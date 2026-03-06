Το πόσο ανοργάνωτο, χιμαιρικό, επιδερμικό και εσωστρεφές είναι το ελληνικό πρωτάθλημα αποκαλύφθηκε από μία λεπτομέρεια η οποία αγνοήθηκε από το ποδοσφαιρικό μας σύμπαν που όπως φαίνεται έχει να ασχοληθεί με πολύ σοβαρότερα θέματα.

Για πρώτη φορά από καταβολής Α’ Εθνικής Κατηγορίας/Σούπερ Λιγκ (1959/60) τρεις ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τη συμπλήρωση 23 αγωνιστικών –ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ με 53 βαθμούς. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ιστορικό στατιστικό που υπογραμμίζει με τον καλύτερο τρόπο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος για την οποία όλοι κόπτονται μπροστά στις κάμερες αλλά στην ουσία κανείς δεν την επιθυμεί πλην από κάτι ρομαντικούς.

Πολλές φορές στο παρελθόν δύο ομάδες ισοβάθμησαν στην κορυφή μετά την 23η στροφή. Ποτέ όμως τρεις.

Δύο σεζόν απλά προσομοιάζουν. Στην τελευταία χρονιά που εφαρμόστηκε το σύστημα βαθμολόγησης 2-1-0 Ολυμπιακός και ΑΕΚ είχαν από 33 βαθμούς μετά την 23η αγωνιστική, ενώ ακολουθούσε ο Παναθηναϊκός με 32. Το νήμα έκοψαν οι Κιτρινόμαυροι θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα κυριαρχία τους μέχρι το 1994 όταν κατέκτησαν δύο ακόμα πρωταθλήματα, πάντοτε με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο τους.

Η δεύτερη χρονιά που φέρει κοινά χαρακτηριστικά χωρίς όμως να «ματσάρει» με τη φετινή είναι η σεζόν 2023/24. ΑΕΚ 52, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός 51 με τον Δικέφαλο του Βορρά να επικρατεί στο τέλος.

Η τριπλή ισοβαθμία εκτοξεύει φυσικά το ενδιαφέρον για την ομάδα που θα σηκώσει φέτος την κούπα. Αν όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός πλασαριστεί στην τετράδα και βρεθεί στα πλέι οφ τίτλου, θα αποτελέσει τον αστάθμητο παράγοντα που θα κρίνει τον τελικό νικητή.

Οι Πράσινοι δείχνουν σαφή σημάδια βελτίωσης, ενώ κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το βάρος της φανέλας. Εχουν αφήσει επίσης πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς. Πρώτα και κύρια με την ΑΕΚ από την οποία ηττήθηκαν δύο φορές με συνολικό σκορ 7-2 με όλα τα κιτρινόμαυρα γκολ να τα πετυχαίνει ένας παίκτης, ο Λούκα Γιόβιτς (επίσης ρεκόρ). Δεν χρειάζεται να πει κουβέντα στους παίκτες του ο Μπενίτεθ. Αρκεί να τοποθετήσει στα αποδυτήρια τη φωτογραφία του Σέρβου. Με τον Ολυμπιακό τα ντέρμπι έχουν πάντοτε άλλη βαρύτητα, ενώ η πρώτη νίκη του Τριφυλλιού στο «Γ. Καραϊσκάκης» ύστερα από δύο χρόνια ανέβασε την ψυχολογία του, αλλά εξόργισε τους Ερυθρόλευκους. Με τον ΠΑΟΚ έχει επίσης ανοιχτούς λογαριασμούς από το Κύπελλο, ενώ μετρά ήδη τρεις σερί ήττες σε διάστημα δύο μηνών. Αν ο Μπενίτεθ θέλει να θέσει βάσεις πρωταθλητισμού για την επόμενη χρονιά το πράσινο «μενταλιτέ» θα πρέπει να το χτίσει στα πλέι οφ και όχι να πετάξει λευκή πετσέτα.