαμηλών εκπομπών πηγή ενέργειας» είπε η Φον ντερ Λάιεν. Το 1990 η ΕΕ κάλυπτε το ένα τρίτο των αναγκών ηλεκτρικού ρεύματος από την ατομική ενέργεια, ενώ σήμερα το μερίδιο αυτό στο ενεργειακό μείγμα είναι κάτω από το 15%.

Το «στρατηγικό λάθος» που ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν αφορά πρωτίστως τη Γερμανία. Η πρώτη κυβέρνηση του Σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Σρέντερ με συμμετοχή των Πρασίνων το 1998 δρομολόγησε το κλείσιμο των πυρηνικών αντιδραστήρων της Γερμανίας. Το σφράγισε η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, και το ολοκλήρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση Σολτς με τον Πράσινο Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν υπουργός της κυβέρνησης Μέρκελ το 2011 όταν αποφασίστηκε το κλείσιμο των πυρηνικών αντιδραστήρων της Γερμανίας. Τώρα, ως πρόεδρος της Κομισιόν, βλέπει μια «παγκόσμια αναζωογόνηση της ατομικής ενέργειας».

Οι αντιδράσεις στη Γερμανία ήταν άμεσες. Ο Χριστιανοδημοκράτης Φρίντριχ Μερτς ως αντιπολίτευση είχε δώσει μάχη να παραταθεί η λειτουργία των τελευταίων εν ενεργεία πυρηνικών αντιδραστήρων, όταν έκλεισε η στρόφιγγα του ρωσικού φυσικού αερίου με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ως καγκελάριος όμως ξεκαθάρισε ότι είναι «μη αναστρέψιμη» η παραίτηση της Γερμανίας από την ατομική ενέργεια. «Λυπάμαι, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα» είπε ο Μερτς.

Κατηγορηματικός ήταν ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ. «Εάν μια επικίνδυνη τεχνολογία εξακολουθεί ύστερα από ¾ του αιώνα να εξαρτάται από το κρατικό ταμείο, πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα» είπε ο Σνάιντερ. Οι νέοι, κινητοί αντιδραστήρες «υπάρχουν μόνο στα χαρτιά» και «μολονότι έχουν ανακοινωθεί εδώ και δεκαετίες, δεν προχώρησαν. Αντ’ αυτού παλεύουν για επιδοτήσεις».

Για τον παλαίμαχο Πράσινο Γιούργκεν Τριτίν, πρωτεργάτη στο κλείσιμο των ατομικών αντιδραστήρων, ένα επιπρόσθετο πρόβλημα για την ΕΕ είναι η εξάρτηση από τις εισαγωγές ουρανίου – πάλι από τη Ρωσία. Η Ουγγαρία κατασκευάζει ήδη εργοστάσιο σε συνεργασία με τη ρωσική Rosatom.

Το εμβληματικό σύνθημα των Πρασίνων «Ατομική ενέργεια; Οχι, ευχαριστώ» είναι κοινός τόπος για όλο σχεδόν το πολιτικό φάσμα, και για την ευαίσθητη οικολογικά συντηρητική Χριστιανική Ενωση. Οπαδούς στη Γερμανία βρίσκει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μόνο σε μια μερίδα της Δεξιάς και κυρίως στην ακροδεξιά AfD, που είναι αναφανδόν υπέρ της επιστροφής στην ατομική ενέργεια.

Σε ολοσέλιδη καταχώριση στην εφημερίδα «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ», 1.606 γιατροί και επιστήμονες του κλάδου υγείας, 15 χρόνια μετά τη Φουκουσίμα και 40 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ, επισημαίνουν την «ωρολογιακή βόμβα – ατομική ενέργεια», που για ηλεκτρικό ρεύμα μερικών δεκαετιών επιβαρύνει με πυρηνικά απόβλητα για χιλιετίες.