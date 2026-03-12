Στην επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων προχώρησε χθες η κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας στην αγορά. Τα μέτρα αυτά ήρθαν ως συνέχεια της προαναγγελίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας» δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση είναι σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης.

Χθες, σε συνέχεια των δηλώσεων αυτών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προχώρησαν σε εξειδίκευση των μέτρων για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας τόσο για την αγορά καυσίμων όσο και για την αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών ειδών. «Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να κινηθεί με τη δέουσα αποτελεσματικότητα και ταχύτητα σε σχέση με την κρίση στη Μέση Ανατολή» διαβεβαίωσε στην τοποθέτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης. Σημείωσε μάλιστα ότι σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας εφοδιασμού της χώρας σε σχέση τόσο με την ενέργεια όσο και με άλλα αγαθά, και τόνισε: «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του».

Τα μέτρα της κυβέρνησης περιλαμβάνουν την επιβολή ανώτατου πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα, με ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, ενώ θα τίθενται σε εφαρμογή με πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

Βενζίνη, πετρέλαιο

Ειδικότερα για την αγορά καυσίμων, επιβάλλεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Οπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου συγκεκριμένα, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής, απαγορεύεται να επιβάλλουν στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης ποσό μεγαλύτερο των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια. Παράλληλα, τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο κατά την πώληση προς τους καταναλωτές.

«Με τον τρόπο αυτόν, θέτουμε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και να προστατευθεί το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων» ανέφερε ο κ. Παπασταύρου. Σημείωσε επίσης ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, όπου οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον ειδικό κόστος διανομής μεταφοράς πάνω από το ανώτατο όριο των 5 λεπτών, το οποίο θα καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση. «Στόχος μας να διασφαλιστεί η επάρκεια καυσίμων σε όλα τα νησιά, χωρίς βέβαια να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά».

Βασικά αγαθά

Για την αγορά τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι από την έναρξη ισχύος της πράξης νομοθετικού περιεχομένου δεν θα μπορεί καμία επιχείρηση να πουλά προϊόντα πρώτης ανάγκης (τρόφιμα και άλλα είδη) με μεγαλύτερο ποσοστό μεικτού περιθωρίου κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε κατά μέσο όρο το 2025. Μάλιστα, στο τέλος του ερχόμενου Ιουνίου θα αποφασιστεί σε ποια προϊόντα θα παραμείνει σε ισχύ το μέτρο, το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας, του χονδρεμπορίου, των σουπερμάρκετ, καθώς και τις εταιρείες εμπορίας προϊόντων τροφίμων και βασικών αγαθών.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, θα προβλέπονται και πρόστιμα για την ενδεχόμενη παραβίαση του πλαφόν που θα φτάνουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. «Η πολεμική αναμέτρηση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας διεθνώς. Αναμφίβολα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και εντείνει τις πιέσεις σε όλες τις αγορές και ιδίως στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο πληθωρισμός, και μάλιστα σε βασικά είδη για τους πολίτες, είναι ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος, που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημά τους. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος εντάθηκαν οι έλεγχοι από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς και έγιναν 1.500 τέτοιοι έλεγχοι, ιδίως σε πρατήρια βενζίνης» δήλωσε.