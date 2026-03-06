Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι φτάνει μέχρι και την πιο λαμπερή βραδιά του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Page Six, οι διοργανωτές των βραβείων Oσκαρ επεξεργάζονται εναλλακτικό σχέδιο για τη φετινή απονομή που είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου, μετά τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν.

Πηγές αναφέρουν ότι η παραγωγή εξετάζει πιθανά σενάρια προσαρμογών της βραδιάς, σε περίπτωση που η διεθνής κρίση κλιμακωθεί περαιτέρω ή επηρεάσει το κλίμα γύρω από την εκδήλωση. Αν κι ακόμα δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις, το ζήτημα αποκτάει μεγαλύτερη σημασία, δεδομένων των τριών υποψηφιοτήτων στα βραβεία από το Ιράν: του σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί της ταινίας «It was just an accident» καθώς και των δημιουργών του ντοκιμαντέρ «Cutting through rocks» Σάρα Χακί και Μοχάμαντρεζα Εϊνί.

Στο κόκκινο χαλί

Οι παρεμβάσεις που επεξεργάζεται η Ακαδημία Κινηματογράφου φαίνεται πως αγγίζουν μέχρι και το κόκκινο χαλί. Ο αρχικός σχεδιασμός του περιλάμβανε διακοσμητικά στοιχεία με το ιαπωνικό σφενδάμι, σύμβολο ειρήνης και μακροζωίας.

Ωστόσο, λόγω των εξελίξεων που έφερε η επιχείρηση «Operation Epic Fury» στη Μέση Ανατολή, η αισθητική αυτή επιλογή φαίνεται ανακόλουθη της πραγματικότητας. Εκτός αυτού, επικρατεί έντονος προβληματισμός για το τι θα συμβεί εάν οι καλλιτέχνες που θα περπατήσουν μπροστά στις κάμερες και τα φλας, ερωτηθούν από τους δημοσιογράφους για τους βομβαρδισμούς, με τους πιο συντηρητικούς να προτείνουν έως και τη ματαίωση του κόκκινου χαλιού.

Ακόμα κι αυτό γίνει, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι καλεσμένοι των Oσκαρ να περάσουν τα μηνύματά τους, είτε μέσα από την τοποθέτησή τους στη σκηνή της τελετής είτε μέσα από συμβολικές κινήσεις όπως τις καρφίτσες που φόρεσαν πρόσφατα σε άλλες ανάλογες βραδιές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, στόχος των διοργανωτών είναι να διασφαλιστεί ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί κανονικά.