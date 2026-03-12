Οι περισσότερες γυναίκες πιστεύουν ότι η κύρια αιτία θανάτου τους είναι ο καρκίνος. Στην πραγματικότητα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα σκοτώνουν περισσότερες γυναίκες από όλους τους καρκίνους μαζί. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα από τα CDC έδειξαν ότι το 2024 η καρδιακή νόσος προκάλεσε 310.000 θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σύγκριση με 286.000 που συνδέθηκαν με καρκίνους. Ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα 25 χρόνια στις νεότερες γυναίκες – μια ομάδα που παραδοσιακά θεωρείται χαμηλού κινδύνου – σύμφωνα με νέα επιστημονική ανακοίνωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Συνολικά, εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 έξι στις δέκα γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εμφανίσουν τουλάχιστον μία μορφή καρδιαγγειακής νόσου. Σύμφωνα με την ανάλυση, αρκετοί βασικοί παράγοντες κινδύνου αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 προβλέπεται να αυξηθεί από 15% σε 25%, ενώ η παχυσαρκία από 44% σε 61%. Η υπέρταση αναμένεται επίσης να αυξηθεί από 48% σε 59%. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση και σε κλινικές καρδιαγγειακές παθήσεις: η στεφανιαία νόσος κατά περίπου 20%, η καρδιακή ανεπάρκεια κατά 46,9%, τα εγκεφαλικά επεισόδια κατά 62% και η κολπική μαρμαρυγή κατά 46%.

Οι δυσμενείς αυτές τάσεις αναμένεται να είναι εντονότερες σε γυναίκες που αυτοπροσδιορίζονται ως Αφροαμερικανές, αφού σε αυτές η υπέρταση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από περίπου 56% το 2020 σε περίπου 72% το 2050, ενώ ο διαβήτης από περίπου 18% σε 26% και η παχυσαρκία από περίπου 48% σε σχεδόν 63%. Ενα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα αφορά τις γυναίκες ηλικίας 20-44 ετών.

Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, η συνολική συχνότητα καρδιαγγειακών παθήσεων (εξαιρουμένης της υπέρτασης) αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 50% έως το 2050. Η συχνότητα των εγκεφαλικών επεισοδίων προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί, από περίπου 1% σε 2%.

Παρότι το μεγαλύτερο συνολικό φορτίο νόσου εξακολουθεί να καταγράφεται στις γυναίκες ηλικίας 80 ετών και άνω, η ταχύτερη αύξηση παρατηρείται στις νεότερες γυναίκες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις εμφανίζονται πλέον σε μικρότερες ηλικίες. Υπάρχει ωστόσο και ένα θετικό στοιχείο: η υπερχοληστερολαιμία προβλέπεται να μειωθεί από 42,1% σε 22,3%, εξέλιξη που αποδίδεται στη βελτιωμένη διαχείριση των λιπιδίων και στη μεγαλύτερη χρήση στατινών.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται άμεση ενίσχυση της πρόληψης και καλύτερη ενημέρωση των γυναικών για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ γυναικολόγων, παθολόγων και καρδιολόγων θεωρείται κρίσιμη, καθώς πολλές νεότερες γυναίκες επισκέπτονται κυρίως τον γυναικολόγο τους για θέματα υγείας. Ενα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο φροντίδας θα μπορούσε να συμβάλει στην έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ο Κώστας Τσιούφης είναι καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ – Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών