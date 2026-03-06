Σχεδόν 300.000 «ραβασάκια» με πρόστιμα έστειλε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία εντοπίστηκαν μέσα από τις διασταυρώσεις να κυκλοφορούν ανασφάλιστα και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2025. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων είχαν ήδη ενημερωθεί με ειδοποιητήρια το προηγούμενο διάστημα και παρ’ όλα αυτά δεν προχώρησαν στην ασφάλιση των οχημάτων τους αλλά ούτε και στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Συνολικά εστάλησαν 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου για ασφάλεια και οφειλής τελών κυκλοφορίας με το αντίστοιχο πρόστιμο, και συγκεκριμένα:

125.051 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων 116.687 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 8.364 νομικά πρόσωπα

172.510 κοινοποιήσεις οφειλής τελών κυκλοφορίας έτους 2025, εκ των οποίων 161.456 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 11.054 νομικά πρόσωπα.

Το συνολικό ποσό των προστίμων και οφειλών ανέρχεται σε 109,5 εκατ. ευρώ ενώ η ημερομηνία αναφοράς των διασταυρωτικών ελέγχων είναι η 15η Δεκεμβρίου 2025. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Ελεγχοι», με δυνατότητα επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με τον λόγο που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Για την περίπτωση που οι πολίτες ενημερώνονται μέσω συστημένης επιστολής, η προθεσμία είναι 20 εργάσιμες μέρες.

Αρχές του 2027 η 1η γεώτρηση στο Ιόνιο

Ενα πολύ σημαντικό βήμα για την πατρίδα μας, προκειμένου να μπουν τα θεμέλια παραγωγής φυσικού αερίου, χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τις συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ Ελλάδας και των εταιρειών CHEVRON GREECE HOLDINGS και HELLENIQ UPSTREAM για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Μάλιστα ο υπουργός απαντώντας στο αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα, σχολίασε πως αυτό δεν μπορεί να προεξοφληθεί, λέγοντας ότι «οι διαδικασίες θα τρέξουν τόσο γρήγορα που σε 12 μήνες, αρχές του 2027, θα επιχειρήσουμε να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο». Χαρακτήρισε τις συμβάσεις που υπογράφηκαν «εθνική υπόθεση», καθώς αποτελούν την κορύφωση μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 2014. «Κανείς δεν είπε ότι θα γίνουμε Κατάρ, ΗΑΕ ή Νορβηγία. Ομως είναι πλούτος της πατρίδας μας και οφείλουμε να διερευνήσουμε» είπε ο κ. Παπασταύρου και αναφερθείς στην αμφισβήτηση των συμφωνιών που υπογράφηκαν από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είπε πως «η συμβατική πρόβλεψη ακόμα και ακραίων περιπτώσεων είναι μια νομική πρακτική που έχει να κάνει με την προστασία και την κατανομή της ευθύνης, την προστασία οποιουδήποτε αποζημιωτικού δικαιώματος μπορεί να έχει κάποιος» και «δεν συνιστά αποδοχή ή αναγνώριση των περιπτώσεων αυτών».

Φοροελαφρύνσεις και νέες δηλώσεις

Η φορολογική μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί κανονικά, ξεκαθαρίζει ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας (Action 24), σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα που βλέπουν ήδη οι πολίτες θα τα δουν και με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ενδεικτικά, από τις αρχές του χρόνου μισθωτοί και συνταξιούχοι έχουν αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους από τη διαφορετική πλέον παρακράτηση φόρου, με ιδιαίτερα σημαντικές αυξήσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, σχεδόν 500.000 πολίτες θα δουν μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ φορολογικής ελάφρυνσης θα τύχουν και πολίτες που μίσθωσαν κλειστά ακίνητα ή μετέτρεψαν βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια. Ελεύθεροι επαγγελματίες που ζουν σε μικρούς οικισμούς στην Περιφέρεια θα έχουν 50% μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος.

Στην Αθήνα ξανά ο Ορτσέλ

Στην Αθήνα βρέθηκε ξανά τις προηγούμενες ημέρες ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit Αντρέα Ορτσέλ και είχε συναντήσεις εργασίας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των δύο τραπεζών.

Οπως ανακοίνωσε ο Βασίλης Ψάλτης με ανάρτησή του στο μέσο επαγγελματικής δικτύωσης LinkedIn, οι δύο τράπεζες έχουν χτίσει από κοινού ένα πακέτο δανείων ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ στη διανομή των επενδυτικών προϊόντων oneMarkets. Οι δύο τραπεζίτες επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τις εξαιρετικές τους σχέσεις. Υπενθυμίζεται πως η UniCredit είναι βασικός μέτοχος της Alpha Bank με ποσοστό 29,8%, το οποίο όμως δεν αναμένεται να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Αντρέα Ορτσέλ.

Φτιάχνει campus

Η Alpha Bank ανακοίνωσε εξάλλου την ολοκλήρωση της απόκτησης του ακινήτου επί της οδού Σταδίου 38 στο κέντρο της Αθήνας, ύστερα από συμφωνία με την εταιρεία Yoda Plc. Το κτίριο, όπου μέχρι σήμερα στεγάζεται υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ενισχύει τη συγκρότηση του «campus» της Alpha Bank στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το Alpha Bank Campus θα είναι ένα ενιαίο συγκρότημα λειτουργικά διασυνδεδεμένων κτιρίων συνολικής επιφάνειας περίπου 50.000 τ.μ, όπου θα εργάζονται περίπου 2.150 άτομα. Το συγκρότημα οριοθετείται από τις οδούς Κοραή, Σταδίου, Πεσμαζόγλου και Πανεπιστημίου.

Xρυσός Χορηγός

Αρωγός στην προσπάθεια των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα που ανοίγουν αυλαία σήμερα είναι η HELLENiQ ENERGY. Η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής από το 2018, αναλαμβάνοντας από το 2021 τον ρόλο του Μεγάλου Χορηγού και από το 2025 εκείνον του Χρυσού Χορηγού, με στόχο να συμβάλει διαχρονικά και ουσιαστικά στη διάδοση του Παραολυμπιακού Κινήματος στη χώρα. Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες, που θα διεξαχθούν στην Ιταλία, είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός για αθλητές με αναπηρία, αναδεικνύοντας το δικαίωμα στην ισότιμη συμμετοχή και τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.