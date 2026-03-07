Μπορεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να έχει στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας μακριά από τις διεργασίες στην αξιωματική αντιπολίτευση, ενόψει του συνεδρίου που θα λάβει χώρα στα τέλη του μήνα, όμως ο κομματικός μηχανισμός στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για το τριήμερο 27-29 Μαρτίου στο Τάε Κβον Ντο. Στο μυαλό των στελεχών όλων των εσωκομματικών πλευρών βρίσκεται, αυτήν την περίοδο, η εκλογή συνέδρων, που έχει αναγγελθεί για τις 15 του μήνα και είναι κρίσιμη για τους συσχετισμούς που θα προκύψουν και στην ψηφοφορία για την επόμενη Κεντρική Επιτροπή – τα ραντεβού και οι οργανωτικές συναντήσεις των ομάδων δίνουν και παίρνουν, ώστε κάθε τάση να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο συντονισμένα και συντεταγμένα στις συνεδριακές διαδικασίες.

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει την προετοιμασία της διεύρυνσης, με τον Κώστα Σκανδαλίδη να προσθέτει τις τελευταίες πινελιές στα ονόματα που έρχονται να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης – αν και πρόκειται ξανά για «μεσαία» στελέχη, που μπορούν να βγάλουν δουλειά βάσης, αλλά δεν θα αλλάξουν τους κεντρικούς συσχετισμούς. Αυτά τα προσκλητήρια θα έρθουν αργότερα, πιο κοντά στο συνέδριο και ακριβώς για τη συμμετοχή στο συνέδριο, και, όταν αφορούν εν ενεργεία βουλευτές ή ευρωβουλευτές, αποστολέας θα είναι η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, ωστόσο, έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό στο οποίο η Χαριλάου Τρικούπη βγαίνει ενισχυμένη: πρώτον, γιατί η συζήτηση για θέματα εσωτερικού ενδιαφέροντος έχει αυτές τις μέρες κοπάσει, και δεύτερον, γιατί ο Ανδρουλάκης έπαιξε το θεσμικό χαρτί του κόμματος στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – φροντίζοντας, μια μέρα μετά, να αναδείξει την υπόθεση των υποκλοπών και να βάλει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο στόχαστρο, για να μην αφήσει σκιές περί μετεκλογικής συνεργασίας, ένα θέμα που αναμένεται να συζητηθεί σε βάθος στο Τάε Κβον Ντο.

Στο ΠΑΣΟΚ περιμένουν να δουν πώς αυτή η στάση θα καταγραφεί και στο επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων, καθώς εκτιμούν πως με αυτή τη στάση μπορούν να απευθυνθούν σε όλη την γκάμα μεταξύ προοδευτικού Κέντρου και ευρύτερης Αριστεράς, που ψάχνει έναν «αξιόπιστο προοδευτικό πόλο» απέναντι στη ΝΔ.

Ενδείξεις των εσωκομματικών διενέξεων έκαναν, πάντως, και αυτές τις μέρες την εμφάνισή τους – μια ανάρτηση του αντιπροέδρου της Βουλής Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για τον Πέδρο Σάντσεθ, με την υπενθύμιση της εξοπλιστικής συναλλαγής που υπάρχει μεταξύ Μαδρίτης και Αγκυρας, η οποία είχε θετική ανταπόκριση από μέλη της κυβέρνησης, έγινε η αφορμή το ένα μετά το άλλο στελέχη του ΠΑΣΟΚ (από τον Χάρη Δούκα έως την Αννα Διαμαντοπούλου) να τοποθετηθούν υπέρ της απόφασης του Σάντσεθ να μην επιτρέψει τη χρήση των βάσεων από τους Αμερικανούς, που προκάλεσε όχι απλώς τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τις απειλές για εμπάργκο. Σε εσωκομματικό πεδίο, παρότι και επισήμως το κόμμα τάσσεται υπέρ της στάσης Σάντσεθ και όσον αφορά τη μη εμπλοκή της Ελλάδας και της ΕΕ στον πόλεμο (έστω και αν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας δεν αναφέρθηκε ονομαστικά από τον Ανδρουλάκη) κανείς δεν «σήκωσε» παραπάνω το τι συνέβη, γνωρίζοντας και τις λεπτές ισορροπίες ενόψει συνεδρίου.

Ο Τσίπρας σε κίνηση

Οσο το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για το Τάε Κβον Ντο χωρίς την ορατότητα που θα λάμβαναν οι εσωτερικές του έριδες σε άλλη περίοδο, άλλο τόσο προετοιμάζεται και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος περιμένει να τελειώσει η πασοκική συνεδριακή διαδικασία για να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις του.

Για πρώτη φορά χθες ο πρώην πρωθυπουργός παρευρέθηκε και σε μια συνέλευση αυτοοργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας το πρώτο θεμέλιο στην οργανωτική διαδικασία που κάποια στιγμή θα οδηγήσει στη συγκρότηση ενός νέου κόμματος. Χωρίς να βιάζεται, καθώς το μόνο που αυτή τη στιγμή είναι βέβαιο είναι πως ο Τσίπρας θα συνεχίσει τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο, κάνοντας παράλληλα και ένα πιο ενεργό σκάουτινγκ στελεχών – άρα το νέο «κίνημα» δεν θα ιδρυθεί τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.

Τα νέα στελέχη, με τη σειρά τους, θα έρθουν να προστεθούν στα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΑΤ που έχουν αναλάβει να ενισχύσουν τον δημοσκοπικό δείκτη της «κυβερνησιμότητας» εξειδικεύοντας δέσμες μέτρων που ο Τσίπρας παρουσιάζει ανά την Ελλάδα, όπως συνέβη με τον μετασχηματισμό της Διαύγειας σε «Διαφάνεια».