Το «μπλακάουτ» στα Στενά του Ορμούζ έχει δημιουργήσει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις για τη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια αγορά ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση απασχολεί και τον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «πετάει το μπαλάκι» στους πλοιοκτήτες, από τους οποίους ζητεί να «δείξουν θάρρος» και να συνεχίσουν τις διελεύσεις από το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα, ενώ την ίδια στιγμή η διεθνής κοινότητα αναζητεί τρόπους ενίσχυσης της ναυσιπλοΐας στα Στενά.

«Αυτά τα πλοία θα πρέπει να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και να δείξουν θάρρος» δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. «Δεν υπάρχει τίποτα να φοβούνται», και συνέχισε, «δεν έχουν Ναυτικό, βυθίσαμε όλα τα πλοία τους» αναφερόμενος στο Ναυτικό του Ιράν.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διελεύσεις μέσω των Στενών έχουν καταρρεύσει, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, τις πρώτες πέντε ημέρες του Μαρτίου πέρασαν από τα Στενά συνολικά 46 πλοία, εκ των οποίων τα 27 την πρώτη ημέρα.

Αντίθετα, τις πρώτες πέντε ημέρες του Φεβρουαρίου είχαν περάσει 560 πλοία. Καταγράφεται δηλαδή μείωση περίπου 92%.

Μεταξύ των πλοίων που βγήκαν από τον Περσικό Κόλπο με φορτίο είναι και το suezmax δεξαμενόπλοιο «Shenlong», χωρητικότητας 159.000 dwt και κατασκευής 2009, της ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρείας Dynacom του Γιώργου Προκοπίου. Η κίνηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί την πρώτη γνωστή διέλευση δεξαμενόπλοιου από την περιοχή μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Επίσης, κάποια πλοία κινεζικών συμφερόντων καθώς και ιρανικά πλοία έχουν περάσει τα Στενά.

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις εναντίον πλοίων συνεχίζονται. Σύμφωνα με αναφορές, περίπου 14 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα της κρίσης, ενώ τουλάχιστον οκτώ ναυτικοί και εργαζόμενοι σε λιμάνια θεωρείται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι ναυτιλιακές ενώσεις και τα συνδικάτα ναυτικών έχουν καλέσει τους πλοιοκτήτες να αποφύγουν τις διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.

Η ελληνική παρουσία

Στο μεταξύ, νεότερα στοιχεία που αφορούν την παρουσία των υπό ελληνική σημαία και ελληνόκτητων πλοίων στον Περσικό Κόλπο δείχνουν μείωση του αριθμού των ελληνόκτητων πλοίων στην περιοχή. Από τα 325 πλοία που είχαν αναφερθεί στην αρχή της κρίσης, ο αριθμός τους έχει πλέον μειωθεί στα 184 στην ευρύτερη περιοχή Περσικού Κόλπου – Στενών Ορμούζ – Κόλπου του Ομάν (συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων με ελληνική σημαία).

Σε ό,τι αφορά τα πλοία υπό ελληνική σημαία σε όλη την περιοχή (Περσικός Κόλπος, Αραβική Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Κόλπος του Ομάν), είναι συνολικά 37 πλοία, εκ των οποίων τα 10 βρίσκονται εγκλωβισμένα εντός του Περσικού Κόλπου, αριθμός που παραμένει σταθερός από την αρχή της κρίσης.