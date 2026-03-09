Αναδρομικά από 4.000 ευρώ ως και 7.789 ευρώ, σε περίπου 20.000 συνταξιούχους χηρείας του Δημοσίου και απόστρατους, ετοιμάζει να καταβάλει ο ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, έπειτα από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει ο δρόμος για διορθώσεις και αναδρομικές αυξήσεις σε συντάξεις χηρείας του Δημοσίου που απονεμήθηκαν στο διάστημα από 13/5/2016 ως 30/4/2019. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι συντάξεις χηρείας που απονεμήθηκαν σε αυτό το διάστημα έπρεπε να υπολογιστούν στο 50% επί της αρχικής σύνταξης που λάμβαναν οι θανόντες σύζυγοι, ενώ ο ΕΦΚΑ τούς κατέβαλε το 50%, αφού προηγουμένως είχε επανυπολογίσει τη σύνταξη των θανόντων σε μικρότερο ποσό από την αρχική. Οι διαφορές που προκύπτουν φτάνουν ως και τα 7.800 ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την καταβολή αναδρομικών σε συντάξεις χηρείας αναγνωρίζει και ο ΕΦΚΑ, δηλώνοντας ότι θα συμμορφωθεί με σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι επιστροφές αφορούν συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016), και συγκεκριμένα για το διάστημα από τις 13 Μαΐου 2016 έως τον Μάιο του 2019.

Κατά την περίοδο αυτή, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ κατέβαλαν στους επιζώντες συζύγους το 50% της σύνταξης του θανόντος, αφού προηγουμένως είχε γίνει επανυπολογισμός που μείωνε το αρχικό ποσό – κάτι που δεν προβλεπόταν ρητά από τη νομοθεσία.

Στην πράξη, οι δικαιούχοι λάμβαναν το 50% μιας χαμηλότερης σύνταξης, αντί για το 50% του αρχικού ποσού που εισέπραττε ο θανών.

Χήρες αποστράτων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη δικαιώθηκαν, με αποτέλεσμα ο ΕΦΚΑ να αναγνωρίζει πλέον την υποχρέωση καταβολής της διαφοράς μεταξύ των ποσών που καταβλήθηκαν και εκείνων που θα έπρεπε να είχαν δοθεί.

Ο οργανισμός διευκρινίζει ότι η απόφαση σχετίζεται αποκλειστικά με περιπτώσεις θανάτου που σημειώθηκαν από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4387/2016 έως την ψήφιση του Νόμου 4611/2019. Υπενθυμίζεται ότι με τον τελευταίο νόμο το ποσοστό της σύνταξης χηρείας αυξήθηκε από 50% σε 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς όμως αναδρομική ισχύ.

Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εφαρμόζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης συντάξεων λόγω θανάτου, βάσει των ενιαίων κανόνων που καθιέρωσαν οι Νόμοι 4387/2016 και 4611/2019.

Νέος γύρος πληρωμών

Την ίδια ώρα, κατά το επόμενο διάστημα αναμένεται νέος γύρος πληρωμών που αφορά περίπου 37.000 συνταξιούχους. Τα ποσά προκύπτουν από εκκρεμείς επανυπολογισμούς κύριων συντάξεων αλλά και διορθώσεις λαθών σε επικουρικές.

Τα αναδρομικά καλύπτουν το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τον μήνα κατά τον οποίο διορθώθηκαν οι συντάξεις με πρόσθετες αυξήσεις.

Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται μεγάλες αποκλίσεις και πολυετής αναδρομική ισχύς, τα ποσά μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 10.000 ευρώ.

Αναδρομικά θα λάβουν επίσης συνταξιούχοι στους οποίους ο αρχικός επανυπολογισμός της σύνταξης είχε γίνει λανθασμένα, καθώς δεν είχαν ληφθεί υπόψη τα πλήρη στοιχεία της συνταξιοδοτικής απόφασης, όπως ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης και οι συντάξιμες αποδοχές. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των υπηρεσιών, ο κύκλος των πληρωμών των αναδρομικών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις γιορτές του Πάσχα.

Την ίδια ώρα, την καταβολή αναδρομικών έως 4.000 ευρώ για το 11μηνο μεταξύ 11 Ιουνίου 2015 και 12 Μαΐου 2016 εξακολουθεί να αναμένει ένα ποσοστό συνταξιούχων που κερδίζει στα δικαστήρια.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 370.000. Ωστόσο, καταγράφονται σημαντικές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Τα ποσά αυτά αφορούν κυρίως περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και στα δώρα, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2020.

Τα αναδρομικά δικαιούνται περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις.

Εκτός διεκδικήσεων έμειναν οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές. Οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγές παίρνουν τα αναδρομικά με τόκους ως και 7 ετών. Οι τόκοι μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών, καθώς υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης.

Τέλος, αναδρομικές αυξήσεις αναμένεται να δουν περίπου 5.500 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που λαμβάνουν ειδικές συντάξεις παθόντων εν υπηρεσία. Η αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 118 έως 120 ευρώ μηνιαίως και αφορά δικαιούχους ειδικών κατηγοριών συντάξεων.

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ

Από αύριο Τρίτη, 10 Μαρτίου, θα μπορούν να υποβληθούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ωφελουμένων για το νέο έργο της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», μέσω του gov.gr.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΥΠΑ, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς.

Οσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μεικτά).